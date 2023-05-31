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СМИ узнали, что Минск хочет повысить тариф на прокачку нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 31.05.2023
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09:16 31.05.2023 (обновлено: 11:26 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/nefteprovod-1875231973.html
СМИ узнали, что Минск хочет повысить тариф на прокачку нефти по "Дружбе"
СМИ узнали, что Минск хочет повысить тариф на прокачку нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 31.05.2023
СМИ узнали, что Минск хочет повысить тариф на прокачку нефти по "Дружбе"
"Гомельтранснафта Дружба", белорусский оператор нефтепровода "Дружба", предложил "Транснефти" повысить с 1 июля тариф на прокачку на 84 процента, пишет... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:16
2023-05-31T11:26
экономика
белоруссия
польша
германия
транснефть
нефтепровод "дружба"
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Гомельтранснафта Дружба", белорусский оператор нефтепровода "Дружба", предложил "Транснефти" повысить с 1 июля тариф на прокачку на 84 процента, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо компании. Как отмечает газета, в письме говорится, что такое повышение обеспечит безубыточную работу компании в этом году и сохранит для нее возможность дальнейшего развития. В "Транснефти" подтвердили РИА Новости, что получили обращение от белорусского оператора, но подробности раскрывать не стали. Как аргумент белорусская сторона приводит данные о том, что из-за европейских санкций поставки российской нефти по территории Белоруссии значительно сократились. Так, за первые три месяца этого года грузооборот по транзитным направлениям оказался на 38,6 процента ниже уровня, заявленного "Транснефтью" при плановом пересмотре тарифов, а в направлении Польши и Германии — на 55,2 процента. "Гомельтранснафта Дружба" утверждает, что снижение грузооборота приводит к убыточности: за первый квартал убытки составили 329 миллионов рублей, а по итогам первого полугодия они могут вырасти до 1,26 миллиарда рублей. При этом компания пытается повысить эффективность, еще раз увеличив тарифы на транспортировку нефти на белорусские НПЗ и оптимизировав численность сотрудников. Нефтепровод "Дружба" идет по территории России до белорусского города Мозырь, а затем разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. По словам источников "Коммерсанта", повысить тариф предполагается на обоих направлениях.
https://ria.ru/20230512/druzhba-1871295263.html
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белоруссия
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экономика, белоруссия, польша, германия, транснефть, нефтепровод "дружба"
Экономика, Белоруссия, Польша, Германия, Транснефть, Нефтепровод "Дружба"
СМИ узнали, что Минск хочет повысить тариф на прокачку нефти по "Дружбе"

Ъ: белорусский оператор "Дружбы" хочет повысить тариф на прокачку нефти на 84 процента

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкСимвол нефтепровода "Дружба" около города Гомель в Белоруссии
Символ нефтепровода Дружба около города Гомель в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
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Символ нефтепровода "Дружба" около города Гомель в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Гомельтранснафта Дружба", белорусский оператор нефтепровода "Дружба", предложил "Транснефти" повысить с 1 июля тариф на прокачку на 84 процента, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо компании.
Как отмечает газета, в письме говорится, что такое повышение обеспечит безубыточную работу компании в этом году и сохранит для нее возможность дальнейшего развития. В "Транснефти" подтвердили РИА Новости, что получили обращение от белорусского оператора, но подробности раскрывать не стали.
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Как аргумент белорусская сторона приводит данные о том, что из-за европейских санкций поставки российской нефти по территории Белоруссии значительно сократились. Так, за первые три месяца этого года грузооборот по транзитным направлениям оказался на 38,6 процента ниже уровня, заявленного "Транснефтью" при плановом пересмотре тарифов, а в направлении Польши и Германии — на 55,2 процента.
"Гомельтранснафта Дружба" утверждает, что снижение грузооборота приводит к убыточности: за первый квартал убытки составили 329 миллионов рублей, а по итогам первого полугодия они могут вырасти до 1,26 миллиарда рублей. При этом компания пытается повысить эффективность, еще раз увеличив тарифы на транспортировку нефти на белорусские НПЗ и оптимизировав численность сотрудников.
Нефтепровод "Дружба" идет по территории России до белорусского города Мозырь, а затем разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. По словам источников "Коммерсанта", повысить тариф предполагается на обоих направлениях.
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