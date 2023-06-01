https://ria.ru/20230601/nato-1875455307.html

Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе

Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе - РИА Новости, 01.06.2023

Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить членство Швеции. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:52

2023-06-01T08:52

2023-06-01T08:58

в мире

турция

швеция

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить членство Швеции."Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс", - сказал генсек, который принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Норвегии.Он отметил, что дата такого визита пока не определена.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230601/operatsiya-1875436529.html

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турция

швеция

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в мире, турция, швеция, нато, йенс столтенберг