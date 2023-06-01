https://ria.ru/20230601/krug-1875547666.html
Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра"
Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2023
Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра"
Президент России Владимир Путин в День защиты детей провел встречу с руководителем фонда помощи детям "Круг добра" Александром Ткаченко. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:46
2023-06-01T14:46
2023-06-01T14:46
общество
россия
владимир путин
здоровье - общество
дети
фонд "круг добра"
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защиты детей провел встречу с руководителем фонда помощи детям "Круг добра" Александром Ткаченко. Глава государства в самом начале беседы отметил, что фонд помог уже многим детям. Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
https://ria.ru/20230511/fond-1870999226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, здоровье - общество, дети, фонд "круг добра", александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Дети, Фонд "Круг добра", Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
Путин провел встречу с руководителем фонда "Круг добра"
Президент Путин провел встречу с руководителем фонда помощи детям "Круг добра" Ткаченко
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защиты детей провел встречу с руководителем фонда помощи детям "Круг добра" Александром Ткаченко.
Глава государства в самом начале беседы отметил, что фонд помог уже многим детям.
Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
"Круг добра" одобрил заявки на лекарства для детей из новых регионов