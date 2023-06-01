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Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2023
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14:46 01.06.2023
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Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра"
Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2023
Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра"
Президент России Владимир Путин в День защиты детей провел встречу с руководителем фонда помощи детям "Круг добра" Александром Ткаченко. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:46
2023-06-01T14:46
общество
россия
владимир путин
здоровье - общество
дети
фонд "круг добра"
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защиты детей провел встречу с руководителем фонда помощи детям "Круг добра" Александром Ткаченко. Глава государства в самом начале беседы отметил, что фонд помог уже многим детям. Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
https://ria.ru/20230511/fond-1870999226.html
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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество, дети, фонд "круг добра", александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Дети, Фонд "Круг добра", Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра"

Президент Путин провел встречу с руководителем фонда помощи детям "Круг добра" Ткаченко

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защиты детей провел встречу с руководителем фонда помощи детям "Круг добра" Александром Ткаченко.
Глава государства в самом начале беседы отметил, что фонд помог уже многим детям.
Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
Круг добра обеспечил лечением более 2 тысяч детей с тяжелыми заболеваниями - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов
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