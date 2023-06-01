https://ria.ru/20230601/nato-1875484471.html

В НАТО обсуждают новые гарантии безопасности для Киева, пишут СМИ

В НАТО обсуждают новые гарантии безопасности для Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023

В НАТО обсуждают новые гарантии безопасности для Киева, пишут СМИ

В НАТО рассматривают предоставление Киеву гарантий безопасности, включающих в себя обязательства оказывать поддержку, а также консолидацию и усиление военной... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:28

2023-06-01T11:28

2023-06-01T11:28

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

александр вершбоу

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В НАТО рассматривают предоставление Киеву гарантий безопасности, включающих в себя обязательства оказывать поддержку, а также консолидацию и усиление военной помощи для формирования "сдерживающей" оболочки вокруг Украины, сообщает газета Pais со ссылкой на источники. "Страны предпочитают предоставлять более ограниченные "гарантийные" меры или "меры безопасности"... эти концепции подразумевают политическое обязательство оказывать поддержку..., а также означают консолидацию и усиление военной помощи для формирования сдерживающей оболочки вокруг Украины", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники в альянсе. Как отмечает газета, американский эксперт по внешней политике и военным вопросам Ян Бжезинский и бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-посол США в России Александр Вершбоу предложили создать новое "партнерство сдерживания и обороны" между НАТО и Украиной. По данным издания, союзники обязуются вооружать, обучать и оснащать украинские силы, а также служить в качестве "гарантий безопасности" после окончания украинского конфликта до тех пор, пока НАТО не будет готова принять Украину в качестве полноправного члена альянса. Согласно информации издания, сейчас предложения Бжезинского и Вершбоу "набирают обороты" во время дискуссий в альянсе. Ранее издание Politico сообщало, что члены Североатлантического альянса расходятся во мнении по поводу того, что следует обещать Украине в ходе июльского саммита в Вильнюсе. Согласно изданию, восточноевропейские страны выступают за то, чтобы дать Киеву понять, что он движется в сторону вступления в альянс. Их западноевропейские коллеги, в свою очередь, полагают, что серьезные дискуссии о членстве должны подождать до окончания конфликта на Украине. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе планируется создание нового органа - совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Запад, в том числе страны НАТО, продолжают накачивать Киев оружием. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230601/udary-1875463038.html

https://ria.ru/20230601/nato-1875455307.html

https://ria.ru/20230531/nato-1875381628.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, александр вершбоу, сергей лавров, нато