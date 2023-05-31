https://ria.ru/20230531/tabak-1874792602.html

Всемирный день без табака

Всемирный день без табака - РИА Новости, 31.05.2023

Всемирный день без табака

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) – это международная акция по борьбе с курением, которая ежегодно проводится во всем мире 31 мая. День был... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T00:34

2023-05-31T00:34

2023-05-31T00:34

справки

в мире

курение

всемирный день без табака

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Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) – это международная акция по борьбе с курением, которая ежегодно проводится во всем мире 31 мая. День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям. По данным ВОЗ, употребление табака является одной из значительных угроз для здоровья. Табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно употребление табака приводит к смерти более восьми миллионов человек, из них более семи миллионов человек, являвшихся потребителями или бывшими потребителями табака, и более 1,2 миллиона некурящих людей, подвергавшихся воздействию вторичного табачного дыма. Употребление табака негативно сказывается почти на всех органах человеческого тела. Курение способствует развитию таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, рак ротовой полости, горла, легких, астма, туберкулез, деменция и многих других. В ВОЗ отмечают, что все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный табак, трубочный табак, биди и кретек.Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире живет в странах с низким и средним уровнем дохода. В некоторых из них дети из бедных семей часто работают на табачных плантациях для того, чтобы обеспечивать доход для семьи. Эти дети особенно уязвимы к "болезни зеленого табака", вызываемой никотином, который впитывается через кожу при обработке влажных табачных листьев.Употребление табака наносит существенный экономический ущерб, который, в частности, выражается в виде значительных расходов на здравоохранение, а также в виде утраты человеческого капитала в результате обусловленных употреблением табака заболеваемости и смертности.Правительства стран принимают меры борьбы против табака, сформулированные в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), которая вступила в силу в феврале 2005 года. В настоящее время участниками конвенции являются 182 страны и территории. Этот основанный на фактических данных договор подтверждает право людей на высокий уровень здоровья, обеспечивает юридические основы для международного сотрудничества в области здравоохранения и устанавливает высокие стандарты для соблюдения этого договора. В 2008 году ВОЗ ввела комплекс практических мер MPOWER. Каждая мера MPOWER соответствует, по меньшей мере, одному положению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.Комплекс мер MPOWER предусматривает осуществление странами следующих стратегий: Monitor – мониторинг потребления табака и стратегий профилактики; Protect – защита людей от табачного дыма; Offer – предложение помощи в целях прекращения употребления табака; Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком; Enforce – обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий; Raise – повышение налогов на табачные изделия.В 2021 году журнал The Lancet опубликовал глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019 год. В обзоре подробно анализируется статистика курения и употребления табака в 204 странах мира, собранная в ходе 3625 общенациональных репрезентативных опросов, проводимых в рамках проекта Глобального исследования бремени болезней (GBD – Global Burden of Disease Study). Статистика показывает, что количество курильщиков в 2019 году достигло 1,1 миллиарда человек. Особую озабоченность у ученых вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15-24 лет, при этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения среди молодежи. По данным обзора, каждый пятый молодой мужчина и каждая двадцатая молодая женщина в мире курят, а девять из десяти нынешних курильщиков начали курить в возрасте до 25 лет.В десятку самых "курящих" стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины, а каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае.В России курение является одной из самых распространенных вредных привычек и представляет собой серьезную проблему.В 2008 году Россия присоединилась к разработанной ВОЗ конвенции по борьбе против табака, а затем приняла национальную Концепцию по противодействию потребления табака на 2010-2015 годы. В 2019 году была принята Концепция по противодействию потребления табака до 2035 года. С 2013 года в стране действует закон "Об охране здоровья граждан от последствий потребления табака" – один из самых всеобъемлющих антитабачных законов в мире. В России действует тотальный запрет на курение во всех общественных местах и на рабочих местах, полный запрет любой рекламы табачной продукции (частичный запрет продвижения табачных изделий в телевизионных и кинофильмах), жесткие законы, ограничивающие торговлю этими продуктами, запрет на открытую выкладку табачной продукции в пунктах продаж, запрет их продажи несовершеннолетним и др.В августе 2020 года президент России Владимир Путин подписал поправки в антитабачное законодательство, которые предусматривают приравнивание любых никотинсодержащих продуктов, не являющихся фармацевтической продукцией, – электронных сигарет, вейпов, кальянов, а также продуктов нагревания табака, например, iqos, к табачным изделиям. Кроме того, полностью были запрещены никотинсодержащие леденцы, конфеты и подобные продукты. За последние годы Министерство здравоохранения РФ также расширило спектр помощи людям, желающим бросить курить, включая создание специальной "горячей" телефонной линии для тех, кто хочет отказаться от табака.Статистика показывает эффективность разумных ограничений в борьбе с курением. Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в России снижается число курильщиков. Если в 2009 году курили почти 40% взрослых, то в 2020 году лишь 21,5% граждан, а в 2021 году число курильщиков сократилось еще почти на 6% – до 20%. По словам Мурашко, снижение распространенности курения стало результатом антитабачной политики государства, реализуемой для сохранения здоровья и жизней граждан. По данным Росстата, в России в 2022 году количество курильщиков уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек. Продолжают курить 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 миллионов человек. При этом доля курильщиков среди мужчин составляла 34,6%, среди женщин – 8,3%.Эксперты отмечают, что в России курение в целом более распространено на Дальнем Востоке и Севере, значительно меньше сигарет и другой табачной продукции потребляют на Кавказе. Самые курящие субъекты РФ – Республика Алтай, где табачную продукцию употребляют 34,2% взрослого населения, а также Сахалинская и Магаданская области (33,5% и 31,9% соответственно). Меньше других курят жители Чечни и Ингушетии – 3,3% и 4% взрослого населения соответственно, также низкий показатель в Дагестане (6%). В целом за год меньше курить стало население 49 субъектов РФ, и наибольшее сокращение произошло в Мордовии – на 7,6%. Тем не менее, по оценке Минздрава РФ, в России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 до 400 тысяч граждан. В 2023 году Всемирный день без табака посвящен теме "Выращивать продовольствие, а не табак".Рекордное число людей – 349 миллионов человек в 79 странах – сталкиваются с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности; многие из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода, при этом более 30 таких стран находятся на Африканском континенте. Многие из этих стран объединяет также использование больших площадей плодородных земель для выращивания табака, а не здоровых продуктов питания. Страны, выращивающие табак, часто сталкиваются с негативными экономическими последствиями, обусловленными неблагоприятным воздействием выращивания табака на здоровье людей, окружающую среду и общество. Во многих случаях иностранная валюта, получаемая от экспорта табака, используется для импорта продовольствия. Выращивание табака приводит к ухудшению здоровья фермеров и сельскохозяйственных рабочих, а также невосполнимой экологической утрате таких ценных ресурсов, как водные источники, леса, растения и виды животных.Нынешняя кампания призвана убедить правительства в необходимости отказаться от субсидирования табаководства и направить сэкономленные средства на содействие сельскохозяйственным предприятиям в переходе на более устойчивые культуры, позволяющие укреплять продовольственную безопасность и улучшать питание людей. В ВОЗ отмечают, что табачные отходы содержат более семи тысяч токсических химических веществ, включая канцерогены. Две трети из 15 миллиардов продаваемых ежедневно сигарет выбрасываются в природу. На сигаретные окурки приходится 30-40% всех предметов, подбираемых во время уборок прибрежных и городских районов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, курение, всемирный день без табака