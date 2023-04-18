https://ria.ru/20230418/kurilschiki-1865986500.html

В России уменьшилось число курильщиков

В России уменьшилось число курильщиков - РИА Новости, 18.04.2023

В России уменьшилось число курильщиков

Количество курящих в прошлом году уменьшилось в России на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек, следует из материалов аналитической службы... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:34

2023-04-18T09:34

2023-04-18T09:34

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594895145_0:8:2835:1603_1920x0_80_0_0_df0aea9bd64f283e06c66b663d2d7a38.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество курящих в прошлом году уменьшилось в России на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек, следует из материалов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата. Опрос проводился среди 60 тысяч домохозяйств во всех субъектах РФ, респондентами выступили люди в возрасте от 15 лет и старше. Опрашиваемых относили к курильщикам, если они употребляли табачную продукцию хотя бы периодически. Учитывался только классический способ потребления табака через традиционные курительные изделия – сигареты, сигары, сигариллы, трубки, папиросы, самокрутки и кальяны. "Количество курящих россиян в 2022 году уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек. Продолжают предаваться пагубной привычке 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 миллионов человек", - говорится в материалах. При этом доля курильщиков среди мужчин составляла 34,6%, среди женщин – лишь 8,3%. Авторы исследования также отмечают, что доля курящего населения планомерно снижается все последние годы: например, в 2019 году систематически потребляли табачные изделия 23,2% взрослого населения, или около 28,03 миллиона человек, в 2020 году количество курильщиков сократилось на 7,3%, в 2021 году – на 6,1%. Эксперты также отмечают, что в России курение в целом более распространено на Дальнем Востоке и Севере, значительно меньше сигарет и другой табачной продукции потребляют на Кавказе. Например, самые курящие субъекты РФ - Республика Алтай, где табачную продукцию употребляют 34,2% взрослого населения, и произошёл существенный рост – на 13 процентных пунктов, а также Сахалинская и Магаданская области (33,5% и 31,9% соответственно). Меньше же других курят жители Чечни и Ингушетии - 3,3% и 4% взрослого населения соответственно, также низкий показатель в Дагестане (6%). А в целом за год меньше курить стало население 49 субъектов РФ, и наибольшее сокращение произошло в Мордовии - на 7,6 процентного пункта.

https://ria.ru/20230215/shtraf-1852209412.html

https://ria.ru/20230321/prodazha-1859477273.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)