https://ria.ru/20230531/sobaka-1875359302.html

В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки

В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки - РИА Новости, 31.05.2023

В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки

В Дагестане пожарные эвакуировали истощенную собаку, которая около месяца находилась на островке реки, заявило Главное управление МЧС по республике в... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:21

2023-05-31T16:21

2023-05-31T17:09

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

гумбетовский район

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 31 мая — РИА Новости. В Дагестане пожарные эвакуировали истощенную собаку, которая около месяца находилась на островке реки, заявило Главное управление МЧС по республике в Telegram-канале.Жители села Чирката Гумбетовского района позвонили в пожарную часть (ПЧ) с просьбой спасти собаку, оказавшуюся на островке реки Андийское Койсу в 45 метрах от берега."Работники ПЧ-45 организовали операцию по эвакуации животного, используя спасательные веревки и карабины. Действовать было необходимо быстро, так как уровень воды в реке поднимался и печальных последствий было не избежать. Собаку благополучно доставили на берег", — рассказали в министерстве. Животное передали работникам районной ветеринарной службы. Как уточнили в ведомстве, собака находилась на островке около месяца, из-за чего ослабла и была истощена.

https://ria.ru/20230530/kot-1875037041.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, гумбетовский район, республика дагестан, происшествия