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Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875335044.html
Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим, заявил Лавров
Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2023
Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим, заявил Лавров
Москва не может терпеть на своих границах режим Владимира Зеленского, который хочет повторить путь нацистской Германии в отношении России, заявил глава МИД... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:06
2023-05-31T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лавров
украина
владимир зеленский
германия
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Москва не может терпеть на своих границах режим Владимира Зеленского, который хочет повторить путь нацистской Германии в отношении России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы не можем терпеть на наших границах режим, который по большому счету используется для того, чтобы повторить агрессию нацистской Германии против нашей страны", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции по итогам визита в Мозамбик, отвечая на вопрос о перспективах завершения конфликта вокруг Украины. Министр добавил, что Зеленский стал символом борьбы Запада против России. "Во времена Второй мировой войны Гитлер объединил практически все европейские страны под своими знамёнами… В нынешней ситуации США тоже объединили практически всю Европу, заставили ее оплачивать расходы на вооружения киевского режима для войны против России и заставили в качестве символа этой борьбы использовать президента Зеленского, который исповедует откровенно нацистскую идеологию и внедряет на Украине нацистскую практику", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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в мире, россия, сергей лавров, украина, владимир зеленский, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лавров, Украина, Владимир Зеленский, Германия
Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не может терпеть на своих границах нацистский режим Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Москва не может терпеть на своих границах режим Владимира Зеленского, который хочет повторить путь нацистской Германии в отношении России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Мы не можем терпеть на наших границах режим, который по большому счету используется для того, чтобы повторить агрессию нацистской Германии против нашей страны", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции по итогам визита в Мозамбик, отвечая на вопрос о перспективах завершения конфликта вокруг Украины.
Министр добавил, что Зеленский стал символом борьбы Запада против России. "Во времена Второй мировой войны Гитлер объединил практически все европейские страны под своими знамёнами… В нынешней ситуации США тоже объединили практически всю Европу, заставили ее оплачивать расходы на вооружения киевского режима для войны против России и заставили в качестве символа этой борьбы использовать президента Зеленского, который исповедует откровенно нацистскую идеологию и внедряет на Украине нацистскую практику", - сказал Лавров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ЛавровУкраинаВладимир ЗеленскийГермания
 
 
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