https://ria.ru/20230601/nauka-1875380985.html

Двух зайцев сразу. В России создали эффективное удобрение из отходов

Двух зайцев сразу. В России создали эффективное удобрение из отходов - РИА Новости, 01.06.2023

Двух зайцев сразу. В России создали эффективное удобрение из отходов

Способ производства комплексного удобрения путем переработки отходов животноводства предложили ученые УрФУ совместно с российскими коллегами. Разработка уже... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T03:00

2023-06-01T03:00

2023-06-01T03:00

наука

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университетская наука

россия

уральский федеральный университет

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Способ производства комплексного удобрения путем переработки отходов животноводства предложили ученые УрФУ совместно с российскими коллегами. Разработка уже показала хорошие результаты при испытаниях на ряде культур, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.Переработка отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных – актуальное направление, позволяющее обеспечить агропром доступными удобрениями и решить проблему обеззараживания биологических отходов, объяснили ученые.Например, только одна птицефабрика вырабатывает порядка 100 т помета в сутки, сообщили специалисты. Всего в год все хозяйства этого типа, которых в стране более 500, производят около 18 млн т отходов.Эффективное удобрение на основе отходов животноводства и птицеводства разработали специалисты Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) и Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" в сотрудничестве с индустриальным партнером. На изобретение получен патент."Наша технология включает обеззараживание биологических отходов и получение органоминерального комплексного удобрения. Состоит оно из углерода, магния, азота, серы, а также калия и фосфора, играющих вспомогательную роль", – рассказал технический эксперт индустриального партнера проекта Константин Лукьяшин.Исследования нового удобрения проводят ботаники УрФУ. Сравнительные испытания на посадках овса и амаранта показали высокую эффективность разработки."С новым удобрением число зерновок в соцветии повысилось на 19,7%, отмечено увеличение генеративных побегов на 17%. Это хорошие показатели, учитывая, что количество осадков в период испытания было значительно ниже нормы", – сообщила старший научный сотрудник лаборатории восстановительной экологии УрФУ Анна Батехтина.В удобрении заключены положительные свойства как органических, так и минеральных компонентов, объяснили ученые. По их словам, для применения разработки на широком спектре сельскохозяйственных культур предстоит подобрать оптимальные концентрации с учетом состояния почвы, региона произрастания и других факторов.Авторы разработки уверены в перспективах массового внедрения нового удобрения, так как сырьевой базой для него страна обеспечена в полной мере.

https://ria.ru/20230411/nauka-1864231284.html

https://ria.ru/20221026/skfu-1826502683.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, уральский федеральный университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)