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Ученые испытали прибор для поиска редкоземельных элементов на Луне и Марсе - РИА Новости, 31.05.2023
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01:15 31.05.2023 (обновлено: 01:26 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/uchenye-1875212435.html
Ученые испытали прибор для поиска редкоземельных элементов на Луне и Марсе
Ученые испытали прибор для поиска редкоземельных элементов на Луне и Марсе - РИА Новости, 31.05.2023
Ученые испытали прибор для поиска редкоземельных элементов на Луне и Марсе
Российские ученые разработали космический гамма-спектрометр с метками заряженных частиц (КГС-МЗЧ), с помощью которого собираются искать редкоземельные элементы... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T01:15
2023-05-31T01:26
космос - риа наука
луна
марс
российская академия наук
объединенный институт ядерных исследований
наука
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские ученые разработали космический гамма-спектрометр с метками заряженных частиц (КГС-МЗЧ), с помощью которого собираются искать редкоземельные элементы на Луне и Марсе, макет прибора уже прошел испытания, следует из отчёта о научной и научно-организационной деятельности Института космических исследований (ИКИ) РАН за 2022 год. "Лабораторный макет прибора прошел натурные испытания на протонном ускорителе-фазотроне Объединенного института ядерных исследований. На основе анализа полученных экспериментальных данных было показано, что КГС-МЗЧ на борту мобильного аппарата позволит исследовать вариации состава лунного или марсианского грунта вдоль трассы движения, проводить геологоразведку под поверхностью залежей редкоземельных элементов", - говорится в материалах. Испытания прибора ученые называют наиболее значимым результатом за 2022 год. Отмечается, что российская разработка отличается от использовавшихся в космической науке аналогичных приборов тем, что не "фонит". Луна и Марс испускают гамма-лучи под воздействием на них галактических космических лучей. КГС-МЗЧ оснастили детектором заряженных частиц, который "метит" область исследуемого грунта. За счет этого прибор проводит спектрометрический анализ только тех фотонов, "которые были испущены ядрами из выделенного объема исследования", а не, например, самим аппаратом под воздействием галактических лучей.
https://ria.ru/20230530/sputnik-1874955166.html
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космос - риа наука, луна, марс, российская академия наук, объединенный институт ядерных исследований, наука
Космос - РИА Наука, Луна, Марс, Российская академия наук, Объединенный институт ядерных исследований, Наука
Ученые испытали прибор для поиска редкоземельных элементов на Луне и Марсе

РАН: ученые испытали прибор для поиска редкоземельных элементов на Луне и Марсе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание РАН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские ученые разработали космический гамма-спектрометр с метками заряженных частиц (КГС-МЗЧ), с помощью которого собираются искать редкоземельные элементы на Луне и Марсе, макет прибора уже прошел испытания, следует из отчёта о научной и научно-организационной деятельности Института космических исследований (ИКИ) РАН за 2022 год.
«
"Лабораторный макет прибора прошел натурные испытания на протонном ускорителе-фазотроне Объединенного института ядерных исследований. На основе анализа полученных экспериментальных данных было показано, что КГС-МЗЧ на борту мобильного аппарата позволит исследовать вариации состава лунного или марсианского грунта вдоль трассы движения, проводить геологоразведку под поверхностью залежей редкоземельных элементов", - говорится в материалах.
Испытания прибора ученые называют наиболее значимым результатом за 2022 год. Отмечается, что российская разработка отличается от использовавшихся в космической науке аналогичных приборов тем, что не "фонит".
Луна и Марс испускают гамма-лучи под воздействием на них галактических космических лучей. КГС-МЗЧ оснастили детектором заряженных частиц, который "метит" область исследуемого грунта. За счет этого прибор проводит спектрометрический анализ только тех фотонов, "которые были испущены ядрами из выделенного объема исследования", а не, например, самим аппаратом под воздействием галактических лучей.
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