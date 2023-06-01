https://ria.ru/20230601/briks-1875472222.html

В МИД Китая приветствовали расширение БРИКС

В МИД Китая приветствовали расширение БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023

В МИД Китая приветствовали расширение БРИКС

Китай поддерживает расширение БРИКС и скорейшее присоединение к нему единомышленников, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:45

2023-06-01T10:45

2023-06-01T10:45

в мире

китай

индия

юар

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ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Китай поддерживает расширение БРИКС и скорейшее присоединение к нему единомышленников, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться неизвестными, сообщало, что Индия хочет добиться соглашения по поводу процесса расширения БРИКС, поскольку опасается, что Китай и его союзники оттеснят ее на второй план. "Я не знакома с этими сообщениями, Китай всегда выступал за то, чтобы БРИКС был открытым и инклюзивным механизмом. Мы поддерживаем расширение БРИКС, приветствуем скорейшее присоединение к семье БРИКС большего количества партнеров-единомышленников", - сказала Мао Нин. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://ria.ru/20230531/lavrov-1875405863.html

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индия

юар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, индия, юар, брикс