https://ria.ru/20230601/detsad-1875634483.html
В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад
В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад - РИА Новости, 01.06.2023
В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад
Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли законопроект, которым предлагается установить выплату родителям, чьи дети не могут попасть... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:50
2023-06-01T18:50
2023-06-01T18:50
дети
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли законопроект, которым предлагается установить выплату родителям, чьи дети не могут попасть в детский сад, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается финансово поддержать родителей, чьи дети не могут попасть в государственный или муниципальный детский сад, путем осуществления выплат денежных средств за счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. При этом, размер данной выплаты должен быть не ниже прожиточного минимума для детей в данном регионе.
https://ria.ru/20230601/rabota-1875505628.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, общество, госдума рф, россия
Дети, Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД внесли проект о выплатах родителям, чьи дети не могут попасть в сад
Эсеры внесли в ГД проект о выплатах родителям, которые не могут устроить ребенка в детсад