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В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли - РИА Новости, 31.05.2023
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15:46 31.05.2023 (обновлено: 15:47 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/telekom-1875347264.html
В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли
В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли - РИА Новости, 31.05.2023
В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли
Существует много российских решений по каждому классу программного обеспечения (ПО) для телеком-отрасли, заявил директор департамента государственного... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:46
2023-05-31T15:47
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Существует много российских решений по каждому классу программного обеспечения (ПО) для телеком-отрасли, заявил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур. "Если говорить про чисто программную историю (для телеком-отрасли - ред.), которая не жестко связана с какими-то иностранными железками, это внутренние системы операторов, взаимодействие с клиентами, я думаю, что по каждому классу оборудования в общем-то есть уже наше решение", - сказал Тур в рамках выступления на конференции ЦИПР-2023. Он также отметил, что по каким-то позициям это решение "достаточно высокого уровня". Тур также отметил, что по части отраслевых решений, на которые нужно обратить внимание, в первых рядах - информационная безопасность. "Все операторы год назад очень много сделали мероприятий, обезопасывающих инфраструктуру", - сообщил он. При этом что касается рисков, которые связанны с кибератаками, в настоящее время имеется тенденция по их снижению.
https://ria.ru/20230531/planshet-1875236080.html
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технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли

Минцифры: существует много российских решений по каждому классу ПО для телеком-отрасли

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСервер
Сервер - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Существует много российских решений по каждому классу программного обеспечения (ПО) для телеком-отрасли, заявил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур.
"Если говорить про чисто программную историю (для телеком-отрасли - ред.), которая не жестко связана с какими-то иностранными железками, это внутренние системы операторов, взаимодействие с клиентами, я думаю, что по каждому классу оборудования в общем-то есть уже наше решение", - сказал Тур в рамках выступления на конференции ЦИПР-2023.
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Он также отметил, что по каким-то позициям это решение "достаточно высокого уровня".
Тур также отметил, что по части отраслевых решений, на которые нужно обратить внимание, в первых рядах - информационная безопасность. "Все операторы год назад очень много сделали мероприятий, обезопасывающих инфраструктуру", - сообщил он.
При этом что касается рисков, которые связанны с кибератаками, в настоящее время имеется тенденция по их снижению.
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ТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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