https://ria.ru/20230418/kurilschiki-1865986500.html
В России уменьшилось число курильщиков
В России уменьшилось число курильщиков - РИА Новости, 18.04.2023
В России уменьшилось число курильщиков
Количество курящих в прошлом году уменьшилось в России на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек, следует из материалов аналитической службы... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:34
2023-04-18T09:34
2023-04-18T09:34
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество курящих в прошлом году уменьшилось в России на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек, следует из материалов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата. Опрос проводился среди 60 тысяч домохозяйств во всех субъектах РФ, респондентами выступили люди в возрасте от 15 лет и старше. Опрашиваемых относили к курильщикам, если они употребляли табачную продукцию хотя бы периодически. Учитывался только классический способ потребления табака через традиционные курительные изделия – сигареты, сигары, сигариллы, трубки, папиросы, самокрутки и кальяны. "Количество курящих россиян в 2022 году уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек. Продолжают предаваться пагубной привычке 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 миллионов человек", - говорится в материалах. При этом доля курильщиков среди мужчин составляла 34,6%, среди женщин – лишь 8,3%. Авторы исследования также отмечают, что доля курящего населения планомерно снижается все последние годы: например, в 2019 году систематически потребляли табачные изделия 23,2% взрослого населения, или около 28,03 миллиона человек, в 2020 году количество курильщиков сократилось на 7,3%, в 2021 году – на 6,1%. Эксперты также отмечают, что в России курение в целом более распространено на Дальнем Востоке и Севере, значительно меньше сигарет и другой табачной продукции потребляют на Кавказе. Например, самые курящие субъекты РФ - Республика Алтай, где табачную продукцию употребляют 34,2% взрослого населения, и произошёл существенный рост – на 13 процентных пунктов, а также Сахалинская и Магаданская области (33,5% и 31,9% соответственно). Меньше же других курят жители Чечни и Ингушетии - 3,3% и 4% взрослого населения соответственно, также низкий показатель в Дагестане (6%). А в целом за год меньше курить стало население 49 субъектов РФ, и наибольшее сокращение произошло в Мордовии - на 7,6 процентного пункта.
https://ria.ru/20230215/shtraf-1852209412.html
https://ria.ru/20230321/prodazha-1859477273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России уменьшилось число курильщиков
Finexpertiza: в России в 2022 году курильщиков стало почти на шесть процентов меньше
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество курящих в прошлом году уменьшилось в России на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек, следует из материалов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата.
Опрос проводился среди 60 тысяч домохозяйств во всех субъектах РФ, респондентами выступили люди в возрасте от 15 лет и старше. Опрашиваемых относили к курильщикам, если они употребляли табачную продукцию хотя бы периодически. Учитывался только классический способ потребления табака через традиционные курительные изделия – сигареты, сигары, сигариллы, трубки, папиросы, самокрутки и кальяны.
"Количество курящих россиян в 2022 году уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек. Продолжают предаваться пагубной привычке 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 миллионов человек", - говорится в материалах. При этом доля курильщиков среди мужчин составляла 34,6%, среди женщин – лишь 8,3%.
Авторы исследования также отмечают, что доля курящего населения планомерно снижается все последние годы: например, в 2019 году систематически потребляли табачные изделия 23,2% взрослого населения, или около 28,03 миллиона человек, в 2020 году количество курильщиков сократилось на 7,3%, в 2021 году – на 6,1%.
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Эксперты также отмечают, что в России курение в целом более распространено на Дальнем Востоке и Севере, значительно меньше сигарет и другой табачной продукции потребляют на Кавказе. Например, самые курящие субъекты РФ - Республика Алтай, где табачную продукцию употребляют 34,2% взрослого населения, и произошёл существенный рост – на 13 процентных пунктов, а также Сахалинская и Магаданская области (33,5% и 31,9% соответственно).
Меньше же других курят жители Чечни и Ингушетии - 3,3% и 4% взрослого населения соответственно, также низкий показатель в Дагестане (6%). А в целом за год меньше курить стало население 49 субъектов РФ, и наибольшее сокращение произошло в Мордовии - на 7,6 процентного пункта.
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