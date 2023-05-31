https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875416309.html

Спецоперация, 31 мая: Украина вновь сдвинула контрнаступление

Спецоперация, 31 мая: Украина вновь сдвинула контрнаступление - РИА Новости, 31.05.2023

Спецоперация, 31 мая: Украина вновь сдвинула контрнаступление

Украина собирается перейти в наступление этим летом и может рассчитывать на скорые поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T21:01

2023-05-31T21:01

2023-05-31T21:01

специальная военная операция на украине

россия

украина

джон кирби

магатэ

запорожская аэс

дмитрий песков

рафаэль гросси

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Украина собирается перейти в наступление этим летом и может рассчитывать на скорые поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN. Ход операцииРоссийская авиация ударом уничтожила последний боевой корабль Украины, сообщило в среду в Минобороны. По данным ведомства, это произошло 29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса – был уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Ведомство заявило об ожесточенных боях на донецком направлении в районе Авдеевки, российские войска также наступают на Марьинском направлении. Система ПВО и беспилотникиОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт прокомментировал атаку беспилотников, заявив, что, согласно международному праву, Киев якобы может проводить военные действия на территории РФ, сравнимые с атаками дронов, произошедших в Москве. США не поощряют атак внутри России, поскольку не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в "войну против Запада", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. МАГАТЭ, уран, ЗАЭСМАГАТЭ готово изучить вопрос последствий от применения снарядов с обедненным ураном на Украине, если поступит такой запрос, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Сотрудники МАГАТЭ будут впредь следить за тем, располагаются ли на ЗАЭС вооружения, подвергается ли она обстрелу или ведется ли с нее огонь. В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что РФ не планирует размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий.

https://ria.ru/20230531/lozung-1875410205.html

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

https://ria.ru/20230531/slutskiy-1875414364.html

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россия, украина, джон кирби, магатэ, запорожская аэс, дмитрий песков, рафаэль гросси, сша