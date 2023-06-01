https://ria.ru/20230601/paket-1875446819.html

"Наблюдай". Зеленскому рассказали, что будет с новым пакетом помощи США

"Наблюдай". Зеленскому рассказали, что будет с новым пакетом помощи США - РИА Новости, 01.06.2023

"Наблюдай". Зеленскому рассказали, что будет с новым пакетом помощи США

Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета помощи от США. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T05:46

2023-06-01T05:46

2023-06-01T05:46

в мире

сша

украина

америка

владимир зеленский

сергей лавров

нато

twitter

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета помощи от США."Мы благодарны США за новый пакет оборонной поддержки в размере 300 миллионов долларов. Это очень важная и своевременная помощь для защиты украинского неба. <..> Еще один пример неослабевающей американской поддержки и силы стратегического партнерства Украины и США", — написал политик в своем микроблоге.Однако читатели аккаунта украинского лидера усомнились, что деньги не уйдут в карманы коррупционеров."Отмывание денег", — прокомментировал Tobster."300 миллионов магическим образом в следующем месяце, наблюдайте", — сыронизировал COR7."Больше шоппинга для его жены", — предположил Ragnar Lothbrok."Ты — самая большая пиявка в мире", — возмутился Tyler Order.Пользователи Twitter также остались недовольны заявлением Зеленского об отношениях США и Украины."Я говорю от лица всех американцев, мы не поддерживаем Украину", — отметил AMC 2 Moon."Америка устала поддерживать твою страну и войну", — добавил Florida Trader."Просто знай, что большинство американцев ненавидят тебя и не поддерживают", — напомнила MAGA Michelle S."Нас ограбили, чтобы наше коррумпированное правительство могло отправлять твоему коррумпированному правительству деньги, тем самым толкая нас к ядерной войне", — высказался Average Person."Деньги с наших налогов тратятся на твое разжигание войны, Зеленский. Ты обманщик и тиран, приносящий в жертву украинцев ради собственной выгоды. Позор тебе и нашему правительству за спонсирование твоей бессмысленной войны", — написал Paul A. Szypula."Тем временем, в Сан-Франциско и других крупных городах Америки раздолье лагерей бездомных. Деньги, которые ты получаешь, разрушают Америку!" — разозлился Jeff4Truth.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230601/problemy-1875440066.html

https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875229515.html

https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875419924.html

сша

украина

америка

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в мире, сша, украина, америка, владимир зеленский, сергей лавров, нато, twitter