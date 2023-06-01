https://ria.ru/20230601/matvienko-1875638927.html
Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России
Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России - РИА Новости, 01.06.2023
Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России
Самара - один из красивейших городов России, в нем чувствуется ухоженность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:11
2023-06-01T19:11
2023-06-01T19:35
общество
самара
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новости - туризм
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САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Самара - один из красивейших городов России, в нем чувствуется ухоженность, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня, я считаю, это (Самара - ред.) один из красивейших городов. Замечательная набережная. И, знаете, ухоженность чувствуется, чего раньше не было", - сказала она в ходе встречи с губернатором региона Дмитрием Азаровым. Парламентарий заявила, что за этой ухоженностью стоит огромный труд губернатора, его команды и граждан. "В Самарской области давно не была, даже неудобно, но такой контраст для меня. Я помню, почти десять лет назад я была, как изменилась Самара, как она похорошела. Благоустроенная, город строится, развивается, столько новых объектов. Просто разительные перемены и я говорю искренне, хочу вас с этим поздравить", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20230403/reyting-1862733195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самара, россия, самарская область, валентина матвиенко, дмитрий азаров, совет федерации рф, новости - туризм
Общество, Самара, Россия, Самарская область, Валентина Матвиенко, Дмитрий Азаров, Совет Федерации РФ, Новости - Туризм
Матвиенко рассказала, какой город считает одним из самых красивых в России
Спикер Совфеда Матвиенко назвала Самару одним из красивейших городов в России