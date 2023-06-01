Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за комфорт автомобиля Lada Vesta - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 01.06.2023 (обновлено: 18:38 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/matvienko-1875612594.html
Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за комфорт автомобиля Lada Vesta
Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за комфорт автомобиля Lada Vesta - РИА Новости, 01.06.2023
Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за комфорт автомобиля Lada Vesta
Вице-президент "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев показал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко две Lada Vesta в разных кузовах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:31
2023-06-01T18:38
самарская область
дмитрий азаров
автоваз
совет федерации рф
lada vesta
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868398808_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_48cd350831b61a094538d078d8c3af65.jpg
САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Вице-президент "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев показал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко две Lada Vesta в разных кузовах, передает корреспондент РИА Новости. "Удобные кресла. Сейчас поеду, зря они (кортеж - ред.) там стоят", - сказала спикер Совфеда, попробовав посидеть за рулем одной из них. Шмелев также предложил ей посмотреть на представительский вариант Lada Vesta, который, по его словам, "высоко локализован" и единственный может быть предложен для госзакупок по закону. "Очень мне нравится обивка светлая", - оценила Матвиенко. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сидя за водительским креслом, добавил, что водителю тоже удобно и комфортно будет ехать за рулем такой машины.
https://ria.ru/20230504/prodazhi-1869568254.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868398808_90:0:1157:800_1920x0_80_0_0_53848dd097745309e685d413940bf05b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, дмитрий азаров, автоваз, совет федерации рф, lada vesta, валентина матвиенко
Самарская область, Дмитрий Азаров, АвтоВАЗ, Совет Федерации РФ, Lada Vesta, Валентина Матвиенко
Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за комфорт автомобиля Lada Vesta

Спикер Совфеда Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за удобные кресла в автомобиле Lada Vesta

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Вице-президент "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев показал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко две Lada Vesta в разных кузовах, передает корреспондент РИА Новости.
"Удобные кресла. Сейчас поеду, зря они (кортеж - ред.) там стоят", - сказала спикер Совфеда, попробовав посидеть за рулем одной из них.
Шмелев также предложил ей посмотреть на представительский вариант Lada Vesta, который, по его словам, "высоко локализован" и единственный может быть предложен для госзакупок по закону.
"Очень мне нравится обивка светлая", - оценила Матвиенко.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сидя за водительским креслом, добавил, что водителю тоже удобно и комфортно будет ехать за рулем такой машины.
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Продажи "АвтоВАЗа" в России выросли в 3,2 раза в апреле
4 мая, 09:42
 
Самарская областьДмитрий АзаровАвтоВАЗСовет Федерации РФLada VestaВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала