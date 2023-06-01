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Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT
Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT - РИА Новости, 01.06.2023
Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT
Промышленности России в перспективе предстоит переход на отечественное "железо", а оно без российского программного обеспечения работать не будет, заявил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:29
2023-06-01T14:29
2023-06-01T14:33
экономика
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михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Промышленности России в перспективе предстоит переход на отечественное "железо", а оно без российского программного обеспечения работать не будет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Следующий рубеж - это переход на отечественное "железо", он более сложный. И оно, очевидно, без российского ПО работать не будет", - сказал он, выступая в четверг на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Премьер подчеркнул, что необходимо сформировать актуальный ландшафт IT-продуктов. Мишустин напомнил, что в декабре прошлого года для мониторинга работы по импортозамещению программного обеспечения правительство подписало ряд соглашений с государственными корпорациями о развитии высокотехнологичных направлений. "Для каждого из таких документов сформированы так называемые дорожные карты. Они включают все необходимые мероприятия, реализация которых позволит, сокращая число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивать долю отечественных. А к концу десятилетия – достигнуть 90-процентного замещения", - подчеркнул он.
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экономика, россия, михаил мишустин, нижний новгород, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Нижний Новгород, Технологии
Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT
Премьер Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Промышленности России в перспективе предстоит переход на отечественное "железо", а оно без российского программного обеспечения работать не будет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Следующий рубеж - это переход на отечественное "железо", он более сложный. И оно, очевидно, без российского ПО работать не будет", - сказал он, выступая в четверг на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
.
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Премьер подчеркнул, что необходимо сформировать актуальный ландшафт IT-продуктов.
Мишустин напомнил, что в декабре прошлого года для мониторинга работы по импортозамещению программного обеспечения правительство подписало ряд соглашений с государственными корпорациями о развитии высокотехнологичных направлений.
"Для каждого из таких документов сформированы так называемые дорожные карты. Они включают все необходимые мероприятия, реализация которых позволит, сокращая число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивать долю отечественных. А к концу десятилетия – достигнуть 90-процентного замещения", - подчеркнул он.
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