https://ria.ru/20230531/telekom-1875347264.html

В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли

В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли - РИА Новости, 31.05.2023

В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли

Существует много российских решений по каждому классу программного обеспечения (ПО) для телеком-отрасли, заявил директор департамента государственного... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:46

2023-05-31T15:46

2023-05-31T15:47

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148351/93/1483519368_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4aa6ca99aea37000c23b7579311354fe.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Существует много российских решений по каждому классу программного обеспечения (ПО) для телеком-отрасли, заявил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур. "Если говорить про чисто программную историю (для телеком-отрасли - ред.), которая не жестко связана с какими-то иностранными железками, это внутренние системы операторов, взаимодействие с клиентами, я думаю, что по каждому классу оборудования в общем-то есть уже наше решение", - сказал Тур в рамках выступления на конференции ЦИПР-2023. Он также отметил, что по каким-то позициям это решение "достаточно высокого уровня". Тур также отметил, что по части отраслевых решений, на которые нужно обратить внимание, в первых рядах - информационная безопасность. "Все операторы год назад очень много сделали мероприятий, обезопасывающих инфраструктуру", - сообщил он. При этом что касается рисков, которые связанны с кибератаками, в настоящее время имеется тенденция по их снижению.

https://ria.ru/20230531/planshet-1875236080.html

https://ria.ru/20230531/blogery-1875221149.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)