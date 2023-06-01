https://ria.ru/20230601/nato-1875556616.html

Принятие Украины в НАТО не должно быть на повестке саммита, заявил Сийярто

Принятие Украины в НАТО не должно быть на повестке саммита, заявил Сийярто - РИА Новости, 01.06.2023

Принятие Украины в НАТО не должно быть на повестке саммита, заявил Сийярто

Вопрос вступления Украины в НАТО не должен обсуждаться на саммите альянса в июле, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания министров... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:07

2023-06-01T15:07

2023-06-01T16:12

в мире

венгрия

украина

нато

петер сийярто

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg

БУДАПЕШТ, 1 июн — РИА Новости. Вопрос вступления Украины в НАТО не должен обсуждаться на саммите альянса в июле, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО в Осло."Присоединение воюющей страны к НАТО не может появиться на повестке дня. Я думаю, что в закрытом кругу есть согласие по поводу того, что воюющую страну нельзя принимать", — сказал глава венгерской дипломатии.Он призвал никого не обманывать и не составлять для страны, находящейся в состоянии конфликта, какой-либо график."Можно вилять, можно убеждать украинцев, что они на саммите получат какое-то расписание вступления в НАТО, но это было бы нечестно по отношению к украинцам. Нельзя создавать иллюзии, которые очевидным образом не будут осуществлены", — сказал Сийярто.Министр подчеркнул, что в Будапеште считают неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО, так как альянс должен избегать прямого столкновения с Россией. При этом подготовка военных специалистов в области здравоохранения вопросов не вызывает, добавил глава МИД.В свою очередь, генсек Йенс Столтенберг рассказал, что министры на неформальной встрече в Осло обсудили сближение альянса с Киевом, включая повышение статуса комиссии НАТО — Украина до уровня совета.Генсек отметил, что в НАТО считают реальным вступление Украины в альянс, однако он не ответил, получит ли Киев официальное приглашение во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.Верховная рада в декабре 2014 года законодательно зафиксировала отмену внеблокового статуса Украины. В феврале 2019-го парламент закрепил в Конституции курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20230601/strany-1875567841.html

https://ria.ru/20230601/nato-1875484471.html

https://ria.ru/20230601/nato-1875535964.html

венгрия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, украина, нато, петер сийярто, киев