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Спецоперация, 31 мая: Украина вновь сдвинула контрнаступление - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875416309.html
Спецоперация, 31 мая: Украина вновь сдвинула контрнаступление
Спецоперация, 31 мая: Украина вновь сдвинула контрнаступление - РИА Новости, 31.05.2023
Спецоперация, 31 мая: Украина вновь сдвинула контрнаступление
Украина собирается перейти в наступление этим летом и может рассчитывать на скорые поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T21:01
2023-05-31T21:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
джон кирби
магатэ
запорожская аэс
дмитрий песков
рафаэль гросси
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Украина собирается перейти в наступление этим летом и может рассчитывать на скорые поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN. Ход операцииРоссийская авиация ударом уничтожила последний боевой корабль Украины, сообщило в среду в Минобороны. По данным ведомства, это произошло 29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса – был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Ведомство заявило об ожесточенных боях на донецком направлении в районе Авдеевки, российские войска также наступают на Марьинском направлении. Система ПВО и беспилотникиОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт прокомментировал атаку беспилотников, заявив, что, согласно международному праву, Киев якобы может проводить военные действия на территории РФ, сравнимые с атаками дронов, произошедших в Москве. США не поощряют атак внутри России, поскольку не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в "войну против Запада", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. МАГАТЭ, уран, ЗАЭСМАГАТЭ готово изучить вопрос последствий от применения снарядов с обедненным ураном на Украине, если поступит такой запрос, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Сотрудники МАГАТЭ будут впредь следить за тем, располагаются ли на ЗАЭС вооружения, подвергается ли она обстрелу или ведется ли с нее огонь. В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что РФ не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий.
https://ria.ru/20230531/lozung-1875410205.html
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россия, украина, джон кирби, магатэ, запорожская аэс, дмитрий песков, рафаэль гросси, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Джон Кирби, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Дмитрий Песков, Рафаэль Гросси, США
Спецоперация, 31 мая: Украина вновь сдвинула контрнаступление

Кирби заявил, что Украина перейдет в наступление этим летом и может рассчитывать на оружие

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Украина собирается перейти в наступление этим летом и может рассчитывать на скорые поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Ход операции

Российская авиация ударом уничтожила последний боевой корабль Украины, сообщило в среду в Минобороны. По данным ведомства, это произошло 29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса – был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко".
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Глава Хорватии резко отреагировал на украинский националистический лозунг
Вчера, 19:58
Ведомство заявило об ожесточенных боях на донецком направлении в районе Авдеевки, российские войска также наступают на Марьинском направлении.

Система ПВО и беспилотники

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт прокомментировал атаку беспилотников, заявив, что, согласно международному праву, Киев якобы может проводить военные действия на территории РФ, сравнимые с атаками дронов, произошедших в Москве.
США не поощряют атак внутри России, поскольку не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в "войну против Запада", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались
30 мая, 14:39

МАГАТЭ, уран, ЗАЭС

МАГАТЭ готово изучить вопрос последствий от применения снарядов с обедненным ураном на Украине, если поступит такой запрос, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Сотрудники МАГАТЭ будут впредь следить за тем, располагаются ли на ЗАЭС вооружения, подвергается ли она обстрелу или ведется ли с нее огонь. В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что РФ не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Слуцкий назвал Зеленского новым ядерным террористом
Вчера, 20:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДжон КирбиМАГАТЭЗапорожская АЭСДмитрий ПесковРафаэль ГроссиСША
 
 
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