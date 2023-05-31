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В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки - РИА Новости, 31.05.2023
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Хорошие новости
 
16:21 31.05.2023 (обновлено: 17:09 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/sobaka-1875359302.html
В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки
В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки - РИА Новости, 31.05.2023
В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки
В Дагестане пожарные эвакуировали истощенную собаку, которая около месяца находилась на островке реки, заявило Главное управление МЧС по республике в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:21
2023-05-31T17:09
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
гумбетовский район
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 31 мая — РИА Новости. В Дагестане пожарные эвакуировали истощенную собаку, которая около месяца находилась на островке реки, заявило Главное управление МЧС по республике в Telegram-канале.Жители села Чирката Гумбетовского района позвонили в пожарную часть (ПЧ) с просьбой спасти собаку, оказавшуюся на островке реки Андийское Койсу в 45 метрах от берега."Работники ПЧ-45 организовали операцию по эвакуации животного, используя спасательные веревки и карабины. Действовать было необходимо быстро, так как уровень воды в реке поднимался и печальных последствий было не избежать. Собаку благополучно доставили на берег", — рассказали в министерстве. Животное передали работникам районной ветеринарной службы. Как уточнили в ведомстве, собака находилась на островке около месяца, из-за чего ослабла и была истощена.
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россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, гумбетовский район, республика дагестан, происшествия
Хорошие новости, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Гумбетовский район, Республика Дагестан, Происшествия
В Дагестане спасли собаку, которая месяц провела на островке реки

В Дагестане пожарные спасли собаку, которая около месяца находилась на островке реки

© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС ДагестанаСобака, эвакуированная с островка реки в Дагестане
Собака, эвакуированная с островка реки в Дагестане - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
Собака, эвакуированная с островка реки в Дагестане
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 мая — РИА Новости. В Дагестане пожарные эвакуировали истощенную собаку, которая около месяца находилась на островке реки, заявило Главное управление МЧС по республике в Telegram-канале.
Жители села Чирката Гумбетовского района позвонили в пожарную часть (ПЧ) с просьбой спасти собаку, оказавшуюся на островке реки Андийское Койсу в 45 метрах от берега.
"Работники ПЧ-45 организовали операцию по эвакуации животного, используя спасательные веревки и карабины. Действовать было необходимо быстро, так как уровень воды в реке поднимался и печальных последствий было не избежать. Собаку благополучно доставили на берег", — рассказали в министерстве.
Животное передали работникам районной ветеринарной службы. Как уточнили в ведомстве, собака находилась на островке около месяца, из-за чего ослабла и была истощена.
Реанимация кота, которого спасли в Курске на улице Дейнеки
В Курске сотрудники МЧС спасли кота, надышавшегося дымом при пожаре
30 мая, 12:34
 
Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияГумбетовский районРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
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