Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая приветствовали расширение БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/briks-1875472222.html
В МИД Китая приветствовали расширение БРИКС
В МИД Китая приветствовали расширение БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023
В МИД Китая приветствовали расширение БРИКС
Китай поддерживает расширение БРИКС и скорейшее присоединение к нему единомышленников, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:45
2023-06-01T10:45
в мире
китай
индия
юар
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Китай поддерживает расширение БРИКС и скорейшее присоединение к нему единомышленников, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться неизвестными, сообщало, что Индия хочет добиться соглашения по поводу процесса расширения БРИКС, поскольку опасается, что Китай и его союзники оттеснят ее на второй план. "Я не знакома с этими сообщениями, Китай всегда выступал за то, чтобы БРИКС был открытым и инклюзивным механизмом. Мы поддерживаем расширение БРИКС, приветствуем скорейшее присоединение к семье БРИКС большего количества партнеров-единомышленников", - сказала Мао Нин. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
https://ria.ru/20230531/lavrov-1875405863.html
китай
индия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, индия, юар, брикс
В мире, Китай, Индия, ЮАР, БРИКС
В МИД Китая приветствовали расширение БРИКС

В МИД Китая поддержали расширение БРИКС и скорое присоединение к нему единомышленников

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Китай поддерживает расширение БРИКС и скорейшее присоединение к нему единомышленников, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться неизвестными, сообщало, что Индия хочет добиться соглашения по поводу процесса расширения БРИКС, поскольку опасается, что Китай и его союзники оттеснят ее на второй план.
"Я не знакома с этими сообщениями, Китай всегда выступал за то, чтобы БРИКС был открытым и инклюзивным механизмом. Мы поддерживаем расширение БРИКС, приветствуем скорейшее присоединение к семье БРИКС большего количества партнеров-единомышленников", - сказала Мао Нин.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС
31 мая, 19:23
 
В миреКитайИндияЮАРБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала