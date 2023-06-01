https://ria.ru/20230601/erdogan-1875620717.html

В Турции опубликовали декларацию Эрдогана

В Турции опубликовали декларацию Эрдогана - РИА Новости, 01.06.2023

В Турции опубликовали декларацию Эрдогана

Переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган задолжал более 5 миллионов лир (более 250 тысяч долларов) и владеет квартирой и земельным участком, а... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:53

2023-06-01T17:53

2023-06-01T17:53

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 1 июн – РИА Новости. Переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган задолжал более 5 миллионов лир (более 250 тысяч долларов) и владеет квартирой и земельным участком, а накопления имеет только в турецких лирах, следует из опубликованной в официальном вестнике Resmi Gazete декларации. В вестнике в четверг опубликованы итоговые утвержденные Высшей избирательной комиссией итоги второго тура президентских выборов. Эрдоган победил, получив более 52% голосов. Согласно декларации, Эрдоган с 2019 года владеет пополам с женой квартирой в стамбульском районе Ускюдар стоимостью в 7,7 миллиона турецких лир (370 тысяч долларов), а также земельным участком площадью в 0,2 гектара в провинции Ризе на Черном море с 1988 года. На счетах в трех отделениях банков у президента более 1,8 миллиона лир (более 86 тысяч долларов). "Имя кредитора: Мустафа Эрдоган. Сумма долга: 5 миллионов 390 тысяч лир (более 259 тысяч долларов – ред.)", - сообщается в декларации. По данным турецких СМИ, речь идет о брате Эрдогана. Согласно декларации от 2014 года, у президента были счета в восьми отделениях банков, причем в одном из них был депозит в размере 200 тысяч долларов – в этот раз все счета в турецких лирах. Средствами передвижения Эрдоган не владеет, следует из декларации от 20 марта, хотя в 2014 году он еще был обладателем автомобиля Audi A8. В апреле Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG.

https://ria.ru/20230531/demokratiya-1875172939.html

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган