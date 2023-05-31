Рейтинг@Mail.ru
Биография Виктора Зубарева - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/zubarev-1875293718.html
Биография Виктора Зубарева
Биография Виктора Зубарева - РИА Новости, 31.05.2023
Биография Виктора Зубарева
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Владиславович Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:08
2023-05-31T13:08
справки
виктор зубарев
ужур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875287666_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_9ab8f27b6a7f5b56d420104e7c1a8626.jpg
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Владиславович Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края.В 1983 году окончил Красноярский политехнический институт (ныне в составе Сибирского федерального университета), в 2004 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат технических наук. Трудовую деятельность начал в 1983 году монтажником СМУ-1 треста "Красноярсккоопстроймонтаж". В 1984-1987 годах работал в Институте химии и химической технологии Красноярского филиала Сибирского отделения АН СССР. В 1987-1990 годах работал в Институте горного дела Сибирского отделения АН СССР.В 1990-1996 годах был руководителем ряда частных предприятий, председателем совета общественного объединения "Фонд развития Сибири".В 1996-1997 годах – депутат Красноярского городского совета, был председателем постоянной комиссии по бюджету.В 1997-2007 годах – депутат законодательного собрания Красноярского края, был председателем комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и коммуникационному комплексу, возглавлял комитет по природным ресурсам и экологии.В 2007-2011 годах – депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия". Входил в комитет по экономической политике и по природным ресурсам и экологии.В 2011-2012 годах был депутатом законодательного собрания Красноярского края, возглавлял комитета по промышленности.В 2012-2014 годах – депутат Государственной Думы РФ. 21 ноября 2012 года получил вакантный мандат Алексея Воробьева, назначенного врио губернатора Московской области. В 2014-2016 годах заместитель председателя правительства Красноярского края – министр экономического развития и инвестиционной политики.В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной Думы РФ. Одержал победу по Дивногорскому одномандатному округу, был выдвинут от партии "Единая Россия". В сентябре 2021 года был переизбран Госдуму РФ от партии "Единая Россия". Входил в комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. Был членом генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".31 мая 2023 года стало известно, что Виктор Зубарев скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ужур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875287666_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_72ec912c96f5ee43af602af5780e4ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, виктор зубарев, ужур
Справки, Виктор Зубарев, Ужур

Биография Виктора Зубарева

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор Зубарев на Красноярском экономическом форуме
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор Зубарев на Красноярском экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор Зубарев на Красноярском экономическом форуме
Читать ria.ru в
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Владиславович Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края.
В 1983 году окончил Красноярский политехнический институт (ныне в составе Сибирского федерального университета), в 2004 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат технических наук.
Трудовую деятельность начал в 1983 году монтажником СМУ-1 треста "Красноярсккоопстроймонтаж".
В 1984-1987 годах работал в Институте химии и химической технологии Красноярского филиала Сибирского отделения АН СССР.
В 1987-1990 годах работал в Институте горного дела Сибирского отделения АН СССР.
В 1990-1996 годах был руководителем ряда частных предприятий, председателем совета общественного объединения "Фонд развития Сибири".
В 1996-1997 годах – депутат Красноярского городского совета, был председателем постоянной комиссии по бюджету.
В 1997-2007 годах – депутат законодательного собрания Красноярского края, был председателем комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и коммуникационному комплексу, возглавлял комитет по природным ресурсам и экологии.
В 2007-2011 годах – депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия". Входил в комитет по экономической политике и по природным ресурсам и экологии.
В 2011-2012 годах был депутатом законодательного собрания Красноярского края, возглавлял комитета по промышленности.
В 2012-2014 годах – депутат Государственной Думы РФ. 21 ноября 2012 года получил вакантный мандат Алексея Воробьева, назначенного врио губернатора Московской области.
В 2014-2016 годах заместитель председателя правительства Красноярского края – министр экономического развития и инвестиционной политики.
В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной Думы РФ. Одержал победу по Дивногорскому одномандатному округу, был выдвинут от партии "Единая Россия".
В сентябре 2021 года был переизбран Госдуму РФ от партии "Единая Россия". Входил в комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.
Был членом генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
31 мая 2023 года стало известно, что Виктор Зубарев скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВиктор ЗубаревУжур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала