https://ria.ru/20230531/telekom-1875347264.html
В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли
В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли - РИА Новости, 31.05.2023
В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли
Существует много российских решений по каждому классу программного обеспечения (ПО) для телеком-отрасли, заявил директор департамента государственного... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:46
2023-05-31T15:46
2023-05-31T15:47
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148351/93/1483519368_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4aa6ca99aea37000c23b7579311354fe.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Существует много российских решений по каждому классу программного обеспечения (ПО) для телеком-отрасли, заявил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур. "Если говорить про чисто программную историю (для телеком-отрасли - ред.), которая не жестко связана с какими-то иностранными железками, это внутренние системы операторов, взаимодействие с клиентами, я думаю, что по каждому классу оборудования в общем-то есть уже наше решение", - сказал Тур в рамках выступления на конференции ЦИПР-2023. Он также отметил, что по каким-то позициям это решение "достаточно высокого уровня". Тур также отметил, что по части отраслевых решений, на которые нужно обратить внимание, в первых рядах - информационная безопасность. "Все операторы год назад очень много сделали мероприятий, обезопасывающих инфраструктуру", - сообщил он. При этом что касается рисков, которые связанны с кибератаками, в настоящее время имеется тенденция по их снижению.
https://ria.ru/20230531/planshet-1875236080.html
https://ria.ru/20230531/blogery-1875221149.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148351/93/1483519368_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5ca17f6ebe579ef19ad378a6f8a56b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли
Минцифры: существует много российских решений по каждому классу ПО для телеком-отрасли
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Существует много российских решений по каждому классу программного обеспечения (ПО) для телеком-отрасли, заявил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур.
"Если говорить про чисто программную историю (для телеком-отрасли - ред.), которая не жестко связана с какими-то иностранными железками, это внутренние системы операторов, взаимодействие с клиентами, я думаю, что по каждому классу оборудования в общем-то есть уже наше решение", - сказал Тур в рамках выступления на конференции ЦИПР-2023.
Российская группа Yadro представила свой первый планшет
Он также отметил, что по каким-то позициям это решение "достаточно высокого уровня".
Тур также отметил, что по части отраслевых решений, на которые нужно обратить внимание, в первых рядах - информационная безопасность. "Все операторы год назад очень много сделали мероприятий, обезопасывающих инфраструктуру", - сообщил он.
При этом что касается рисков, которые связанны с кибератаками, в настоящее время имеется тенденция по их снижению.
Российские YouTube-блогеры заводят платные Telegram-каналы