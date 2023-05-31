https://ria.ru/20230531/ukraina-1875383300.html
Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления
Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления - РИА Новости, 31.05.2023
Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления
Западные страны должны пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:31
2023-05-31T17:31
2023-05-31T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
эммануэль макрон
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Западные страны должны пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе."Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надежным партнером, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию и включить ее в соглашения по архитектуре безопасности. Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые и гарантии безопасности", — сказал он. Если же ВСУ провалят контрнаступление, то Запад оценит, "как откалибровать" военную помощь, добавил президент Франции."Необходимо помогать киевским властям всеми средствами для эффективного контрнаступления. Мы должны увеличить эту поддержку", — призвал Макрон.По его словам, на это есть две причины, первая из которых — то, что украинские войска "сегодня защищают Европу"."Вторая заключается в том, что на Украине столько оружия, что в наших интересах, чтобы у нее были надежные гарантии безопасности с нами в многостороннем формате. Нам необходимо быть гораздо более амбициозными в этом вопросе, чем мы ранее были", — заявил французский лидер. По мнению Макрона, успешное украинское контрнаступление может открыть возможность для перехода к диалогу о мире, а Европе также надо готовить этот мир и надежные гарантии для Киева.Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, эммануэль макрон, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, франция, братислава
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Франция, Братислава
Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления
Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку Киева в случае провала контрнаступления ВСУ
ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Западные страны должны пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.
«
"Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надежным партнером, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию и включить ее в соглашения по архитектуре безопасности. Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые и гарантии безопасности", — сказал он.
Если же ВСУ провалят контрнаступление, то Запад оценит, "как откалибровать" военную помощь, добавил президент Франции.
"Необходимо помогать киевским властям всеми средствами для эффективного контрнаступления. Мы должны увеличить эту поддержку", — призвал Макрон.
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По его словам, на это есть две причины, первая из которых — то, что украинские войска "сегодня защищают Европу".
"Вторая заключается в том, что на Украине столько оружия, что в наших интересах, чтобы у нее были надежные гарантии безопасности с нами в многостороннем формате. Нам необходимо быть гораздо более амбициозными в этом вопросе, чем мы ранее были", — заявил французский лидер.
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По мнению Макрона, успешное украинское контрнаступление может открыть возможность для перехода к диалогу о мире, а Европе также надо готовить этот мир и надежные гарантии для Киева.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию
в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
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