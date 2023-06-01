https://ria.ru/20230601/nato-1875587895.html

Главы МИД НАТО обсудили создание Совета НАТО — Украина

Главы МИД НАТО обсудили создание Совета НАТО — Украина - РИА Новости, 01.06.2023

Главы МИД НАТО обсудили создание Совета НАТО — Украина

Главы МИД стран НАТО на неформальной встрече в Осло обсудили дальнейшее сближение альянса с Украиной, включая повышение статуса комиссии НАТО-Украина до уровня... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:28

2023-06-01T16:28

2023-06-01T16:28

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на неформальной встрече в Осло обсудили дальнейшее сближение альянса с Украиной, включая повышение статуса комиссии НАТО-Украина до уровня Совета, сообщил на итоговой пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг. "Мы сегодня уделили особое внимание тому, как приблизить Украину к НАТО… Мы, в частности, обсудили повышение уровня комиссии НАТО-Украина до Совета НАТО-Украина, это станет важным шагом по созданию совместного консультативного форума с Украиной для ведения переговоров на равных, обсуждения ключевых вопросов для нашей безопасности", - сказал он. Генсек отметил, что в НАТО считают реальным вступление Украины в альянс, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. "Сейчас самое важное - обеспечить, чтобы Украина сохранилась как суверенное и независимое государство", - пояснил Столтенберг.

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, нато