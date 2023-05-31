https://ria.ru/20230531/yuar-1875315801.html

Лавров посоветовал послу США в ЮАР "знать свое место"

Лавров посоветовал послу США в ЮАР "знать свое место" - РИА Новости, 31.05.2023

Лавров посоветовал послу США в ЮАР "знать свое место"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в отношения между Москвой и Преторией. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:58

2023-05-31T13:58

2023-05-31T16:55

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юар

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МАПУТУ, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в отношения между Москвой и Преторией."Если американскому или любому другому заокеанскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, то еще раз подчеркну, мы никогда не нарушаем международные нормы", — подчеркнул он.По словам дипломата, западные страны, напротив, нарушают общепринятые правила, поскольку поставляют киевскому режиму оружие, при этом говоря о нейтралитете в отношении событий на Украине."Накачивают эту страну огромным количеством современных дальнобойных и небезопасных вооружений, в том числе и для тех, кто их применяет", — пояснил Лавров.Он также напомнил, что и Россия, и ЮАР — суверенные государства.В заключение глава МИД посоветовал американским послам "заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики".В начале мая СМИ распространили заявление посла США в ЮАР Рубена Бригетти, обвинившего республику в поставках вооружений российской армии. США сослались на прибытие российского корабля на базу ВМС страны Саймонстаун. Судно находилось на базе с 6 по 8 декабря прошлого года. По словам дипломата, Вашингтон уверен, что на корабль якобы грузили оружие и боеприпасы, после чего он вернулся обратно в Россию.В администрации южноафриканского президента заявили, что утверждения Бригетти не содержат никаких доказательств. Претория также выразила ему протест. После этого американский посол признал, что перешел черту, и извинился.

https://ria.ru/20230524/konflikt-1873944905.html

https://ria.ru/20230408/yuar-1863914555.html

https://ria.ru/20230320/yuar-1859263628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, юар, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)