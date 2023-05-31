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В Сеуле после пуска северокорейской ракеты сработала воздушная тревога - РИА Новости, 31.05.2023
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01:00 31.05.2023 (обновлено: 02:13 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/seul-1875211622.html
В Сеуле после пуска северокорейской ракеты сработала воздушная тревога
В Сеуле после пуска северокорейской ракеты сработала воздушная тревога - РИА Новости, 31.05.2023
В Сеуле после пуска северокорейской ракеты сработала воздушная тревога
Воздушная тревога была объявлена в Сеуле после пуска ракеты КНДР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T01:00
2023-05-31T02:13
в мире
сеул
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Сеуле после пуска ракеты КНДР, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня в 6.32 (0.32 мск) в регионе Сеула объявлена воздушная тревога. Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых и слабых граждан", - говорится в экстренном сообщении, разосланном гражданам на телефоны.Объявление о тревоге также прозвучало по громкоговорителям на улицах. Ранее агентство Рёнхап сообщило, что КНДР осуществила запуск, предположительно, "космической ракеты-носителя" в южном направлении.
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в мире, сеул
В мире, Сеул
В Сеуле после пуска северокорейской ракеты сработала воздушная тревога

В Сеуле после пуска космической ракеты КНДР сработала система воздушной тревоги

© РИА Новости / Петров | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Сеуле после пуска ракеты КНДР, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в 6.32 (0.32 мск) в регионе Сеула объявлена воздушная тревога. Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых и слабых граждан", - говорится в экстренном сообщении, разосланном гражданам на телефоны.
Объявление о тревоге также прозвучало по громкоговорителям на улицах.
Ранее агентство Рёнхап сообщило, что КНДР осуществила запуск, предположительно, "космической ракеты-носителя" в южном направлении.
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