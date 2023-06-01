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Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе - РИА Новости, 01.06.2023
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08:52 01.06.2023 (обновлено: 08:58 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/nato-1875455307.html
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе - РИА Новости, 01.06.2023
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить членство Швеции. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:52
2023-06-01T08:58
в мире
турция
швеция
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить членство Швеции."Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс", - сказал генсек, который принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Норвегии.Он отметил, что дата такого визита пока не определена.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230601/operatsiya-1875436529.html
https://ria.ru/20230531/nato-1875381628.html
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в мире, турция, швеция, нато, йенс столтенберг
В мире, Турция, Швеция, НАТО, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе

Генсек НАТО Столтенберг скоро посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить членство Швеции.
«
"Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс", - сказал генсек, который принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Норвегии.
Американские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией, пишут СМИ
01:25
Он отметил, что дата такого визита пока не определена.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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Вчера, 17:26
 
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