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Илон Маск встретился с министром коммерции Китая

Илон Маск встретился с министром коммерции Китая - РИА Новости, 31.05.2023

Илон Маск встретился с министром коммерции Китая

Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао в среду встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине, стороны обсудили китайско-американское... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:53

2023-05-31T15:53

2023-05-31T15:53

экономика

китай

сша

пекин

илон маск

си цзиньпин

цинь ган

tesla motors

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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао в среду встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине, стороны обсудили китайско-американское экономическое сотрудничество и развитие компании Tesla в Китае. Как говорится в сообщении министерства коммерции КНР, 31 мая глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао встретился с генеральным директором Tesla Маском в Пекине. "Стороны провели обширный и углубленный обмен мнениями по таким вопросам, как китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество и развитие Tesla в Китае", - говорится в сообщении. Ван Вэньтао подчеркнул, что экономики Китая и США глубоко интегрированы, обеим сторонам следует укреплять экономический и торговый диалог и сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Как отметил Ван Вэньтао, процитировав слова председателя КНР Си Цзиньпина, планета достаточно велика, чтобы вместить совместное развитие Китая и США. Маск заявил, что высоко оценивает потенциал развития Китая и выразил готовность углублять сотрудничество с китайской стороной. Ранее в среду Илон Маск встретился с министром промышленности и информатизации Китая Цзинь Чжуанлуном, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии транспортных средств на новых источниках энергии и автомобилей с сетевыми возможностями. Во вторник Маск провел встречу с главой МИД КНР Цинь Ганом, в ходе которой заявил, что компания Tesla выступает против разрыва цепочек производства и поставок и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае. Маск также отметил, что интересы США и Китая переплелись и "неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы". В Китае у компании Маска Tesla есть завод Gigafactory Shanghai - крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla. Китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского. В апреле Tesla также заявила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае с заявленным объемом производства в 10 тысяч аккумуляторов в год.

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китай

сша

пекин

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, китай, сша, пекин, илон маск, си цзиньпин, цинь ган, tesla motors