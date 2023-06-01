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БРИКС выступила за предотвращение гонки вооружений в космосе
БРИКС выступила за предотвращение гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 01.06.2023
БРИКС выступила за предотвращение гонки вооружений в космосе
БРИКС выступает за переговоры по многостороннему соглашению о предотвращении гонки вооружений в космосе, следует из заявления дипломатических ведомств стран... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:03
2023-06-01T23:03
2023-06-01T23:19
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн – РИА Новости. БРИКС выступает за переговоры по многостороннему соглашению о предотвращении гонки вооружений в космосе, следует из заявления дипломатических ведомств стран сообщества. "Министры… заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа", - отмечается в декларации. Встреча глав МИД БРИКС проходит 1-2 июня в Кейптауне, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.
https://ria.ru/20230530/sputnik-1874953397.html
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в мире, кейптаун, россия, юар, брикс, космос - риа наука, космос
В мире, Кейптаун, Россия, ЮАР, БРИКС, Космос - РИА Наука, Космос
БРИКС выступила за предотвращение гонки вооружений в космосе
БРИКС выступает за переговоры по соглашению о предотвращении гонки вооружений в космосе