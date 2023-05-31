https://ria.ru/20230531/rinkevichs-1875344787.html

Биография Эдгарса Ринкевичса

Биография Эдгарса Ринкевичса - РИА Новости, 31.05.2023

Биография Эдгарса Ринкевичса

Латвийский государственный деятель, избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс родился 21 сентября 1973 года в Юрмале (Латвия). РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:40

2023-05-31T15:40

2023-05-31T15:42

справки

латвия

эдгарс ринкевичс

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Латвийский государственный деятель, избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс родился 21 сентября 1973 года в Юрмале (Латвия). В 1995 году получил степень бакалавра на факультете истории и философии Латвийского университета. В 1994-1995 годах изучал политологию и международные отношения в Университете Гронингена (Нидерланды). В 1997 году получил степень магистра политических наук в Латвийском университете. В 2000 году получил степень магистра в Промышленном колледже Университета национальной обороны США (ныне Школа национальной безопасности и ресурсной стратегии имени Дуайта Д. Эйзенхауэра).В 1993-1994 годах работал журналистом Латвийского радио, занимался вопросами внешней политики и международных отношений.В 1995 году начал работать старшим референтом политического департамента министерства обороны Латвии. С марта по сентябрь 1996 года возглавлял этот департамент.С сентября 1996 года по май 1997 года – заместитель статс-секретаря министерства обороны Латвии по вопросам оборонной политики. С мая 1997 года был исполняющим обязанности статс-секретаря министерства обороны Латвии, с августа 1997 года –статс-секретарь министерства обороны Латвии.В 2002-2003 годах – заместитель главы делегации Латвии на переговорах по вступлению в НАТО, а в 2005-2007 годах возглавлял управление по организации совещания глав государств стран-членов НАТО. С 2008 года по октябрь 2011 года был заведующим канцелярией президента Латвийской Республики Валдиса Затлерса.С 25 октября 2011 года – министр иностранных дел Латвии.11 мая 2023 года Эдгарс Ринкевичс был выдвинут кандидатом на выборах президента Латвии от партийной коалиции "Новое единство".31 мая 2023 года парламент Латвии в третьем туре выборов избрал Эдгарса Ринкевичса президентом страны. Не женат. В 2014 году стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, латвия, эдгарс ринкевичс