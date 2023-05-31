https://ria.ru/20230531/yuar-1875315801.html
Лавров посоветовал послу США в ЮАР "знать свое место"
Лавров посоветовал послу США в ЮАР "знать свое место" - РИА Новости, 31.05.2023
Лавров посоветовал послу США в ЮАР "знать свое место"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в отношения между Москвой и Преторией. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:58
2023-05-31T13:58
2023-05-31T16:55
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МАПУТУ, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в отношения между Москвой и Преторией."Если американскому или любому другому заокеанскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, то еще раз подчеркну, мы никогда не нарушаем международные нормы", — подчеркнул он.По словам дипломата, западные страны, напротив, нарушают общепринятые правила, поскольку поставляют киевскому режиму оружие, при этом говоря о нейтралитете в отношении событий на Украине."Накачивают эту страну огромным количеством современных дальнобойных и небезопасных вооружений, в том числе и для тех, кто их применяет", — пояснил Лавров.Он также напомнил, что и Россия, и ЮАР — суверенные государства.В заключение глава МИД посоветовал американским послам "заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики".В начале мая СМИ распространили заявление посла США в ЮАР Рубена Бригетти, обвинившего республику в поставках вооружений российской армии. США сослались на прибытие российского корабля на базу ВМС страны Саймонстаун. Судно находилось на базе с 6 по 8 декабря прошлого года. По словам дипломата, Вашингтон уверен, что на корабль якобы грузили оружие и боеприпасы, после чего он вернулся обратно в Россию.В администрации южноафриканского президента заявили, что утверждения Бригетти не содержат никаких доказательств. Претория также выразила ему протест. После этого американский посол признал, что перешел черту, и извинился.
https://ria.ru/20230524/konflikt-1873944905.html
https://ria.ru/20230408/yuar-1863914555.html
https://ria.ru/20230320/yuar-1859263628.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, юар, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, ЮАР, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров посоветовал послу США в ЮАР "знать свое место"
Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место и не лезть в отношения Москвы и Претории
МАПУТУ, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в отношения между Москвой и Преторией.
"Если американскому или любому другому заокеанскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, то еще раз подчеркну, мы никогда не нарушаем международные нормы", — подчеркнул он.
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По словам дипломата, западные страны, напротив, нарушают общепринятые правила, поскольку поставляют киевскому режиму оружие, при этом говоря о нейтралитете в отношении событий на Украине
.
«
"Накачивают эту страну огромным количеством современных дальнобойных и небезопасных вооружений, в том числе и для тех, кто их применяет", — пояснил Лавров.
Он также напомнил, что и Россия, и ЮАР — суверенные государства.
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В заключение глава МИД посоветовал американским послам "заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики".
В начале мая СМИ распространили заявление посла США в ЮАР Рубена Бригетти, обвинившего республику в поставках вооружений российской армии. США сослались на прибытие российского корабля на базу ВМС страны Саймонстаун. Судно находилось на базе с 6 по 8 декабря прошлого года. По словам дипломата, Вашингтон
уверен, что на корабль якобы грузили оружие и боеприпасы, после чего он вернулся обратно в Россию.
В администрации южноафриканского президента заявили, что утверждения Бригетти не содержат никаких доказательств. Претория также выразила ему протест. После этого американский посол признал, что перешел черту, и извинился.
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