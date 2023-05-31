https://ria.ru/20230531/prezident-1875318673.html
Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны
Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны - РИА Новости, 31.05.2023
Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны
Сейм Латвии на заседании в третьем туре выборов избрал действующего главу МИД республики Эдгарса Ринкевичса президентом страны, сообщается на сайте парламента. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:13
2023-05-31T14:13
2023-05-31T15:19
в мире
латвия
эдгарс ринкевичс
эгилс левитс
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сейм Латвии на заседании в третьем туре выборов избрал действующего главу МИД республики Эдгарса Ринкевичса президентом страны, сообщается на сайте парламента. Ринкевичса поддержали 52 депутата, против были 35. Для избрания кандидату необходимо было набрать как минимум 51 голос. Трансляция заседания велась на сайте сейма.В голосовании приняли участие 87 депутатов из 100. "Национальное объединение", представленное 13 парламентариями, еще до начала заседания заявило, что не будет голосовать. Партия "Согласие", насчитывающая 10 депутатов в парламенте, проголосовала в обоих турах против всех.Президент Латвии избирается парламентом сроком на четыре года. Действующий глава государства Эгилс Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок.
https://ria.ru/20230524/rossiya-1873879926.html
https://ria.ru/20230530/pamyatnik-1875000268.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, эдгарс ринкевичс, эгилс левитс
В мире, Латвия, Эдгарс Ринкевичс, Эгилс Левитс
Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны
Сейм Латвии избрал главу МИД республики Эдгарса Ринкевичса президентом страны