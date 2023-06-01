https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе

США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе - РИА Новости, 01.06.2023

США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, когда, наконец, ожидать широко распиаренное контрнаступление... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:00

специальная военная операция на украине

аналитика

джон кирби

украина

сша

киев

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, когда, наконец, ожидать широко распиаренное контрнаступление ВСУ, которое должно поставить на колени российскую армию: наступление точно начнется этим летом. Судя по всему, господин Кирби взял на вооружение притчу об ишаке, падишахе и Ходже Насреддине — с таким же успехом он мог заявить о неминуемом контрнаступлении в этом году или в этой пятилетке. Если сравнить прошлые заявления говорящих голов на Западе с нынешним, в глаза бросается нарочитая обтекаемость формулировок и стремление выдать в эфир что-нибудь напоминающее решительность, уверенность и наличие хоть каких-то конкретных планов, подкрепленных реальными возможностями.Особенно выступление господина Кирби контрастирует с истерикой, которая воцарилась в последнее время в ведущих западных СМИ. Вот лишь несколько примеров заголовков с главных страниц:1 мая: "Украина готовится к решающему контрнаступлению";9 мая: "Украинские власти надеются на контрнаступление против России";12 мая: "Украинское контрнаступление: в войне наступает решающий момент";27 мая: "Успешная кампания Украины может вынудить президента Путина потерпеть полное поражение";28 мая: "Украина готова начать долгожданное наступление";29 мая: "Эксклюзив: Украина готовит контрнаступление на фронте в районе Бахмута";30 мая: "Украинский убийственный удар готов".Мы видим, что западный истеблишмент прямо, косвенно, официально, неофициально, сбоку, сверху и совершенно в лицо требовал и требует от Украины победоносного контрнаступления, до которого осталось совсем вот чуть-чуть — но его все никак не наблюдается даже близко. Мало того, официальные лица Украины всяческими способами тянут время, изобретают отговорки и ставят все новые условия: то им нужно конкретное и заведомо нереальное количество танков, то им принципиально нужны американские самолеты, то нужно больше времени и так далее.Но западные кредиторы показывают Украине тикающий счетчик, спецслужбы трясут досье с компроматом, а военные советники фактически тыкают в спину палкой и гонят в бой.А буквально вчера президент Франции Эммануэль Макрон озвучил Украине коллективную черную метку: "Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления".Что же делать Зеленским, Сырским, Подолякам и призракам Залужного?И вот кому-то — скорее всего, главе ГУР Украины Буданову — с подачи кураторов пришла в голову отличная мысль: а давайте контрнаступать в интернете, раз не хочется и колется на земле.И в ходе развития этой блестящей мысли были проведены PR-акции, нацеленные на западную аудиторию и замаскированные под военные операции. Тут и заход нескольких ДРГ на российскую территорию, и пролет беспилотника к Кремлю, и артобстрелы приграничных российских поселений с гражданскими лицами, и попытка атаковать Москву роем дронов. Это-то и было выдано за громко озвученное контрнаступление.Однако данные атаки имели околонулевой эффект в военном плане и есть большие сомнения, что они будут на Западе приняты "в зачет". По словам того же Кирби, США "не хотят и не поддерживают атак (Украины) на территории России". Этим словам, естественно, грош цена, но они явно означают, что к украинскому отчету об использовании многомиллиардных средств в графе "контрнаступление" эти акции точно не подошьют.А вот что к своим досье подошьем мы — так это терроризм украинских властей. Не имея возможности победить Россию на поле боя, они решили повоевать с мирным населением — и так или иначе это выйдет им очень большим боком.В свете последних событий нередко раздаются мнения, что нам надо "зеркалить", то есть перестать быть белыми рыцарями на благородном коне и отвечать оком за око.Но российская армия — не ВСУ, мы никогда не будем заниматься уничтожением гражданского населения. Каждый день мы учимся (иногда заново) и становимся сильнее, и нам нет нужды равняться на террористов.По данным недавних закрытых докладов руководству США со стороны аналитических центров RAND Corporation и Center for a New American Security, тренировка ВСУ по стандартам НАТО и накачивание Украины самым современным западным вооружением идет на пользу российским Вооруженным силам, так как мы имеем возможность тренироваться "на кошках" и отрабатываем навыки противодействия западной боевой технике, натовским стандартам оперативного управления и военной тактике.По сути, НАТО учит нас воевать с ними, а сами они такого опыта не получают, и теперь раздаются требования "прекратить тренировать русских". А вы думали, что в сказку попали?А что касается контрнаступления ВСУ, то вне зависимости от того, останется оно в виде красивых заголовков в западных СМИ или шайка в Киеве все же решится броситься в самоубийственный рейд этим летом, этой осенью или в этом веке, на цели и задачи СВО это не повлияет от слова "никак".

https://ria.ru/20230530/caesar-1875052337.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

https://ria.ru/20230528/ukraina-1874560721.html

украина

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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