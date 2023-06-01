https://ria.ru/20230601/matvienko-1875638927.html

Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России

Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России - РИА Новости, 01.06.2023

Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России

Самара - один из красивейших городов России, в нем чувствуется ухоженность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:11

2023-06-01T19:11

2023-06-01T19:35

общество

самара

россия

самарская область

валентина матвиенко

дмитрий азаров

совет федерации рф

новости - туризм

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САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Самара - один из красивейших городов России, в нем чувствуется ухоженность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня, я считаю, это (Самара - ред.) один из красивейших городов. Замечательная набережная. И, знаете, ухоженность чувствуется, чего раньше не было", - сказала она в ходе встречи с губернатором региона Дмитрием Азаровым. Парламентарий заявила, что за этой ухоженностью стоит огромный труд губернатора, его команды и граждан. "В Самарской области давно не была, даже неудобно, но такой контраст для меня. Я помню, почти десять лет назад я была, как изменилась Самара, как она похорошела. Благоустроенная, город строится, развивается, столько новых объектов. Просто разительные перемены и я говорю искренне, хочу вас с этим поздравить", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20230403/reyting-1862733195.html

самара

россия

самарская область

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Владимир Лаврентьев

общество, самара, россия, самарская область, валентина матвиенко, дмитрий азаров, совет федерации рф, новости - туризм