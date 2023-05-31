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Биография Эдгарса Ринкевичса - РИА Новости, 31.05.2023
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15:40 31.05.2023 (обновлено: 15:42 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/rinkevichs-1875344787.html
Биография Эдгарса Ринкевичса
Биография Эдгарса Ринкевичса - РИА Новости, 31.05.2023
Биография Эдгарса Ринкевичса
Латвийский государственный деятель, избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс родился 21 сентября 1973 года в Юрмале (Латвия). РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:40
2023-05-31T15:42
справки
латвия
эдгарс ринкевичс
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Латвийский государственный деятель, избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс родился 21 сентября 1973 года в Юрмале (Латвия). В 1995 году получил степень бакалавра на факультете истории и философии Латвийского университета. В 1994-1995 годах изучал политологию и международные отношения в Университете Гронингена (Нидерланды). В 1997 году получил степень магистра политических наук в Латвийском университете. В 2000 году получил степень магистра в Промышленном колледже Университета национальной обороны США (ныне Школа национальной безопасности и ресурсной стратегии имени Дуайта Д. Эйзенхауэра).В 1993-1994 годах работал журналистом Латвийского радио, занимался вопросами внешней политики и международных отношений.В 1995 году начал работать старшим референтом политического департамента министерства обороны Латвии. С марта по сентябрь 1996 года возглавлял этот департамент.С сентября 1996 года по май 1997 года – заместитель статс-секретаря министерства обороны Латвии по вопросам оборонной политики. С мая 1997 года был исполняющим обязанности статс-секретаря министерства обороны Латвии, с августа 1997 года –статс-секретарь министерства обороны Латвии.В 2002-2003 годах – заместитель главы делегации Латвии на переговорах по вступлению в НАТО, а в 2005-2007 годах возглавлял управление по организации совещания глав государств стран-членов НАТО. С 2008 года по октябрь 2011 года был заведующим канцелярией президента Латвийской Республики Валдиса Затлерса.С 25 октября 2011 года – министр иностранных дел Латвии.11 мая 2023 года Эдгарс Ринкевичс был выдвинут кандидатом на выборах президента Латвии от партийной коалиции "Новое единство".31 мая 2023 года парламент Латвии в третьем туре выборов избрал Эдгарса Ринкевичса президентом страны. Не женат. В 2014 году стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, латвия, эдгарс ринкевичс
Справки, Латвия, Эдгарс Ринкевичс

Биография Эдгарса Ринкевичса

© AP Photo / Darko VojinovicЛатвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс
Латвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Латвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс
Читать ria.ru в
Латвийский государственный деятель, избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс родился 21 сентября 1973 года в Юрмале (Латвия).
В 1995 году получил степень бакалавра на факультете истории и философии Латвийского университета. В 1994-1995 годах изучал политологию и международные отношения в Университете Гронингена (Нидерланды). В 1997 году получил степень магистра политических наук в Латвийском университете. В 2000 году получил степень магистра в Промышленном колледже Университета национальной обороны США (ныне Школа национальной безопасности и ресурсной стратегии имени Дуайта Д. Эйзенхауэра).
В 1993-1994 годах работал журналистом Латвийского радио, занимался вопросами внешней политики и международных отношений.
В 1995 году начал работать старшим референтом политического департамента министерства обороны Латвии. С марта по сентябрь 1996 года возглавлял этот департамент.
С сентября 1996 года по май 1997 года – заместитель статс-секретаря министерства обороны Латвии по вопросам оборонной политики.
С мая 1997 года был исполняющим обязанности статс-секретаря министерства обороны Латвии, с августа 1997 года –статс-секретарь министерства обороны Латвии.
В 2002-2003 годах – заместитель главы делегации Латвии на переговорах по вступлению в НАТО, а в 2005-2007 годах возглавлял управление по организации совещания глав государств стран-членов НАТО.
С 2008 года по октябрь 2011 года был заведующим канцелярией президента Латвийской Республики Валдиса Затлерса.
С 25 октября 2011 года – министр иностранных дел Латвии.
11 мая 2023 года Эдгарс Ринкевичс был выдвинут кандидатом на выборах президента Латвии от партийной коалиции "Новое единство".
31 мая 2023 года парламент Латвии в третьем туре выборов избрал Эдгарса Ринкевичса президентом страны.
Не женат. В 2014 году стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЛатвияЭдгарс Ринкевичс
 
 
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