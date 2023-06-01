https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html

Российская нефть сметает границы и ценовые потолки

Российская нефть сметает границы и ценовые потолки - РИА Новости, 01.06.2023

Российская нефть сметает границы и ценовые потолки

В секторе энергетики ньюсмейкером последних дней, безусловно, выступает нефть. Начать нужно с сообщений, приходящих с Юга. Индийские издания со ссылкой на... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:00

экономика

цены на нефть

россия

индия

пакистан

евросоюз

опек

urals

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В секторе энергетики ньюсмейкером последних дней, безусловно, выступает нефть. Начать нужно с сообщений, приходящих с Юга. Индийские издания со ссылкой на данные собственных банков приводят статистику, из которой следует, что по итогам 2022-2023 финансового года импорт сырой нефти из России увеличился сразу в 14 раз. Отчет Резервного банка Индии (RBI) свидетельствует, что если за предыдущий контрольный период российское черное золото занимало нишу импорта всего в два процента, то за прошлый год этот показатель вплотную подошел к отметке в 20 процентов.RBI пишет, что всего Дели потратил на закупку нефти 162,2 миллиарда долларов (107,5 — годом ранее), то есть в карманах российских нефтетрейдеров осело не менее 32 с половиной миллиардов.Эти данные подтверждают расчеты лондонского аналитического агентства Vortexa, которое оперирует открытыми данными движения нефтеналивных судов в регионе. А также добавляет, что Россия, демонстративно наплевав с высокой мачты танкера на все введенные санкции и ценовые потолки, умудрилась потеснить на индийском рынке трех основных традиционных поставщиков — Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Объем российского импорта достиг 1,7 миллиона баррелей в сутки, в результате чего ближневосточные нефтяные воротилы инициировали переговоры с владельцами индийских НПЗ, чтобы обсудить размер скидки, которая вновь сделает нефть с Аравийского полуострова привлекательной и конкурентной.Если в этот момент вас постигло чувство дежавю, то это вполне объяснимо. Вот уже год западная пресса и всевозможные аналитики по сто раз на дню старательно подчеркивают, что западные санкции работают, что Россия продает свою нефть с чудовищными дисконтами чуть ли не себе в убыток. На самом же деле российские жидкие углеводороды прекрасно торгуются на полуторамиллиардном рынке Индии, а скидки, чтобы хоть как-то компенсировать потерю рыночной доли, предлагают основные конкуренты в регионе.Не теряет времени даром и соседний Пакистан. S&P Global Commodity Insights со ссылкой на министра нефти Омана сообщает, что Пакистан в ближайшее время получит 750 тысяч бочек российской нефти. Сделка уже заключена, но из-за малых глубин пакистанских портов черное золото будет поставляться вначале в Оман, а оттуда после перевалки в танкеры с меньшей осадкой оно отправится в порт Касим. Известна и цена. Агентство Platts считает, что Исламабад приобретает российскую Urals по цене не менее 52 долларов за бочку — и это именно нижняя ценовая планка.Все происходящее без преувеличения вводит в ступор Европу, рефлекторно воспринимающую весь прочий мир с точки зрения эгоцентризма. Как пелось в милой песенке из советского кинофильма: "Что они не делают, не идут дела". Судите сами.ЕС ввел четыре пакета санкций, добровольно отказавшись от прямых закупок российской нефти и предельно усложнив себе закупки продуктов их переработки: мазута, дизеля, нафты. Брюссель пребывал в полной уверенности, что это обрушит и российскую внешнюю торговлю, и высушит национальный бюджет. Москва изо всех сил подыгрывает Европе, утверждая, что согласно решению ОПЕК+ она уменьшила добычу на 500 тысяч баррелей, то есть добывает теперь всего 9,5 миллиона бочек в сутки. В то же самое время, по неподтвержденным данным (Минэнерго России в этом году не раскрыло текущие цифры), российские нефтяники за первые четыре месяца этого года ввели более двух с половиной тысяч новых скважин, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Пока господа в Брюсселе и Вашингтоне убеждают друг дружку, что санкции работают, экспорт российской нефти морскими судами установил исторический рекорд, а нефть густым потоком течет в Индию, Китай и Пакистан. Москва, сократив добычу, не просто умудрилась полностью закрыть свои внутренние потребности, не допустив роста цен на бензин, — она продает в Саудовскую Аравию рекордное количество дизеля. А если размотать клубок дальше, то внезапно выясняется, что за этот же период Индия установила абсолютный рекорд по поставкам нефти в Британию, а саудиты — по поставкам дизельного топлива в Сингапур. Откуда они берут дополнительные объемы — загадка века.Красивым мазком в эту картину вписалась вчерашняя новость от "Гомельтранснафты", оператора участка нефтепровода "Дружба". Белорусская компания направила письмо в российскую "Транснефть" с просьбой увеличить с 1 июля тариф на прокачку нефти по трубопроводу сразу на 84 процента. Новость тут же подхватили всевозможные русофобские издания, приплясывая и повизгивая от радости, попутно убеждая своих читателей, что перед нами практически белорусский бунт и окончательный закат западного вектора российского нефтяного экспорта.Правда же заключается в том, что Минск работает в полном согласии с Москвой, более того, ранее увеличение тарифов на прокачку было согласовано украинской "Укртранснафта". Россия своим решением согласилась повысить стоимость с 13 до 17 евро, о чем и Украина, и ЕС дипломатично промолчали, так как сам факт прокачки ресурсов "агрессора и оккупанта" рушит старательно выстраиваемую картину мнимых страданий и понесенного ущерба.В завершение стоит добавить, что повышение тарифов ударит в первую очередь по оставшимся покупателям в Европе, среди которых Германия, Польша, Чехия и Словакия. По странному стечению обстоятельств все эти государства активно помогают Киеву, поставляя различные вооружения и обучая украинских военных на своих полигонах. Чтобы понять масштаб победы над Россией, дадим слово директору польской нефтеперерабатывающей компании Orlen, который буквально месяц назад проговорился, что его компания из-за сложностей на трассе "Дружбы" вынуждена каждый день переплачивать по 28 миллионов долларов, или два миллиарда рублей.Целый год Запад хоронил российскую нефтяную отрасль, а она не только не умерла, но и успела прихватить часть новых рынков.

https://ria.ru/20230523/elektrichestvo-1873484010.html

https://ria.ru/20230111/neft-1844002789.html

https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html

https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

https://ria.ru/20230520/greenpeace-1873049928.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, цены на нефть, россия, индия, пакистан, евросоюз, опек, urals, нефтепровод "дружба", аналитика