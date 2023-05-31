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В Дагестане застрелили главу села - РИА Новости, 31.05.2023
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13:39 31.05.2023 (обновлено: 14:53 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/ubiystvo-1875310252.html
В Дагестане застрелили главу села
В Дагестане застрелили главу села - РИА Новости, 31.05.2023
В Дагестане застрелили главу села
Глава села Рубас Дербентского района Дагестана Гаджикурбан Байрамбегов застрелен в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:39
2023-05-31T14:53
происшествия
дербентский район
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Глава села Рубас Дербентского района Дагестана Гаджикурбан Байрамбегов застрелен в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. "По системе 112 поступила информация от гражданина Таибова Садика Гаджибабаевича о том, что он застрелил главу села Рубас. Гибель главы села Рубас Байрамбегова Гаджикурбана Джалиловича вследствие огнестрельного ранения в грудь, в область сердца подтвердила бригада скорой помощи", – сообщил собеседник агентства. Убитому был 61 год. Обстоятельства случившегося выясняются.
дербентский район
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происшествия, дербентский район, россия, республика дагестан
Происшествия, Дербентский район, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане застрелили главу села

В Дагестане убили главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова

© МВД Дагестана/TelegramМесто убийства главы села Рубас. 31 мая 2023
Место убийства главы села Рубас. 31 мая 2023
© МВД Дагестана/Telegram
Место убийства главы села Рубас. 31 мая 2023
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МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Глава села Рубас Дербентского района Дагестана Гаджикурбан Байрамбегов застрелен в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
"По системе 112 поступила информация от гражданина Таибова Садика Гаджибабаевича о том, что он застрелил главу села Рубас. Гибель главы села Рубас Байрамбегова Гаджикурбана Джалиловича вследствие огнестрельного ранения в грудь, в область сердца подтвердила бригада скорой помощи", – сообщил собеседник агентства.
Убитому был 61 год. Обстоятельства случившегося выясняются.
 
ПроисшествияДербентский районРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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