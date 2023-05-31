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Воздушная тревога в Сеуле была объявлена по ошибке - РИА Новости, 31.05.2023
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01:26 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/seul-1875213012.html
Воздушная тревога в Сеуле была объявлена по ошибке
Воздушная тревога в Сеуле была объявлена по ошибке - РИА Новости, 31.05.2023
Воздушная тревога в Сеуле была объявлена по ошибке
Воздушная тревога была объявлена в Сеуле после пуска ракеты КНДР по ошибке, говорится в сообщении от министерства внутренних дел Южной Кореи, разосланного... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T01:26
2023-05-31T01:26
в мире
сеул
южная корея
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Сеуле после пуска ракеты КНДР по ошибке, говорится в сообщении от министерства внутренних дел Южной Кореи, разосланного жителям. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее сообщил, что КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Ранее сообщалось, что после пуска ракеты КНДР, примерно в 6.41 (0.41 мск), жители Сеула получили сообщение о воздушной тревоге и просьбе подготовиться к эвакуации. В сообщении говорилось, что тревога объявлена в 6.32 (0.32 мск). Объявление о тревоге также прозвучало по громкоговорителям на улицах. "Сообщаем, что воздушная тревога объявлена в Сеуле в 6.41 (0.41 мск) по ошибке", - говорится в экстренном сообщении министерства внутренних дел, что получили жители.
https://ria.ru/20230531/yaponiya-1875212849.html
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в мире, сеул, южная корея
В мире, Сеул, Южная Корея
Воздушная тревога в Сеуле была объявлена по ошибке

МВД Кореи: воздушная тревога в Сеуле была объявлена по ошибке

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Сеуле после пуска ракеты КНДР по ошибке, говорится в сообщении от министерства внутренних дел Южной Кореи, разосланного жителям.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее сообщил, что КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении.
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Ранее сообщалось, что после пуска ракеты КНДР, примерно в 6.41 (0.41 мск), жители Сеула получили сообщение о воздушной тревоге и просьбе подготовиться к эвакуации. В сообщении говорилось, что тревога объявлена в 6.32 (0.32 мск). Объявление о тревоге также прозвучало по громкоговорителям на улицах.
"Сообщаем, что воздушная тревога объявлена в Сеуле в 6.41 (0.41 мск) по ошибке", - говорится в экстренном сообщении министерства внутренних дел, что получили жители.
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