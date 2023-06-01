https://ria.ru/20230601/mchs-1875558851.html

МЧС уточнит требования по гражданской обороне с учетом опыта спецоперации

МЧС уточнит требования по гражданской обороне с учетом опыта спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023

МЧС уточнит требования по гражданской обороне с учетом опыта спецоперации

МЧС России планирует уточнить требования нормативных правовых актов в области гражданской обороны с учетом опыта проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:14

2023-06-01T15:14

2023-06-01T15:14

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

патриот

юрий воробьев

кубинка

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. МЧС России планирует уточнить требования нормативных правовых актов в области гражданской обороны с учетом опыта проведения специальной военной операции, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Первого июня под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова в рамках международного салона "Комплексная безопасность-2023" рассмотрены вопросы гражданской обороны и защиты населения. В их обсуждении принял участие заместитель председателя Совета федерации Юрий Воробьев. "Анализ выполняемых в приграничных субъектах мероприятий показал необходимость срочного совершенствования форм и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей с учетом современных вызовов и угроз", - приводит пресс-служба слова Александра Куренкова. Отмечается, что впервые в отдельных регионах России в реальных условиях организованы подготовка и выполнение мероприятий по гражданской обороне. "Если еще два года назад, обсуждая гражданскую оборону, специалисты делали упор на решение задач в мирное время, то уже сегодня, с учетом опыта проведения специальной военной операции, актуальны источники и угрозы военного времени", - подчеркивается в сообщении. Ведомство отмечает, что опыт проведения специальной военной операции подтвердил эффективность эвакуации как способа защиты населения при военных опасностях. При координации МЧС РФ в приграничных регионах были приняты срочные меры и организована работа по приведению в готовность заглубленных помещений к укрытию населения. В настоящее время министерством прорабатываются нормативно-правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах. "Особого внимания требует организация экстренной эвакуации, а также решение вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения. В связи с этим МЧС России совместно с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ подготовлена новая редакция порядка проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", - резюмирует МЧС РФ. Международный салон "Комплексная безопасность" проходит с 31 мая по 3 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.

https://ria.ru/20230528/mchs-1874604424.html

https://ria.ru/20230330/zakon-1861994025.html

https://ria.ru/20230526/svo-1874154261.html

россия

кубинка

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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, патриот, юрий воробьев, кубинка