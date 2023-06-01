Рейтинг@Mail.ru
БРИКС выступила за предотвращение гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 01.06.2023 (обновлено: 23:19 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/kosmos-1875665912.html
БРИКС выступила за предотвращение гонки вооружений в космосе
БРИКС выступила за предотвращение гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 01.06.2023
БРИКС выступила за предотвращение гонки вооружений в космосе
БРИКС выступает за переговоры по многостороннему соглашению о предотвращении гонки вооружений в космосе, следует из заявления дипломатических ведомств стран... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:03
2023-06-01T23:19
в мире
кейптаун
россия
юар
брикс
космос - риа наука
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818517379_0:15:3224:1829_1920x0_80_0_0_49a04546be2a79b670dc48df6b844a7c.jpg
КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн – РИА Новости. БРИКС выступает за переговоры по многостороннему соглашению о предотвращении гонки вооружений в космосе, следует из заявления дипломатических ведомств стран сообщества. "Министры… заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа", - отмечается в декларации. Встреча глав МИД БРИКС проходит 1-2 июня в Кейптауне, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.
https://ria.ru/20230530/sputnik-1874953397.html
кейптаун
россия
юар
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818517379_69:0:2642:1930_1920x0_80_0_0_bf4ae82e9634dd020377fbe88774b3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кейптаун, россия, юар, брикс, космос - риа наука, космос
В мире, Кейптаун, Россия, ЮАР, БРИКС, Космос - РИА Наука, Космос
БРИКС выступила за предотвращение гонки вооружений в космосе

БРИКС выступает за переговоры по соглашению о предотвращении гонки вооружений в космосе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-22 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн – РИА Новости. БРИКС выступает за переговоры по многостороннему соглашению о предотвращении гонки вооружений в космосе, следует из заявления дипломатических ведомств стран сообщества.
«
"Министры… заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа", - отмечается в декларации.
Встреча глав МИД БРИКС проходит 1-2 июня в Кейптауне, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.
Старт ракеты Союз-2.1а со спутником Кондор-ФКА с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ
30 мая, 03:36
 
В миреКейптаунРоссияЮАРБРИКСКосмос - РИА НаукаКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала