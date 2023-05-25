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ВСУ опубликовали видео с Залужным после сообщений о его тяжелом ранении - РИА Новости, 25.05.2023
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20:00 25.05.2023 (обновлено: 20:15 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/zaluzhnyy-1874205739.html
ВСУ опубликовали видео с Залужным после сообщений о его тяжелом ранении
ВСУ опубликовали видео с Залужным после сообщений о его тяжелом ранении - РИА Новости, 25.05.2023
ВСУ опубликовали видео с Залужным после сообщений о его тяжелом ранении
Работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным после слухов о его тяжелом ранении, пишет газета... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:00
2023-05-25T20:15
политика
вооруженные силы украины
валерий залужный
херсонская область
нато
в мире
артемовск
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным после слухов о его тяжелом ранении, пишет газета "Страна.ua".Присутствующий на кадрах военный поприветствовал и поблагодарил всех украинцев. Исходя из этого непонятно, когда и где именно было записан ролик. Кроме того, по-прежнему нет объяснений, где находился Залужный весь этот период и почему не появлялся ранее.Кроме того, фото с Залужным опубликовала советник командования сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова. Вскоре она призналась, что после сообщений о ранении главкома выложила в соцсети старый снимок с военачальником.Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.Накануне представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. По информации хакерской группы "Джокер ДНР", ссылавшейся на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Как утверждают хакеры, информация о его состоянии намеренно блокируется по требованию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, и без того деморализованных потерей Артемовска.
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874155343.html
херсонская область
артемовск
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политика, вооруженные силы украины, валерий залужный, херсонская область , нато, в мире, артемовск
Политика, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Херсонская область , НАТО, В мире, Артемовск
ВСУ опубликовали видео с Залужным после сообщений о его тяжелом ранении

ВСУ опубликовали видео с главкомом Залужным после сообщений о его тяжелом ранении

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным после слухов о его тяжелом ранении, пишет газета "Страна.ua".
Присутствующий на кадрах военный поприветствовал и поблагодарил всех украинцев. Исходя из этого непонятно, когда и где именно было записан ролик. Кроме того, по-прежнему нет объяснений, где находился Залужный весь этот период и почему не появлялся ранее.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Кроме того, фото с Залужным опубликовала советник командования сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова. Вскоре она призналась, что после сообщений о ранении главкома выложила в соцсети старый снимок с военачальником.
Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
Накануне представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.
По информации хакерской группы "Джокер ДНР", ссылавшейся на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Как утверждают хакеры, информация о его состоянии намеренно блокируется по требованию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, и без того деморализованных потерей Артемовска.
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ПолитикаВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйХерсонская областьНАТОВ миреАртемовск
 
 
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