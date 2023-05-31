https://ria.ru/20230531/sobaka-1875359302.html
В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки
В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки - РИА Новости, 31.05.2023
В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки
В Дагестане пожарные эвакуировали истощенную собаку, которая около месяца находилась на островке реки, заявило Главное управление МЧС по республике в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:21
2023-05-31T16:21
2023-05-31T17:09
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
гумбетовский район
республика дагестан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875358117_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_55bd5d290cbafd712e69ad570bf87520.jpg
МАХАЧКАЛА, 31 мая — РИА Новости. В Дагестане пожарные эвакуировали истощенную собаку, которая около месяца находилась на островке реки, заявило Главное управление МЧС по республике в Telegram-канале.Жители села Чирката Гумбетовского района позвонили в пожарную часть (ПЧ) с просьбой спасти собаку, оказавшуюся на островке реки Андийское Койсу в 45 метрах от берега."Работники ПЧ-45 организовали операцию по эвакуации животного, используя спасательные веревки и карабины. Действовать было необходимо быстро, так как уровень воды в реке поднимался и печальных последствий было не избежать. Собаку благополучно доставили на берег", — рассказали в министерстве. Животное передали работникам районной ветеринарной службы. Как уточнили в ведомстве, собака находилась на островке около месяца, из-за чего ослабла и была истощена.
https://ria.ru/20230530/kot-1875037041.html
россия
гумбетовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875358117_110:0:1247:853_1920x0_80_0_0_f68d353a268a6c8e245ab5010c36db96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, гумбетовский район, республика дагестан, происшествия
Хорошие новости, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Гумбетовский район, Республика Дагестан, Происшествия
В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки
В Дагестане пожарные спасли собаку, которая около месяца находилась на островке реки