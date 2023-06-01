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Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте - РИА Новости, 01.06.2023
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16:30 01.06.2023 (обновлено: 16:35 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/arest-1875588699.html
Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте
Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте - РИА Новости, 01.06.2023
Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте
Басманный суд Москвы продлил до 2 сентября срок ареста Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:30
2023-06-01T16:35
происшествия
владлен татарский
елена ленская
юрий денисов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
фсб
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 2 сентября срок ареста Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская. Срок установлен до 2 сентября.Рассмотрение проходило в закрытом режиме по ходатайству следователя Виктора Кваша, по мнению которого в противном случае будет разглашена охраняемая законом тайна. Адвокат Даниил Берман возражал, упирая на то, что следователь не указал, какие именно "тайны могут быть раскрыты".Спустя четыре минуты после начала заседания слушатели и пресса покинули зал, там остались лишь участники процесса и группа спецназа при ФСИН с овчаркой.Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сегодня сообщил СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денис и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230526/gershkovich-1874294798.html
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происшествия, владлен татарский, елена ленская, юрий денисов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фсб, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия, москва
Происшествия, Владлен Татарский, Елена Ленская, Юрий Денисов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ФСБ, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Россия, Москва
Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте

Суд продлил арест Дарье Треповой по делу о теракте в Петербурге до 2 сентября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде
Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 2 сентября срок ареста Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Елена Ленская. Срок установлен до 2 сентября.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Защита обжаловала продление ареста журналисту Гершковичу
26 мая, 12:02
Рассмотрение проходило в закрытом режиме по ходатайству следователя Виктора Кваша, по мнению которого в противном случае будет разглашена охраняемая законом тайна. Адвокат Даниил Берман возражал, упирая на то, что следователь не указал, какие именно "тайны могут быть раскрыты".
Спустя четыре минуты после начала заседания слушатели и пресса покинули зал, там остались лишь участники процесса и группа спецназа при ФСИН с овчаркой.
Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Как сегодня сообщил СК, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков. Денис и Попков (оба внесены в перечень террористов Росфинмониторинга) объявлены в розыск.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
МВД объявило в розыск вероятного вербовщика Треповой
Вчера, 12:59
 
ПроисшествияВладлен ТатарскийЕлена ЛенскаяЮрий ДенисовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ФСБСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургРоссияМосква
 
 
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