Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 01.06.2023 (обновлено: 19:35 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/matvienko-1875638927.html
Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России
Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России - РИА Новости, 01.06.2023
Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России
Самара - один из красивейших городов России, в нем чувствуется ухоженность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:11
2023-06-01T19:35
общество
самара
россия
самарская область
валентина матвиенко
дмитрий азаров
совет федерации рф
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Самара - один из красивейших городов России, в нем чувствуется ухоженность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня, я считаю, это (Самара - ред.) один из красивейших городов. Замечательная набережная. И, знаете, ухоженность чувствуется, чего раньше не было", - сказала она в ходе встречи с губернатором региона Дмитрием Азаровым. Парламентарий заявила, что за этой ухоженностью стоит огромный труд губернатора, его команды и граждан. "В Самарской области давно не была, даже неудобно, но такой контраст для меня. Я помню, почти десять лет назад я была, как изменилась Самара, как она похорошела. Благоустроенная, город строится, развивается, столько новых объектов. Просто разительные перемены и я говорю искренне, хочу вас с этим поздравить", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20230403/reyting-1862733195.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_83:0:2544:1846_1920x0_80_0_0_34fa1317998ba611a5aecb777f52da4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, самара, россия, самарская область, валентина матвиенко, дмитрий азаров, совет федерации рф, новости - туризм
Общество, Самара, Россия, Самарская область, Валентина Матвиенко, Дмитрий Азаров, Совет Федерации РФ, Новости - Туризм
Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России

Спикер Совфеда Матвиенко назвала Самару одним из красивейших городов в России

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Самара - один из красивейших городов России, в нем чувствуется ухоженность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Сегодня, я считаю, это (Самара - ред.) один из красивейших городов. Замечательная набережная. И, знаете, ухоженность чувствуется, чего раньше не было", - сказала она в ходе встречи с губернатором региона Дмитрием Азаровым.
Парламентарий заявила, что за этой ухоженностью стоит огромный труд губернатора, его команды и граждан.
Самарской области давно не была, даже неудобно, но такой контраст для меня. Я помню, почти десять лет назад я была, как изменилась Самара, как она похорошела. Благоустроенная, город строится, развивается, столько новых объектов. Просто разительные перемены и я говорю искренне, хочу вас с этим поздравить", - добавила Матвиенко.
Абакан, Хакасия - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Рейтинг показал, в каких российских городах самый грязный воздух
3 апреля, 18:20
 
ОбществоСамараРоссияСамарская областьВалентина МатвиенкоДмитрий АзаровСовет Федерации РФНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала