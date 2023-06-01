https://ria.ru/20230601/fotovystavka-1875591359.html

ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" в Москве и Санкт-Петербурге

ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" в Москве и Санкт-Петербурге - РИА Новости, 01.06.2023

ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" в Москве и Санкт-Петербурге

ПСБ открыл традиционную фотовыставку "Бизнес в объективе" на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщает банк. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:36

2023-06-01T16:36

2023-06-01T16:36

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ПСБ открыл традиционную фотовыставку "Бизнес в объективе" на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщает банк.Пятая по счету выставка приурочена к Петербургскому международному экономическому форуму. Фото-проект можно увидеть на перронах в зоне прибытия и отправления поездов "Сапсан" с 1 по 30 июня 2023 года.В Москве размещены фотографии 24 предпринимателей из Санкт-Петербурга, а на Московском вокзале в северной столице - фото-истории 20 московских бизнесменов. Участниками выставки стали клиенты ПСБ, работающие в сегменте малого и среднего бизнеса, которые создали свое дело с нуля. Они производят продукты питания, одежду, мебель, оказывают медицинские и логистические услуги, управляют салонами красоты и автосервисами, работают в других востребованных сферах деятельности."Мы уже пятый год проводим фотовыставку на железнодорожных вокзалах двух столиц, героями которой становятся клиенты-предприниматели ПСБ. С помощью нашего проекта "Бизнес в объективе" мы не только рассказываем об историях бизнес-успеха, но и стремимся мотивировать начинающих предпринимателей уверенно двигаться вперед или тех, кто давно хотел им стать, но для запуска бизнеса не хватает решимости. Размещение фотографий на вокзалах, связывающих два деловых центра России в период проведения одного из крупнейших экономических форумов, имеет также и социальное значение. ПСБ привлекает внимание широкой аудитории к неоценимой роли предпринимательской инициативы в развитии страны, так как малый и средний бизнес работает практически во всех сферах повседневной жизни, делая ее удобной и интересной", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.Фотопроект "Бизнес в объективе" является частью программы поддержки бизнеса "ПСБ для МСБ" и проводится по всей России, давая предпринимателям дополнительные возможности для привлечения клиентов. За время действия проекта в нем приняло участие несколько сотен предпринимателей, которые живут и работают во всех регионах страны. Всего было проведено свыше 200 выставок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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