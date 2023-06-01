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Главы МИД НАТО обсудили создание Совета НАТО — Украина - РИА Новости, 01.06.2023
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16:28 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/nato-1875587895.html
Главы МИД НАТО обсудили создание Совета НАТО — Украина
Главы МИД НАТО обсудили создание Совета НАТО — Украина - РИА Новости, 01.06.2023
Главы МИД НАТО обсудили создание Совета НАТО — Украина
Главы МИД стран НАТО на неформальной встрече в Осло обсудили дальнейшее сближение альянса с Украиной, включая повышение статуса комиссии НАТО-Украина до уровня... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:28
2023-06-01T16:28
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на неформальной встрече в Осло обсудили дальнейшее сближение альянса с Украиной, включая повышение статуса комиссии НАТО-Украина до уровня Совета, сообщил на итоговой пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг. "Мы сегодня уделили особое внимание тому, как приблизить Украину к НАТО… Мы, в частности, обсудили повышение уровня комиссии НАТО-Украина до Совета НАТО-Украина, это станет важным шагом по созданию совместного консультативного форума с Украиной для ведения переговоров на равных, обсуждения ключевых вопросов для нашей безопасности", - сказал он. Генсек отметил, что в НАТО считают реальным вступление Украины в альянс, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. "Сейчас самое важное - обеспечить, чтобы Украина сохранилась как суверенное и независимое государство", - пояснил Столтенберг.
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Главы МИД НАТО обсудили создание Совета НАТО — Украина

Генсек Столтенберг: главы МИД стран НАТО обсудили создание Совета НАТО — Украина

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на неформальной встрече в Осло обсудили дальнейшее сближение альянса с Украиной, включая повышение статуса комиссии НАТО-Украина до уровня Совета, сообщил на итоговой пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы сегодня уделили особое внимание тому, как приблизить Украину к НАТО… Мы, в частности, обсудили повышение уровня комиссии НАТО-Украина до Совета НАТО-Украина, это станет важным шагом по созданию совместного консультативного форума с Украиной для ведения переговоров на равных, обсуждения ключевых вопросов для нашей безопасности", - сказал он.
Генсек отметил, что в НАТО считают реальным вступление Украины в альянс, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. "Сейчас самое важное - обеспечить, чтобы Украина сохранилась как суверенное и независимое государство", - пояснил Столтенберг.
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