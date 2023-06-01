https://ria.ru/20230601/nato-1875455307.html
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе - РИА Новости, 01.06.2023
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить членство Швеции. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:52
2023-06-01T08:52
2023-06-01T08:58
в мире
турция
швеция
нато
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866861830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_484b45667f5521f4d2ca3220417a6cae.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить членство Швеции."Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс", - сказал генсек, который принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Норвегии.Он отметил, что дата такого визита пока не определена.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230601/operatsiya-1875436529.html
https://ria.ru/20230531/nato-1875381628.html
турция
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866861830_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5be0390006550e58fa6fab6059d3957.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, швеция, нато, йенс столтенберг
В мире, Турция, Швеция, НАТО, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе
Генсек НАТО Столтенберг скоро посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе