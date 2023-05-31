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Илон Маск встретился с министром коммерции Китая - РИА Новости, 31.05.2023
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15:53 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/vstrecha-1875349749.html
Илон Маск встретился с министром коммерции Китая
Илон Маск встретился с министром коммерции Китая - РИА Новости, 31.05.2023
Илон Маск встретился с министром коммерции Китая
Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао в среду встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине, стороны обсудили китайско-американское... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:53
2023-05-31T15:53
экономика
китай
сша
пекин
илон маск
си цзиньпин
цинь ган
tesla motors
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао в среду встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине, стороны обсудили китайско-американское экономическое сотрудничество и развитие компании Tesla в Китае. Как говорится в сообщении министерства коммерции КНР, 31 мая глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао встретился с генеральным директором Tesla Маском в Пекине. "Стороны провели обширный и углубленный обмен мнениями по таким вопросам, как китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество и развитие Tesla в Китае", - говорится в сообщении. Ван Вэньтао подчеркнул, что экономики Китая и США глубоко интегрированы, обеим сторонам следует укреплять экономический и торговый диалог и сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Как отметил Ван Вэньтао, процитировав слова председателя КНР Си Цзиньпина, планета достаточно велика, чтобы вместить совместное развитие Китая и США. Маск заявил, что высоко оценивает потенциал развития Китая и выразил готовность углублять сотрудничество с китайской стороной. Ранее в среду Илон Маск встретился с министром промышленности и информатизации Китая Цзинь Чжуанлуном, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии транспортных средств на новых источниках энергии и автомобилей с сетевыми возможностями. Во вторник Маск провел встречу с главой МИД КНР Цинь Ганом, в ходе которой заявил, что компания Tesla выступает против разрыва цепочек производства и поставок и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае. Маск также отметил, что интересы США и Китая переплелись и "неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы". В Китае у компании Маска Tesla есть завод Gigafactory Shanghai - крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla. Китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского. В апреле Tesla также заявила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае с заявленным объемом производства в 10 тысяч аккумуляторов в год.
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экономика, китай, сша, пекин, илон маск, си цзиньпин, цинь ган, tesla motors
Экономика, Китай, США, Пекин, Илон Маск, Си Цзиньпин, Цинь Ган, Tesla motors
Илон Маск встретился с министром коммерции Китая

Илон Маск и министр коммерции КНР обсудили экономическое сотрудничество Китая и США

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао в среду встретился с американским миллиардером Илоном Маском в Пекине, стороны обсудили китайско-американское экономическое сотрудничество и развитие компании Tesla в Китае.
Как говорится в сообщении министерства коммерции КНР, 31 мая глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао встретился с генеральным директором Tesla Маском в Пекине.
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"Стороны провели обширный и углубленный обмен мнениями по таким вопросам, как китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество и развитие Tesla в Китае", - говорится в сообщении.
Ван Вэньтао подчеркнул, что экономики Китая и США глубоко интегрированы, обеим сторонам следует укреплять экономический и торговый диалог и сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Как отметил Ван Вэньтао, процитировав слова председателя КНР Си Цзиньпина, планета достаточно велика, чтобы вместить совместное развитие Китая и США.
Маск заявил, что высоко оценивает потенциал развития Китая и выразил готовность углублять сотрудничество с китайской стороной.
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Ранее в среду Илон Маск встретился с министром промышленности и информатизации Китая Цзинь Чжуанлуном, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии транспортных средств на новых источниках энергии и автомобилей с сетевыми возможностями.
Во вторник Маск провел встречу с главой МИД КНР Цинь Ганом, в ходе которой заявил, что компания Tesla выступает против разрыва цепочек производства и поставок и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае. Маск также отметил, что интересы США и Китая переплелись и "неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы".
В Китае у компании Маска Tesla есть завод Gigafactory Shanghai - крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla. Китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского. В апреле Tesla также заявила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае с заявленным объемом производства в 10 тысяч аккумуляторов в год.
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