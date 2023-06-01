https://ria.ru/20230601/arest-1875588699.html

Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте

Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте - РИА Новости, 01.06.2023

Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте

Басманный суд Москвы продлил до 2 сентября срок ареста Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:30

2023-06-01T16:30

2023-06-01T16:35

происшествия

владлен татарский

елена ленская

юрий денисов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

фсб

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 2 сентября срок ареста Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская. Срок установлен до 2 сентября.Рассмотрение проходило в закрытом режиме по ходатайству следователя Виктора Кваша, по мнению которого в противном случае будет разглашена охраняемая законом тайна. Адвокат Даниил Берман возражал, упирая на то, что следователь не указал, какие именно "тайны могут быть раскрыты".Спустя четыре минуты после начала заседания слушатели и пресса покинули зал, там остались лишь участники процесса и группа спецназа при ФСИН с овчаркой.Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сегодня сообщил СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денис и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230526/gershkovich-1874294798.html

https://ria.ru/20230601/rozysk-1875511400.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, владлен татарский, елена ленская, юрий денисов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фсб, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия, москва