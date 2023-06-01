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Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за комфорт автомобиля Lada Vesta
Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за комфорт автомобиля Lada Vesta - РИА Новости, 01.06.2023
Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за комфорт автомобиля Lada Vesta
Вице-президент "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев показал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко две Lada Vesta в разных кузовах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:31
2023-06-01T17:31
2023-06-01T18:38
самарская область
дмитрий азаров
автоваз
совет федерации рф
lada vesta
валентина матвиенко
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САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Вице-президент "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев показал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко две Lada Vesta в разных кузовах, передает корреспондент РИА Новости. "Удобные кресла. Сейчас поеду, зря они (кортеж - ред.) там стоят", - сказала спикер Совфеда, попробовав посидеть за рулем одной из них. Шмелев также предложил ей посмотреть на представительский вариант Lada Vesta, который, по его словам, "высоко локализован" и единственный может быть предложен для госзакупок по закону. "Очень мне нравится обивка светлая", - оценила Матвиенко. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сидя за водительским креслом, добавил, что водителю тоже удобно и комфортно будет ехать за рулем такой машины.
https://ria.ru/20230504/prodazhi-1869568254.html
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самарская область, дмитрий азаров, автоваз, совет федерации рф, lada vesta, валентина матвиенко
Самарская область, Дмитрий Азаров, АвтоВАЗ, Совет Федерации РФ, Lada Vesta, Валентина Матвиенко
Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за комфорт автомобиля Lada Vesta
Спикер Совфеда Матвиенко похвалила "АвтоВАЗ" за удобные кресла в автомобиле Lada Vesta