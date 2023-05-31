https://ria.ru/20230531/slutskiy-1875414364.html

Слуцкий назвал Зеленского новым ядерным террористом

Слуцкий назвал Зеленского новым ядерным террористом - РИА Новости, 31.05.2023

Слуцкий назвал Зеленского новым ядерным террористом

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о существующих рисках ядерной угрозы со стороны руководства Украины. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T20:32

2023-05-31T20:32

2023-05-31T20:32

в мире

украина

леонид слуцкий (политик)

лдпр

запорожская аэс

оон

рафаэль гросси

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о существующих рисках ядерной угрозы со стороны руководства Украины. Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. "Сможет ли Совет Безопасности ООН, где прошло заседание по Запорожской АЭС, купировать ядерную угрозу, исходящую от хунты Зеленского? Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, представивший пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС, называет ситуацию "крайне хрупкой и опасной из-за риска боевых действий"... И эти риски создают новые ядерные террористы – (Владимир) Зеленский и Ко", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Будет ли Украина соблюдать принципы Гросси, один из которых не допускать атак ядерных объектов, сегодня становится вопросом мирового выживания, отметил парламентарий. "Россия не раз подтверждала готовность создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. А что в ответ? Демагогия, провокации, ядерный шантаж!.. Но! Не только ситуация вокруг Запорожской АЭС требует немедленного реагирования. Недавние случаи отключений на Кольской, Ленинградской АЭС, сегодняшняя внештатная ситуация на Калининской станции заставляют также задуматься. Необходимо многократно ужесточить правила охраны и безопасности атомных электростанций. И этот вопрос требует обсуждения на самом высоком уровне, вплоть до Совбеза РФ", - продолжил он.

https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875331093.html

https://ria.ru/20230531/lozung-1875410205.html

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в мире, украина, леонид слуцкий (политик), лдпр, запорожская аэс, оон, рафаэль гросси, владимир зеленский