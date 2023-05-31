https://ria.ru/20230531/zubarev-1875293718.html
Биография Виктора Зубарева
Биография Виктора Зубарева - РИА Новости, 31.05.2023
Биография Виктора Зубарева
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Владиславович Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:08
2023-05-31T13:08
2023-05-31T13:08
справки
виктор зубарев
ужур
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Депутат Государственной Думы РФ Виктор Владиславович Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края.В 1983 году окончил Красноярский политехнический институт (ныне в составе Сибирского федерального университета), в 2004 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат технических наук. Трудовую деятельность начал в 1983 году монтажником СМУ-1 треста "Красноярсккоопстроймонтаж". В 1984-1987 годах работал в Институте химии и химической технологии Красноярского филиала Сибирского отделения АН СССР. В 1987-1990 годах работал в Институте горного дела Сибирского отделения АН СССР.В 1990-1996 годах был руководителем ряда частных предприятий, председателем совета общественного объединения "Фонд развития Сибири".В 1996-1997 годах – депутат Красноярского городского совета, был председателем постоянной комиссии по бюджету.В 1997-2007 годах – депутат законодательного собрания Красноярского края, был председателем комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и коммуникационному комплексу, возглавлял комитет по природным ресурсам и экологии.В 2007-2011 годах – депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия". Входил в комитет по экономической политике и по природным ресурсам и экологии.В 2011-2012 годах был депутатом законодательного собрания Красноярского края, возглавлял комитета по промышленности.В 2012-2014 годах – депутат Государственной Думы РФ. 21 ноября 2012 года получил вакантный мандат Алексея Воробьева, назначенного врио губернатора Московской области. В 2014-2016 годах заместитель председателя правительства Красноярского края – министр экономического развития и инвестиционной политики.В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной Думы РФ. Одержал победу по Дивногорскому одномандатному округу, был выдвинут от партии "Единая Россия". В сентябре 2021 года был переизбран Госдуму РФ от партии "Единая Россия". Входил в комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. Был членом генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".31 мая 2023 года стало известно, что Виктор Зубарев скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, виктор зубарев, ужур
Справки, Виктор Зубарев, Ужур
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Владиславович Зубарев родился
20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края.
В 1983 году окончил Красноярский политехнический институт (ныне в составе Сибирского федерального университета), в 2004 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат технических наук.
Трудовую деятельность начал
в 1983 году монтажником СМУ-1 треста "Красноярсккоопстроймонтаж".
В 1984-1987 годах работал
в Институте химии и химической технологии Красноярского филиала Сибирского отделения АН СССР.
В 1987-1990 годах работал в Институте горного дела Сибирского отделения АН СССР.
В 1990-1996 годах был руководителем ряда частных предприятий, председателем совета общественного объединения "Фонд развития Сибири".
В 1996-1997 годах – депутат Красноярского городского совета, был председателем постоянной комиссии по бюджету.
В 1997-2007 годах – депутат законодательного собрания Красноярского края, был председателем комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и коммуникационному комплексу, возглавлял комитет по природным ресурсам и экологии.
В 2007-2011 годах – депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия". Входил в комитет по экономической политике и по природным ресурсам и экологии.
В 2011-2012 годах был депутатом законодательного собрания Красноярского края, возглавлял комитета по промышленности.
В 2012-2014 годах – депутат Государственной Думы РФ. 21 ноября 2012 года получил
вакантный мандат Алексея Воробьева, назначенного врио губернатора Московской области.
В 2014-2016 годах заместитель председателя правительства Красноярского края – министр экономического развития и инвестиционной политики.
В сентябре 2016 года был избран
депутатом Государственной Думы РФ. Одержал победу по Дивногорскому одномандатному округу, был выдвинут от партии "Единая Россия".
В сентябре 2021 года был переизбран
Госдуму РФ от партии "Единая Россия". Входил в комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.
Был членом генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия
".
31 мая 2023 года стало известно, что Виктор Зубарев скончался
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников