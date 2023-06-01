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Магаданский губернатор возмутился стоимостью авиабилетов - РИА Новости, 01.06.2023
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08:30 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/aviabilety-1875453904.html
Магаданский губернатор возмутился стоимостью авиабилетов
Магаданский губернатор возмутился стоимостью авиабилетов - РИА Новости, 01.06.2023
Магаданский губернатор возмутился стоимостью авиабилетов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании по организации детского отдыха в четверг возмутился высокой стоимостью авиабилетов из Магадана во... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:30
2023-06-01T08:30
хабаровск
владивосток
сергей носов
магадан
магаданская область
экономика
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МАГАДАН, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании по организации детского отдыха в четверг возмутился высокой стоимостью авиабилетов из Магадана во Владивосток и в Хабаровск и поручил разобраться в причинах. Билеты Магадан-Хабаровск-Магадан сейчас стоят около 30 тысяч рублей. Тариф на рейс во Владивосток еще дороже. При этом круговой полет в Москву магаданцам обходится в 25 тысяч рублей. "Я дал также поручение разобраться со стоимостью авиабилетов во Владивосток и Хабаровск. Мы обнаружили с вами, что Минвостокразвития субсидировало "Авроре" с целью уменьшения стоимости билета, но при этом компания продавала по ценам, будто субсидирования нет", - сказал Носов. По его словам, дорогие билеты в соседние дальневосточные регионы отразятся на организации детского отдыха и внутри области, поскольку в детских лагерях Магадана работают вожатыми жители разных городов. "На этой неделе разбирайтесь, подготовьте записку, на основе которой будем действовать. В "Северном Артеке" у нас работают студенты из разных регионов страны. А у нас из Хабаровска долететь дороже сюда, чем из Санкт-Петербурга", - возмутился Носов.
https://ria.ru/20230526/aviabilety-1874185405.html
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хабаровск, владивосток, сергей носов, магадан, магаданская область, экономика
Хабаровск, Владивосток, Сергей Носов, Магадан, Магаданская область, Экономика
Магаданский губернатор возмутился стоимостью авиабилетов

Магаданский губернатор Носов возмутился стоимостью авиабилетов в Хабаровск и Владивосток

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту
Самолеты в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МАГАДАН, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании по организации детского отдыха в четверг возмутился высокой стоимостью авиабилетов из Магадана во Владивосток и в Хабаровск и поручил разобраться в причинах.
Билеты Магадан-Хабаровск-Магадан сейчас стоят около 30 тысяч рублей. Тариф на рейс во Владивосток еще дороже. При этом круговой полет в Москву магаданцам обходится в 25 тысяч рублей.
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"Я дал также поручение разобраться со стоимостью авиабилетов во Владивосток и Хабаровск. Мы обнаружили с вами, что Минвостокразвития субсидировало "Авроре" с целью уменьшения стоимости билета, но при этом компания продавала по ценам, будто субсидирования нет", - сказал Носов.
По его словам, дорогие билеты в соседние дальневосточные регионы отразятся на организации детского отдыха и внутри области, поскольку в детских лагерях Магадана работают вожатыми жители разных городов.
«
"На этой неделе разбирайтесь, подготовьте записку, на основе которой будем действовать. В "Северном Артеке" у нас работают студенты из разных регионов страны. А у нас из Хабаровска долететь дороже сюда, чем из Санкт-Петербурга", - возмутился Носов.
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ХабаровскВладивостокСергей НосовМагаданМагаданская областьЭкономика
 
 
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