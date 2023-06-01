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В Турции опубликовали декларацию Эрдогана - РИА Новости, 01.06.2023
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17:53 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/erdogan-1875620717.html
В Турции опубликовали декларацию Эрдогана
В Турции опубликовали декларацию Эрдогана - РИА Новости, 01.06.2023
В Турции опубликовали декларацию Эрдогана
Переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган задолжал более 5 миллионов лир (более 250 тысяч долларов) и владеет квартирой и земельным участком, а... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:53
2023-06-01T17:53
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 1 июн – РИА Новости. Переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган задолжал более 5 миллионов лир (более 250 тысяч долларов) и владеет квартирой и земельным участком, а накопления имеет только в турецких лирах, следует из опубликованной в официальном вестнике Resmi Gazete декларации. В вестнике в четверг опубликованы итоговые утвержденные Высшей избирательной комиссией итоги второго тура президентских выборов. Эрдоган победил, получив более 52% голосов. Согласно декларации, Эрдоган с 2019 года владеет пополам с женой квартирой в стамбульском районе Ускюдар стоимостью в 7,7 миллиона турецких лир (370 тысяч долларов), а также земельным участком площадью в 0,2 гектара в провинции Ризе на Черном море с 1988 года. На счетах в трех отделениях банков у президента более 1,8 миллиона лир (более 86 тысяч долларов). "Имя кредитора: Мустафа Эрдоган. Сумма долга: 5 миллионов 390 тысяч лир (более 259 тысяч долларов – ред.)", - сообщается в декларации. По данным турецких СМИ, речь идет о брате Эрдогана. Согласно декларации от 2014 года, у президента были счета в восьми отделениях банков, причем в одном из них был депозит в размере 200 тысяч долларов – в этот раз все счета в турецких лирах. Средствами передвижения Эрдоган не владеет, следует из декларации от 20 марта, хотя в 2014 году он еще был обладателем автомобиля Audi A8. В апреле Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG.
https://ria.ru/20230531/demokratiya-1875172939.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции опубликовали декларацию Эрдогана

Эрдоган задолжал более 250 тысяч долларов и открыл банковские счета только в лирах

© AP Photo / Ali UnalЭрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Ali Unal
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 июн – РИА Новости. Переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган задолжал более 5 миллионов лир (более 250 тысяч долларов) и владеет квартирой и земельным участком, а накопления имеет только в турецких лирах, следует из опубликованной в официальном вестнике Resmi Gazete декларации.
В вестнике в четверг опубликованы итоговые утвержденные Высшей избирательной комиссией итоги второго тура президентских выборов. Эрдоган победил, получив более 52% голосов.
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Согласно декларации, Эрдоган с 2019 года владеет пополам с женой квартирой в стамбульском районе Ускюдар стоимостью в 7,7 миллиона турецких лир (370 тысяч долларов), а также земельным участком площадью в 0,2 гектара в провинции Ризе на Черном море с 1988 года.
На счетах в трех отделениях банков у президента более 1,8 миллиона лир (более 86 тысяч долларов).
«
"Имя кредитора: Мустафа Эрдоган. Сумма долга: 5 миллионов 390 тысяч лир (более 259 тысяч долларов – ред.)", - сообщается в декларации.
По данным турецких СМИ, речь идет о брате Эрдогана.
Согласно декларации от 2014 года, у президента были счета в восьми отделениях банков, причем в одном из них был депозит в размере 200 тысяч долларов – в этот раз все счета в турецких лирах.
Средствами передвижения Эрдоган не владеет, следует из декларации от 20 марта, хотя в 2014 году он еще был обладателем автомобиля Audi A8. В апреле Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. 28 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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