https://ria.ru/20230601/fury-1875523192.html

Россия продлит запрет на въезд фур из Европы до 2024 года

Россия продлит запрет на въезд фур из Европы до 2024 года - РИА Новости, 01.06.2023

Россия продлит запрет на въезд фур из Европы до 2024 года

Запрет на въезд в Россию грузовиков из некоторых стран Европы продлят до конца года, сообщили РИА Новости в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:37

2023-06-01T13:37

2023-06-01T14:37

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россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Запрет на въезд в Россию грузовиков из некоторых стран Европы продлят до конца года, сообщили РИА Новости в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года принято", — сказал собеседник агентства.Источник РИА Новости, знакомый с ходом утверждения документов, добавил, что соответствующий проект уже внесли в правительство. Россия ввела запрет на въезд фур из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины 10 октября прошлого года, затем его продлили до 30 июня. Это стало зеркальным ответом на запрет на передвижение российских грузовиков по территории стран Евросоюза. Ограничения не касаются перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты, гуманитарной помощи, грузов, ввозимых через участок границы России и Белоруссии, и некоторых других. При этом в России действует механизм перецепки и перегрузки товаров, которые перевозятся иностранными автомобилями. В таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, Карелии и Санкт-Петербурга такие грузы перегружаются на российские и белорусские машины (либо перецепляется полуприцеп). Товары, перевозимые в Калининградскую область или обратно, под это правило не подпадают. Вместе с тем иностранным грузовикам разрешено перевозить грузы по территории России, если перегрузка может повредить им или технически невозможна. Например, так поступают со скоропортящимися товарами, фармакологической и медицинской продукцией и прочим.

https://ria.ru/20230531/zapret-1875216071.html

https://ria.ru/20230527/gruzoviki-1874573916.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, андрей белоусов, евросоюз, европа