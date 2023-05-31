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Абрамченко поручила проводить мониторинг цен на трактора и комбайны - РИА Новости, 31.05.2023
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10:11 31.05.2023 (обновлено: 10:14 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/tseny-1875241371.html
Абрамченко поручила проводить мониторинг цен на трактора и комбайны
Абрамченко поручила проводить мониторинг цен на трактора и комбайны - РИА Новости, 31.05.2023
Абрамченко поручила проводить мониторинг цен на трактора и комбайны
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и Минсельхозу проводить мониторинг цен на трактора и комбайны,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:11
2023-05-31T10:14
экономика
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
правительство рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и Минсельхозу проводить мониторинг цен на трактора и комбайны, сообщил аппарат вице-премьера. Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. "ФАС России совместно с Минсельхозом России поручено осуществлять мониторинг цен на сельскохозяйственные трактора и комбайны для сельхозтоваропроизводителей", - говорится в сообщении. С июня Минпромторг совместно с Минсельхозом также будут контролировать исполнение плана поставок тракторов российского и белорусского производства. По данным Минсельхоза, озвученным в ходе заседания, наблюдается рост цен на сельхозтехнику и снижение ее доступности для аграриев - например, цены на отдельные модели белорусских и российских тракторов и комбайнов с 2019 по 2022 год выросли более чем на 80%. В настоящее время, по информации министерства, в наличии у аграриев 568 тысяч единиц техники и оборудования. По словам Абрамченко, несмотря на достигнутые результаты по поставке техники, в условиях санкционного давления необходимо сократить зависимость машиностроения от импортной компонентной базы, а также ликвидировать риски, связанные с ростом цен на сельхозтехнику. По ее оценке, для укрепления продовольственной безопасности к 2030 году в наличии у сельхозпроизводителей должно быть около 700 тысяч единиц техники. Минпромторгу совместно с Минсельхозом поручено проработать вопрос расширения перечня товаров в рамках параллельного импорта для обеспечения аграриев запчастями к сельхозтехнике в период сезонных полевых работ. По договорам лизинга в 2023 году планируется поставить около 13 тысяч единиц техники и оборудования; для сохранения темпов обновления из федерального бюджета предусмотрено более 6 миллиардов рублей. Также Абрамченко обратила внимание на необходимость обеспечения техникой новых регионов РФ. "Как сообщила вице-премьер, в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области планируется поставка не менее 260 единиц техники и оборудования ежегодно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230518/khozyaystva-1872665380.html
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экономика, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф
Экономика, Виктория Абрамченко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Правительство РФ
Абрамченко поручила проводить мониторинг цен на трактора и комбайны

Абрамченко поручила Минсельхозу и ФАС проводить мониторинг цен на трактора и комбайны

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВесенняя посевная в Старобешевском районе ДНР.
Весенняя посевная в Старобешевском районе ДНР. - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и Минсельхозу проводить мониторинг цен на трактора и комбайны, сообщил аппарат вице-премьера.
Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий.
«
"ФАС России совместно с Минсельхозом России поручено осуществлять мониторинг цен на сельскохозяйственные трактора и комбайны для сельхозтоваропроизводителей", - говорится в сообщении. С июня Минпромторг совместно с Минсельхозом также будут контролировать исполнение плана поставок тракторов российского и белорусского производства.
По данным Минсельхоза, озвученным в ходе заседания, наблюдается рост цен на сельхозтехнику и снижение ее доступности для аграриев - например, цены на отдельные модели белорусских и российских тракторов и комбайнов с 2019 по 2022 год выросли более чем на 80%. В настоящее время, по информации министерства, в наличии у аграриев 568 тысяч единиц техники и оборудования.
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По словам Абрамченко, несмотря на достигнутые результаты по поставке техники, в условиях санкционного давления необходимо сократить зависимость машиностроения от импортной компонентной базы, а также ликвидировать риски, связанные с ростом цен на сельхозтехнику. По ее оценке, для укрепления продовольственной безопасности к 2030 году в наличии у сельхозпроизводителей должно быть около 700 тысяч единиц техники.
Минпромторгу совместно с Минсельхозом поручено проработать вопрос расширения перечня товаров в рамках параллельного импорта для обеспечения аграриев запчастями к сельхозтехнике в период сезонных полевых работ. По договорам лизинга в 2023 году планируется поставить около 13 тысяч единиц техники и оборудования; для сохранения темпов обновления из федерального бюджета предусмотрено более 6 миллиардов рублей.
Также Абрамченко обратила внимание на необходимость обеспечения техникой новых регионов РФ. "Как сообщила вице-премьер, в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области планируется поставка не менее 260 единиц техники и оборудования ежегодно", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаВиктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФ
 
 
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