https://ria.ru/20230525/zaluzhnyy-1874205739.html

ВСУ опубликовали видео с Залужным после сообщений о его тяжелом ранении

ВСУ опубликовали видео с Залужным после сообщений о его тяжелом ранении - РИА Новости, 25.05.2023

ВСУ опубликовали видео с Залужным после сообщений о его тяжелом ранении

Работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным после слухов о его тяжелом ранении, пишет газета... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T20:00

2023-05-25T20:00

2023-05-25T20:15

политика

вооруженные силы украины

валерий залужный

херсонская область

нато

в мире

артемовск

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным после слухов о его тяжелом ранении, пишет газета "Страна.ua".Присутствующий на кадрах военный поприветствовал и поблагодарил всех украинцев. Исходя из этого непонятно, когда и где именно было записан ролик. Кроме того, по-прежнему нет объяснений, где находился Залужный весь этот период и почему не появлялся ранее.Кроме того, фото с Залужным опубликовала советник командования сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова. Вскоре она призналась, что после сообщений о ранении главкома выложила в соцсети старый снимок с военачальником.Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.Накануне представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. По информации хакерской группы "Джокер ДНР", ссылавшейся на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Как утверждают хакеры, информация о его состоянии намеренно блокируется по требованию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, и без того деморализованных потерей Артемовска.

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874155343.html

херсонская область

артемовск

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политика, вооруженные силы украины, валерий залужный, херсонская область , нато, в мире, артемовск