https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе - РИА Новости, 01.06.2023
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, когда, наконец, ожидать широко распиаренное контрнаступление... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:00
2023-06-01T08:00
2023-06-01T08:00
специальная военная операция на украине
аналитика
джон кирби
украина
сша
киев
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, когда, наконец, ожидать широко распиаренное контрнаступление ВСУ, которое должно поставить на колени российскую армию: наступление точно начнется этим летом. Судя по всему, господин Кирби взял на вооружение притчу об ишаке, падишахе и Ходже Насреддине — с таким же успехом он мог заявить о неминуемом контрнаступлении в этом году или в этой пятилетке. Если сравнить прошлые заявления говорящих голов на Западе с нынешним, в глаза бросается нарочитая обтекаемость формулировок и стремление выдать в эфир что-нибудь напоминающее решительность, уверенность и наличие хоть каких-то конкретных планов, подкрепленных реальными возможностями.Особенно выступление господина Кирби контрастирует с истерикой, которая воцарилась в последнее время в ведущих западных СМИ. Вот лишь несколько примеров заголовков с главных страниц:1 мая: "Украина готовится к решающему контрнаступлению";9 мая: "Украинские власти надеются на контрнаступление против России";12 мая: "Украинское контрнаступление: в войне наступает решающий момент";27 мая: "Успешная кампания Украины может вынудить президента Путина потерпеть полное поражение";28 мая: "Украина готова начать долгожданное наступление";29 мая: "Эксклюзив: Украина готовит контрнаступление на фронте в районе Бахмута";30 мая: "Украинский убийственный удар готов".Мы видим, что западный истеблишмент прямо, косвенно, официально, неофициально, сбоку, сверху и совершенно в лицо требовал и требует от Украины победоносного контрнаступления, до которого осталось совсем вот чуть-чуть — но его все никак не наблюдается даже близко. Мало того, официальные лица Украины всяческими способами тянут время, изобретают отговорки и ставят все новые условия: то им нужно конкретное и заведомо нереальное количество танков, то им принципиально нужны американские самолеты, то нужно больше времени и так далее.Но западные кредиторы показывают Украине тикающий счетчик, спецслужбы трясут досье с компроматом, а военные советники фактически тыкают в спину палкой и гонят в бой.А буквально вчера президент Франции Эммануэль Макрон озвучил Украине коллективную черную метку: "Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления".Что же делать Зеленским, Сырским, Подолякам и призракам Залужного?И вот кому-то — скорее всего, главе ГУР Украины Буданову — с подачи кураторов пришла в голову отличная мысль: а давайте контрнаступать в интернете, раз не хочется и колется на земле.И в ходе развития этой блестящей мысли были проведены PR-акции, нацеленные на западную аудиторию и замаскированные под военные операции. Тут и заход нескольких ДРГ на российскую территорию, и пролет беспилотника к Кремлю, и артобстрелы приграничных российских поселений с гражданскими лицами, и попытка атаковать Москву роем дронов. Это-то и было выдано за громко озвученное контрнаступление.Однако данные атаки имели околонулевой эффект в военном плане и есть большие сомнения, что они будут на Западе приняты "в зачет". По словам того же Кирби, США "не хотят и не поддерживают атак (Украины) на территории России". Этим словам, естественно, грош цена, но они явно означают, что к украинскому отчету об использовании многомиллиардных средств в графе "контрнаступление" эти акции точно не подошьют.А вот что к своим досье подошьем мы — так это терроризм украинских властей. Не имея возможности победить Россию на поле боя, они решили повоевать с мирным населением — и так или иначе это выйдет им очень большим боком.В свете последних событий нередко раздаются мнения, что нам надо "зеркалить", то есть перестать быть белыми рыцарями на благородном коне и отвечать оком за око.Но российская армия — не ВСУ, мы никогда не будем заниматься уничтожением гражданского населения. Каждый день мы учимся (иногда заново) и становимся сильнее, и нам нет нужды равняться на террористов.По данным недавних закрытых докладов руководству США со стороны аналитических центров RAND Corporation и Center for a New American Security, тренировка ВСУ по стандартам НАТО и накачивание Украины самым современным западным вооружением идет на пользу российским Вооруженным силам, так как мы имеем возможность тренироваться "на кошках" и отрабатываем навыки противодействия западной боевой технике, натовским стандартам оперативного управления и военной тактике.По сути, НАТО учит нас воевать с ними, а сами они такого опыта не получают, и теперь раздаются требования "прекратить тренировать русских". А вы думали, что в сказку попали?А что касается контрнаступления ВСУ, то вне зависимости от того, останется оно в виде красивых заголовков в западных СМИ или шайка в Киеве все же решится броситься в самоубийственный рейд этим летом, этой осенью или в этом веке, на цели и задачи СВО это не повлияет от слова "никак".
https://ria.ru/20230530/caesar-1875052337.html
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
https://ria.ru/20230528/ukraina-1874560721.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, джон кирби, украина, сша, киев, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Джон Кирби, Украина, США, Киев, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, НАТО
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил
, когда, наконец, ожидать широко распиаренное контрнаступление ВСУ, которое должно поставить на колени российскую армию: наступление точно начнется этим летом. Судя по всему, господин Кирби взял на вооружение притчу об ишаке, падишахе и Ходже Насреддине — с таким же успехом он мог заявить о неминуемом контрнаступлении в этом году или в этой пятилетке. Если сравнить прошлые заявления говорящих голов на Западе с нынешним, в глаза бросается нарочитая обтекаемость формулировок и стремление выдать в эфир что-нибудь напоминающее решительность, уверенность и наличие хоть каких-то конкретных планов, подкрепленных реальными возможностями.
Особенно выступление господина Кирби контрастирует с истерикой, которая воцарилась в последнее время в ведущих западных СМИ. Вот лишь несколько примеров заголовков с главных страниц:
"Запад их подставил": ВСУ могут лишиться главного козыря
1 мая: "Украина готовится к решающему контрнаступлению";
9 мая: "Украинские власти надеются на контрнаступление против России";
12 мая: "Украинское контрнаступление: в войне наступает решающий момент";
27 мая: "Успешная кампания Украины
может вынудить президента Путина потерпеть полное поражение";
28 мая: "Украина готова начать долгожданное наступление";
29 мая: "Эксклюзив: Украина готовит контрнаступление на фронте в районе Бахмута";
30 мая: "Украинский убийственный удар готов".
Мы видим, что западный истеблишмент прямо, косвенно, официально, неофициально, сбоку, сверху и совершенно в лицо требовал и требует от Украины победоносного контрнаступления, до которого осталось совсем вот чуть-чуть — но его все никак не наблюдается даже близко. Мало того, официальные лица Украины всяческими способами тянут время, изобретают отговорки и ставят все новые условия: то им нужно конкретное и заведомо нереальное количество танков, то им принципиально нужны американские самолеты, то нужно больше времени и так далее.
"США на это указывали". Что будет в зоне СВО после освобождения Артемовска
Но западные кредиторы показывают Украине тикающий счетчик, спецслужбы трясут досье с компроматом, а военные советники фактически тыкают в спину палкой и гонят в бой.
А буквально вчера президент Франции Эммануэль Макрон
озвучил Украине коллективную черную метку: "Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления".
Что же делать Зеленским, Сырским, Подолякам и призракам
Залужного?
И вот кому-то — скорее всего, главе ГУР Украины Буданову — с подачи кураторов пришла в голову отличная мысль: а давайте контрнаступать в интернете, раз не хочется и колется на земле.
И в ходе развития этой блестящей мысли были проведены PR-акции, нацеленные на западную аудиторию и замаскированные под военные операции. Тут и заход нескольких ДРГ на российскую территорию, и пролет беспилотника к Кремлю, и артобстрелы приграничных российских поселений с гражданскими лицами, и попытка атаковать Москву
роем дронов. Это-то и было выдано за громко озвученное контрнаступление.
Однако данные атаки имели околонулевой эффект в военном плане и есть большие сомнения, что они будут на Западе приняты "в зачет". По словам того же Кирби, США "не хотят и не поддерживают атак (Украины) на территории России". Этим словам, естественно, грош цена, но они явно означают, что к украинскому отчету об использовании многомиллиардных средств в графе "контрнаступление" эти акции точно не подошьют.
Два пути и три варианта исчезновения Украины
А вот что к своим досье подошьем мы — так это терроризм украинских властей. Не имея возможности победить Россию
на поле боя, они решили повоевать с мирным населением — и так или иначе это выйдет им очень большим боком.
В свете последних событий нередко раздаются мнения, что нам надо "зеркалить", то есть перестать быть белыми рыцарями на благородном коне и отвечать оком за око.
Но российская армия — не ВСУ, мы никогда не будем заниматься уничтожением гражданского населения. Каждый день мы учимся (иногда заново) и становимся сильнее, и нам нет нужды равняться на террористов.
По данным недавних закрытых докладов руководству США со стороны аналитических центров RAND Corporation и Center for a New American Security, тренировка ВСУ по стандартам НАТО
и накачивание Украины самым современным западным вооружением идет на пользу российским Вооруженным силам, так как мы имеем возможность тренироваться "на кошках" и отрабатываем навыки противодействия западной боевой технике, натовским стандартам оперативного управления и военной тактике.
По сути, НАТО учит нас воевать с ними, а сами они такого опыта не получают, и теперь раздаются требования "прекратить тренировать русских". А вы думали, что в сказку попали?
А что касается контрнаступления ВСУ, то вне зависимости от того, останется оно в виде красивых заголовков в западных СМИ или шайка в Киеве все же решится броситься в самоубийственный рейд этим летом, этой осенью или в этом веке, на цели и задачи СВО это не повлияет от слова "никак".
Украинская разведка — самая открытая разведка в мире