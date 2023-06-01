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В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад - РИА Новости, 01.06.2023
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18:50 01.06.2023
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В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад
В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад - РИА Новости, 01.06.2023
В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад
Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли законопроект, которым предлагается установить выплату родителям, чьи дети не могут попасть... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:50
2023-06-01T18:50
дети
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли законопроект, которым предлагается установить выплату родителям, чьи дети не могут попасть в детский сад, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается финансово поддержать родителей, чьи дети не могут попасть в государственный или муниципальный детский сад, путем осуществления выплат денежных средств за счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. При этом, размер данной выплаты должен быть не ниже прожиточного минимума для детей в данном регионе.
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дети, общество, госдума рф, россия
Дети, Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад

Эсеры внесли в ГД проект о выплатах родителям, которые не могут устроить ребенка в детсад

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Развивающие игрушки в детском саду . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли законопроект, которым предлагается установить выплату родителям, чьи дети не могут попасть в детский сад, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается финансово поддержать родителей, чьи дети не могут попасть в государственный или муниципальный детский сад, путем осуществления выплат денежных средств за счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
При этом, размер данной выплаты должен быть не ниже прожиточного минимума для детей в данном регионе.
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