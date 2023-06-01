https://ria.ru/20230601/it-1875537930.html

Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT

Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT - РИА Новости, 01.06.2023

Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT

Промышленности России в перспективе предстоит переход на отечественное "железо", а оно без российского программного обеспечения работать не будет, заявил... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:29

2023-06-01T14:29

2023-06-01T14:33

экономика

россия

михаил мишустин

нижний новгород

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Промышленности России в перспективе предстоит переход на отечественное "железо", а оно без российского программного обеспечения работать не будет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Следующий рубеж - это переход на отечественное "железо", он более сложный. И оно, очевидно, без российского ПО работать не будет", - сказал он, выступая в четверг на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Премьер подчеркнул, что необходимо сформировать актуальный ландшафт IT-продуктов. Мишустин напомнил, что в декабре прошлого года для мониторинга работы по импортозамещению программного обеспечения правительство подписало ряд соглашений с государственными корпорациями о развитии высокотехнологичных направлений. "Для каждого из таких документов сформированы так называемые дорожные карты. Они включают все необходимые мероприятия, реализация которых позволит, сокращая число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивать долю отечественных. А к концу десятилетия – достигнуть 90-процентного замещения", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230601/spetssluzhby-1875478900.html

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экономика, россия, михаил мишустин, нижний новгород, технологии