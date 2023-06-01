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Жителям России рассказали об ожидающихся осадках - РИА Новости, 01.06.2023
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03:33 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/osadki-1875442902.html
Жителям России рассказали об ожидающихся осадках
Жителям России рассказали об ожидающихся осадках - РИА Новости, 01.06.2023
Жителям России рассказали об ожидающихся осадках
Дефицит осадков ожидается в регионах Западной Сибири, на Чукотке и Камчатке, обильные осадки прогнозируются на севере европейской России, западе Якутии, в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:33
2023-06-01T03:33
россия
чукотка
приморский край
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дефицит осадков ожидается в регионах Западной Сибири, на Чукотке и Камчатке, обильные осадки прогнозируются на севере европейской России, западе Якутии, в Хабаровском и Приморском краях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Дефицит осадков прогнозируется в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, на северо-востоке Красноярского края, на востоке, в центре и на юге Якутии, на Чукотке и Камчатке", - сказал Вильфанд. Избыток осадков, по словам синоптика, ожидается на севере европейской России: в Вологодской, Новгородской, Тверской, Ярославской областях - в Ямало-Ненецком автономном округе и на азиатской территории: на юге Красноярского края, в Хакасии, Иркутской, Амурской областях, на западе Якутии, в Хабаровском и Приморском краях.
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россия, чукотка, приморский край, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Чукотка, Приморский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Жителям России рассказали об ожидающихся осадках

Вильфанд: в Западной Сибири, на Чукотке и Камчатке прогнозируют дефицит осадков

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дефицит осадков ожидается в регионах Западной Сибири, на Чукотке и Камчатке, обильные осадки прогнозируются на севере европейской России, западе Якутии, в Хабаровском и Приморском краях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Дефицит осадков прогнозируется в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, на северо-востоке Красноярского края, на востоке, в центре и на юге Якутии, на Чукотке и Камчатке", - сказал Вильфанд.
Избыток осадков, по словам синоптика, ожидается на севере европейской России: в Вологодской, Новгородской, Тверской, Ярославской областях - в Ямало-Ненецком автономном округе и на азиатской территории: на юге Красноярского края, в Хакасии, Иркутской, Амурской областях, на западе Якутии, в Хабаровском и Приморском краях.
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РоссияЧукоткаПриморский крайРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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