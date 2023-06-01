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Россия продлит запрет на въезд фур из Европы до 2024 года - РИА Новости, 01.06.2023
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13:37 01.06.2023 (обновлено: 14:37 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/fury-1875523192.html
Россия продлит запрет на въезд фур из Европы до 2024 года
Россия продлит запрет на въезд фур из Европы до 2024 года - РИА Новости, 01.06.2023
Россия продлит запрет на въезд фур из Европы до 2024 года
Запрет на въезд в Россию грузовиков из некоторых стран Европы продлят до конца года, сообщили РИА Новости в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:37
2023-06-01T14:37
экономика
россия
андрей белоусов
евросоюз
европа
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Запрет на въезд в Россию грузовиков из некоторых стран Европы продлят до конца года, сообщили РИА Новости в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года принято", — сказал собеседник агентства.Источник РИА Новости, знакомый с ходом утверждения документов, добавил, что соответствующий проект уже внесли в правительство. Россия ввела запрет на въезд фур из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины 10 октября прошлого года, затем его продлили до 30 июня. Это стало зеркальным ответом на запрет на передвижение российских грузовиков по территории стран Евросоюза. Ограничения не касаются перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты, гуманитарной помощи, грузов, ввозимых через участок границы России и Белоруссии, и некоторых других. При этом в России действует механизм перецепки и перегрузки товаров, которые перевозятся иностранными автомобилями. В таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, Карелии и Санкт-Петербурга такие грузы перегружаются на российские и белорусские машины (либо перецепляется полуприцеп). Товары, перевозимые в Калининградскую область или обратно, под это правило не подпадают. Вместе с тем иностранным грузовикам разрешено перевозить грузы по территории России, если перегрузка может повредить им или технически невозможна. Например, так поступают со скоропортящимися товарами, фармакологической и медицинской продукцией и прочим.
https://ria.ru/20230531/zapret-1875216071.html
https://ria.ru/20230527/gruzoviki-1874573916.html
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экономика, россия, андрей белоусов, евросоюз, европа
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Евросоюз, Европа
Россия продлит запрет на въезд фур из Европы до 2024 года

Россия продлит запрет на въезд фур из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины до 2024 года

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили в Калининградской области
Грузовые автомобили в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Грузовые автомобили в Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Запрет на въезд в Россию грузовиков из некоторых стран Европы продлят до конца года, сообщили РИА Новости в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
"Решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года принято", — сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом утверждения документов, добавил, что соответствующий проект уже внесли в правительство.
Россия ввела запрет на въезд фур из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины 10 октября прошлого года, затем его продлили до 30 июня.
Грузовые автомобили - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Польский запрет на грузовики из России не скажется на доступности товаров
31 мая, 02:37
Это стало зеркальным ответом на запрет на передвижение российских грузовиков по территории стран Евросоюза. Ограничения не касаются перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты, гуманитарной помощи, грузов, ввозимых через участок границы России и Белоруссии, и некоторых других.
При этом в России действует механизм перецепки и перегрузки товаров, которые перевозятся иностранными автомобилями. В таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, Карелии и Санкт-Петербурга такие грузы перегружаются на российские и белорусские машины (либо перецепляется полуприцеп). Товары, перевозимые в Калининградскую область или обратно, под это правило не подпадают.
Вместе с тем иностранным грузовикам разрешено перевозить грузы по территории России, если перегрузка может повредить им или технически невозможна. Например, так поступают со скоропортящимися товарами, фармакологической и медицинской продукцией и прочим.
Очередь из грузовиков - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовались очереди грузовиков
27 мая, 19:25
 
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