https://ria.ru/20230531/seul-1875213012.html

Воздушная тревога в Сеуле была объявлена по ошибке

Воздушная тревога в Сеуле была объявлена по ошибке - РИА Новости, 31.05.2023

Воздушная тревога в Сеуле была объявлена по ошибке

Воздушная тревога была объявлена в Сеуле после пуска ракеты КНДР по ошибке, говорится в сообщении от министерства внутренних дел Южной Кореи, разосланного... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T01:26

2023-05-31T01:26

2023-05-31T01:26

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южная корея

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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Сеуле после пуска ракеты КНДР по ошибке, говорится в сообщении от министерства внутренних дел Южной Кореи, разосланного жителям. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее сообщил, что КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Ранее сообщалось, что после пуска ракеты КНДР, примерно в 6.41 (0.41 мск), жители Сеула получили сообщение о воздушной тревоге и просьбе подготовиться к эвакуации. В сообщении говорилось, что тревога объявлена в 6.32 (0.32 мск). Объявление о тревоге также прозвучало по громкоговорителям на улицах. "Сообщаем, что воздушная тревога объявлена в Сеуле в 6.41 (0.41 мск) по ошибке", - говорится в экстренном сообщении министерства внутренних дел, что получили жители.

https://ria.ru/20230531/yaponiya-1875212849.html

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сеул

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в мире, сеул, южная корея