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В Белом доме рассказали, когда ожидают наступления Украины
В Белом доме рассказали, когда ожидают наступления Украины - РИА Новости, 31.05.2023
В Белом доме рассказали, когда ожидают наступления Украины
ВСУ перейдут в наступление этим летом, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:25
2023-05-31T15:25
2023-05-31T17:04
специальная военная операция на украине
украина
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. ВСУ перейдут в наступление этим летом, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN."Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом. <...> Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем", — сказал американский чиновник.На вопрос, известны ли в Белом доме конкретные сроки начала наступления, Кирби ответил, что американские военные "находятся в контакте" с украинскими коллегами с самого начала планирования.Как отмечал ранее в мае советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ идет "уже несколько дней".В свою очередь, в начале этой недели командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время активных действий "скоро наступит".Как отмечают российские аналитики, постоянные изменения сроков связаны, во-первых, с информационной войной — регулярные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
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украина, сша, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Джон Кирби
В Белом доме рассказали, когда ожидают наступления Украины
Представитель Белого дома Кирби сообщил о планах Украины начать контрнаступление летом