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Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев - РИА Новости, 31.05.2023
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11:49 31.05.2023 (обновлено: 14:41 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/zubarev-1875275742.html
Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев
Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев - РИА Новости, 31.05.2023
Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев
Минувшей ночью скоропостижно умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев, ему было 62 года, сообщил РИА Новости его коллега по фракции "Единая... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:49
2023-05-31T14:41
красноярский край
виктор зубарев
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Минувшей ночью скоропостижно умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев, ему было 62 года, сообщил РИА Новости его коллега по фракции "Единая Россия" Юрий Швыткин."Да, сегодня ночью. Неожиданно. Выражаю соболезнование. Виктор Владиславович был не только коллега, но и хороший товарищ", — сказал собеседник агентства.Виктор Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-механик". В разные годы избирался депутатом Красноярского городского совета, депутатом Законодательного собрания Красноярского края.В 2014-2016 годах работал вице-премьером правительства Красноярского края — министром экономического развития и инвестиционной политики. С 2016 года был депутатом Госдумы.
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красноярский край, виктор зубарев, госдума рф
Красноярский край, Виктор Зубарев, Госдума РФ
Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Депутат Госдумы от Красноярского края, член ЕР Виктор Зубарев умер в 62 года

© РИА Новости / Александр ПаниотовВиктор Зубарев, депутат Госдумы
Виктор Зубарев, депутат Госдумы - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Александр Паниотов
Виктор Зубарев, депутат Госдумы. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Минувшей ночью скоропостижно умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев, ему было 62 года, сообщил РИА Новости его коллега по фракции "Единая Россия" Юрий Швыткин.
«
"Да, сегодня ночью. Неожиданно. Выражаю соболезнование. Виктор Владиславович был не только коллега, но и хороший товарищ", — сказал собеседник агентства.
Виктор Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-механик". В разные годы избирался депутатом Красноярского городского совета, депутатом Законодательного собрания Красноярского края.
В 2014-2016 годах работал вице-премьером правительства Красноярского края — министром экономического развития и инвестиционной политики. С 2016 года был депутатом Госдумы.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор Зубарев на Красноярском экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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