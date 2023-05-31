https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875216209.html
Станция "Луна-27" сядет еще ближе к Южному полюсу, чем "Луна-25"
Станция "Луна-27" сядет еще ближе к Южному полюсу, чем "Луна-25" - РИА Новости, 31.05.2023
Станция "Луна-27" сядет еще ближе к Южному полюсу, чем "Луна-25"
Российские учёные планируют посадить межпланетную станцию "Луна-27" южнее 80 градусов южной широты естественного спутника Земли, это примерно на 10 градусов... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T02:39
2023-05-31T02:39
2023-05-31T02:39
космос - риа наука
луна
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южный полюс
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские учёные планируют посадить межпланетную станцию "Луна-27" южнее 80 градусов южной широты естественного спутника Земли, это примерно на 10 градусов ближе к полюсу, чем место прилунения "Луны-25", которая полетит в этом году, следует из отчёта о научной и научно-организационной деятельности Института космических исследований (ИКИ) РАН за 2022 год. "В 2022 году исследовались вопросы выбора места посадки следующего по времени старта миссии отечественного посадочного КА – "Луна-27". "Луна-27" представляет собой спускаемый аппарат, предназначенный для посадки на широтах южнее 80° южной широты", - говорится в материалах. Отмечается, что площадки, которые удовлетворяют научным и инженерным требованиям при предстоящей посадке "Луны-25" удалось найти только вблизи параллели 70 градусов южной широты естественного спутника Земли. В то же время, как отмечают учёные, цели проекта "Луна-27" требуют посадки ближе к южному полюсу, по сравнению с районами, которые выбраны для "Луны-25". Вторая станция полетит на Луну с целью обнаружения и изучения летучих веществ в грунте Луны, в том числе водяного льда вблизи южного полюса. Для этого она будет проводить анализ грунта и исследования его физических свойств, а также минералогического, элементного и изотопного состава лунного реголита в образцах с различных глубин до одного метра. "Также в проекте будут выполнены исследования ионной, нейтральной и пылевой составляющих экзосферы Луны и эффектов взаимодействия поверхности Луны с межпланетной средой и солнечным ветром, сейсмологические исследования внутреннего строения Луны и исследования ее глобального движения", - напомнили в ИКИ. Согласно официальным данным, первая за почти 50 лет отечественная станция "Луна-25" отправится к естественному спутнику Земли в августе 2023 года. Основными задачами миссии станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды в приполярной области Луны. В 2027 и 2028 годах должны состояться миссии "Луна-26" и "Луна-27". Первая представляет собой орбитальный аппарат, вторая – посадочный. "Луна-27" будет оснащена установкой для бурения лунного грунта. Изначально планировалось, что бур, как и системы высокоточной посадки, изготовят европейские специалисты, однако после очередной волны антироссийских санкций сотрудничество с Европейским космическим агентством было прекращено, а системы для посадки и бурения пришлось делать российским учёным.
https://ria.ru/20230531/uchenye-1875212435.html
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космос - риа наука, луна, земля, южный полюс, российская академия наук, европейское космическое агентство
Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Южный полюс, Российская академия наук, Европейское космическое агентство
Станция "Луна-27" сядет еще ближе к Южному полюсу, чем "Луна-25"
ИКИ РАН: станция "Луна-27" сядет еще ближе к Южному полюсу, чем "Луна-25"
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Российские учёные планируют посадить межпланетную станцию "Луна-27" южнее 80 градусов южной широты естественного спутника Земли, это примерно на 10 градусов ближе к полюсу, чем место прилунения "Луны-25", которая полетит в этом году, следует из отчёта о научной и научно-организационной деятельности Института космических исследований (ИКИ) РАН за 2022 год.
«
"В 2022 году исследовались вопросы выбора места посадки следующего по времени старта миссии отечественного посадочного КА – "Луна-27". "Луна-27" представляет собой спускаемый аппарат, предназначенный для посадки на широтах южнее 80° южной широты", - говорится в материалах.
Отмечается, что площадки, которые удовлетворяют научным и инженерным требованиям при предстоящей посадке "Луны-25" удалось найти только вблизи параллели 70 градусов южной широты естественного спутника Земли.
В то же время, как отмечают учёные, цели проекта "Луна-27" требуют посадки ближе к южному полюсу, по сравнению с районами, которые выбраны для "Луны-25". Вторая станция полетит на Луну
с целью обнаружения и изучения летучих веществ в грунте Луны, в том числе водяного льда вблизи южного полюса. Для этого она будет проводить анализ грунта и исследования его физических свойств, а также минералогического, элементного и изотопного состава лунного реголита в образцах с различных глубин до одного метра.
"Также в проекте будут выполнены исследования ионной, нейтральной и пылевой составляющих экзосферы Луны и эффектов взаимодействия поверхности Луны с межпланетной средой и солнечным ветром, сейсмологические исследования внутреннего строения Луны и исследования ее глобального движения", - напомнили в ИКИ.
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Согласно официальным данным, первая за почти 50 лет отечественная станция "Луна-25" отправится к естественному спутнику Земли в августе 2023 года. Основными задачами миссии станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды в приполярной области Луны.
В 2027 и 2028 годах должны состояться миссии "Луна-26" и "Луна-27". Первая представляет собой орбитальный аппарат, вторая – посадочный. "Луна-27" будет оснащена установкой для бурения лунного грунта. Изначально планировалось, что бур, как и системы высокоточной посадки, изготовят европейские специалисты, однако после очередной волны антироссийских санкций сотрудничество с Европейским космическим агентством
было прекращено, а системы для посадки и бурения пришлось делать российским учёным.
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