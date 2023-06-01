Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 01.06.2023 (обновлено: 14:33 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/it-1875537930.html
Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT
Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT - РИА Новости, 01.06.2023
Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT
Промышленности России в перспективе предстоит переход на отечественное "железо", а оно без российского программного обеспечения работать не будет, заявил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:29
2023-06-01T14:33
экономика
россия
михаил мишустин
нижний новгород
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874904405_0:396:2860:2004_1920x0_80_0_0_86102e9726b4d0a7830e59ad552775b1.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Промышленности России в перспективе предстоит переход на отечественное "железо", а оно без российского программного обеспечения работать не будет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Следующий рубеж - это переход на отечественное "железо", он более сложный. И оно, очевидно, без российского ПО работать не будет", - сказал он, выступая в четверг на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Премьер подчеркнул, что необходимо сформировать актуальный ландшафт IT-продуктов. Мишустин напомнил, что в декабре прошлого года для мониторинга работы по импортозамещению программного обеспечения правительство подписало ряд соглашений с государственными корпорациями о развитии высокотехнологичных направлений. "Для каждого из таких документов сформированы так называемые дорожные карты. Они включают все необходимые мероприятия, реализация которых позволит, сокращая число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивать долю отечественных. А к концу десятилетия – достигнуть 90-процентного замещения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230601/spetssluzhby-1875478900.html
https://ria.ru/20230601/avrora-1875441201.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874904405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7cb237be416fab01d23214d5313cd6a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, нижний новгород, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Нижний Новгород, Технологии
Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT

Премьер Мишустин назвал переход на российское железо следующим этапом развития IT

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Промышленности России в перспективе предстоит переход на отечественное "железо", а оно без российского программного обеспечения работать не будет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Следующий рубеж - это переход на отечественное "железо", он более сложный. И оно, очевидно, без российского ПО работать не будет", - сказал он, выступая в четверг на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone
Вчера, 11:12
Премьер подчеркнул, что необходимо сформировать актуальный ландшафт IT-продуктов.
Мишустин напомнил, что в декабре прошлого года для мониторинга работы по импортозамещению программного обеспечения правительство подписало ряд соглашений с государственными корпорациями о развитии высокотехнологичных направлений.
"Для каждого из таких документов сформированы так называемые дорожные карты. Они включают все необходимые мероприятия, реализация которых позволит, сокращая число иностранных решений в ключевых отраслях экономики, наращивать долю отечественных. А к концу десятилетия – достигнуть 90-процентного замещения", - подчеркнул он.
Смартфон AYYA T1 с ОС Аврора на стенде Ростеха на международной промышленной выставке Иннопром-2022 в МВЦ Екатеринбург-Экспо - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Кабмин может закупить до двух миллионов устройств на "Авроре"
Вчера, 02:37
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинНижний НовгородТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала