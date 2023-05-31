https://ria.ru/20230531/ukraina-1875383300.html

Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления

Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления - РИА Новости, 31.05.2023

Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления

Западные страны должны пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:31

2023-05-31T17:31

2023-05-31T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

эммануэль макрон

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Западные страны должны пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе."Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надежным партнером, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию и включить ее в соглашения по архитектуре безопасности. Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые и гарантии безопасности", — сказал он. Если же ВСУ провалят контрнаступление, то Запад оценит, "как откалибровать" военную помощь, добавил президент Франции."Необходимо помогать киевским властям всеми средствами для эффективного контрнаступления. Мы должны увеличить эту поддержку", — призвал Макрон.По его словам, на это есть две причины, первая из которых — то, что украинские войска "сегодня защищают Европу"."Вторая заключается в том, что на Украине столько оружия, что в наших интересах, чтобы у нее были надежные гарантии безопасности с нами в многостороннем формате. Нам необходимо быть гораздо более амбициозными в этом вопросе, чем мы ранее были", — заявил французский лидер. По мнению Макрона, успешное украинское контрнаступление может открыть возможность для перехода к диалогу о мире, а Европе также надо готовить этот мир и надежные гарантии для Киева.Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.

https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html

https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, эммануэль макрон, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, франция, братислава