https://ria.ru/20230601/paket-1875446819.html
"Наблюдай". Зеленскому рассказали, что будет с новым пакетом помощи США
"Наблюдай". Зеленскому рассказали, что будет с новым пакетом помощи США - РИА Новости, 01.06.2023
"Наблюдай". Зеленскому рассказали, что будет с новым пакетом помощи США
Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета помощи от США. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T05:46
2023-06-01T05:46
2023-06-01T05:46
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twitter
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета помощи от США."Мы благодарны США за новый пакет оборонной поддержки в размере 300 миллионов долларов. Это очень важная и своевременная помощь для защиты украинского неба. <..> Еще один пример неослабевающей американской поддержки и силы стратегического партнерства Украины и США", — написал политик в своем микроблоге.Однако читатели аккаунта украинского лидера усомнились, что деньги не уйдут в карманы коррупционеров."Отмывание денег", — прокомментировал Tobster."300 миллионов магическим образом в следующем месяце, наблюдайте", — сыронизировал COR7."Больше шоппинга для его жены", — предположил Ragnar Lothbrok."Ты — самая большая пиявка в мире", — возмутился Tyler Order.Пользователи Twitter также остались недовольны заявлением Зеленского об отношениях США и Украины."Я говорю от лица всех американцев, мы не поддерживаем Украину", — отметил AMC 2 Moon."Америка устала поддерживать твою страну и войну", — добавил Florida Trader."Просто знай, что большинство американцев ненавидят тебя и не поддерживают", — напомнила MAGA Michelle S."Нас ограбили, чтобы наше коррумпированное правительство могло отправлять твоему коррумпированному правительству деньги, тем самым толкая нас к ядерной войне", — высказался Average Person."Деньги с наших налогов тратятся на твое разжигание войны, Зеленский. Ты обманщик и тиран, приносящий в жертву украинцев ради собственной выгоды. Позор тебе и нашему правительству за спонсирование твоей бессмысленной войны", — написал Paul A. Szypula."Тем временем, в Сан-Франциско и других крупных городах Америки раздолье лагерей бездомных. Деньги, которые ты получаешь, разрушают Америку!" — разозлился Jeff4Truth.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230601/problemy-1875440066.html
https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875229515.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, америка, владимир зеленский, сергей лавров, нато, twitter
В мире, США, Украина, Америка, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Twitter
"Наблюдай". Зеленскому рассказали, что будет с новым пакетом помощи США
Пользователи Twitter заявили об исчезновении без следа нового пакета помощи США Киеву
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter
негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета помощи от США.
«
"Мы благодарны США за новый пакет оборонной поддержки в размере 300 миллионов долларов. Это очень важная и своевременная помощь для защиты украинского неба. <..> Еще один пример неослабевающей американской поддержки и силы стратегического партнерства Украины и США", — написал политик в своем микроблоге.
Однако читатели аккаунта украинского лидера усомнились, что деньги не уйдут в карманы коррупционеров.
"Отмывание денег", — прокомментировал Tobster.
«
"300 миллионов магическим образом в следующем месяце, наблюдайте", — сыронизировал COR7.
"Больше шоппинга для его жены", — предположил Ragnar Lothbrok.
"Ты — самая большая пиявка в мире", — возмутился Tyler Order.
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ
Пользователи Twitter также остались недовольны заявлением Зеленского об отношениях США и Украины.
"Я говорю от лица всех американцев, мы не поддерживаем Украину", — отметил AMC 2 Moon.
"Америка устала поддерживать твою страну и войну", — добавил Florida Trader.
"Просто знай, что большинство американцев ненавидят тебя и не поддерживают", — напомнила MAGA Michelle S.
"Нас ограбили, чтобы наше коррумпированное правительство могло отправлять твоему коррумпированному правительству деньги, тем самым толкая нас к ядерной войне", — высказался Average Person.
Слова Зеленского о "следующей цели Путина" вызвали шок в Сети
"Деньги с наших налогов тратятся на твое разжигание войны, Зеленский. Ты обманщик и тиран, приносящий в жертву украинцев ради собственной выгоды. Позор тебе и нашему правительству за спонсирование твоей бессмысленной войны", — написал Paul A. Szypula.
«
"Тем временем, в Сан-Франциско
и других крупных городах Америки
раздолье лагерей бездомных. Деньги, которые ты получаешь, разрушают Америку!" — разозлился Jeff4Truth.
Москва
не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров
, США и НАТО
напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому