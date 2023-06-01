https://ria.ru/20230601/nato-1875577717.html

На полную интеграцию Финляндии в НАТО могут уйти годы, пишут СМИ

На полную интеграцию Финляндии в НАТО могут уйти годы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023

На полную интеграцию Финляндии в НАТО могут уйти годы, пишут СМИ

Процесс полной интеграции Финляндии в НАТО может занять годы, пишет издание Euractive со ссылкой на неназванных представителей альянса. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:49

2023-06-01T15:49

2023-06-01T16:10

в мире

финляндия

йенс столтенберг

нато

швеция

турция

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Процесс полной интеграции Финляндии в НАТО может занять годы, пишет издание Euractive со ссылкой на неназванных представителей альянса. "Весь процесс займет время", - заявил изданию один из дипломатов НАТО. Другой дипломат альянса отметил, что интеграция страны в альянс, взаимодействие с точки зрения планирования и командной структуры, является очень трудоемким процессом. "Для нас это не достигается за одну ночь, это достигалось годами... Нам потребовались годы, и им потребуются годы, чтобы выяснить все детали", - приводит издание слова дипломатов. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".

https://ria.ru/20230601/dogovor-1875562608.html

https://ria.ru/20230507/aktivy-1870212306.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

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швеция

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в мире, финляндия, йенс столтенберг, нато, швеция, турция