https://ria.ru/20230531/tseny-1875241371.html

Абрамченко поручила проводить мониторинг цен на трактора и комбайны

Абрамченко поручила проводить мониторинг цен на трактора и комбайны - РИА Новости, 31.05.2023

Абрамченко поручила проводить мониторинг цен на трактора и комбайны

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и Минсельхозу проводить мониторинг цен на трактора и комбайны,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:11

2023-05-31T10:11

2023-05-31T10:14

экономика

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

правительство рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и Минсельхозу проводить мониторинг цен на трактора и комбайны, сообщил аппарат вице-премьера. Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. "ФАС России совместно с Минсельхозом России поручено осуществлять мониторинг цен на сельскохозяйственные трактора и комбайны для сельхозтоваропроизводителей", - говорится в сообщении. С июня Минпромторг совместно с Минсельхозом также будут контролировать исполнение плана поставок тракторов российского и белорусского производства. По данным Минсельхоза, озвученным в ходе заседания, наблюдается рост цен на сельхозтехнику и снижение ее доступности для аграриев - например, цены на отдельные модели белорусских и российских тракторов и комбайнов с 2019 по 2022 год выросли более чем на 80%. В настоящее время, по информации министерства, в наличии у аграриев 568 тысяч единиц техники и оборудования. По словам Абрамченко, несмотря на достигнутые результаты по поставке техники, в условиях санкционного давления необходимо сократить зависимость машиностроения от импортной компонентной базы, а также ликвидировать риски, связанные с ростом цен на сельхозтехнику. По ее оценке, для укрепления продовольственной безопасности к 2030 году в наличии у сельхозпроизводителей должно быть около 700 тысяч единиц техники. Минпромторгу совместно с Минсельхозом поручено проработать вопрос расширения перечня товаров в рамках параллельного импорта для обеспечения аграриев запчастями к сельхозтехнике в период сезонных полевых работ. По договорам лизинга в 2023 году планируется поставить около 13 тысяч единиц техники и оборудования; для сохранения темпов обновления из федерального бюджета предусмотрено более 6 миллиардов рублей. Также Абрамченко обратила внимание на необходимость обеспечения техникой новых регионов РФ. "Как сообщила вице-премьер, в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области планируется поставка не менее 260 единиц техники и оборудования ежегодно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230518/khozyaystva-1872665380.html

https://ria.ru/20230518/putin-1872606092.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф