https://ria.ru/20230601/detsad-1875634483.html

В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад

В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад - РИА Новости, 01.06.2023

В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад

Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли законопроект, которым предлагается установить выплату родителям, чьи дети не могут попасть... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:50

2023-06-01T18:50

2023-06-01T18:50

дети

общество

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_013365a64253cfe2f83450bf51a0b6ed.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли законопроект, которым предлагается установить выплату родителям, чьи дети не могут попасть в детский сад, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается финансово поддержать родителей, чьи дети не могут попасть в государственный или муниципальный детский сад, путем осуществления выплат денежных средств за счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. При этом, размер данной выплаты должен быть не ниже прожиточного минимума для детей в данном регионе.

https://ria.ru/20230601/rabota-1875505628.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дети, общество, госдума рф, россия