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Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны - РИА Новости, 31.05.2023
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14:13 31.05.2023 (обновлено: 15:19 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/prezident-1875318673.html
Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны
Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны - РИА Новости, 31.05.2023
Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны
Сейм Латвии на заседании в третьем туре выборов избрал действующего главу МИД республики Эдгарса Ринкевичса президентом страны, сообщается на сайте парламента. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:13
2023-05-31T15:19
в мире
латвия
эдгарс ринкевичс
эгилс левитс
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сейм Латвии на заседании в третьем туре выборов избрал действующего главу МИД республики Эдгарса Ринкевичса президентом страны, сообщается на сайте парламента. Ринкевичса поддержали 52 депутата, против были 35. Для избрания кандидату необходимо было набрать как минимум 51 голос. Трансляция заседания велась на сайте сейма.В голосовании приняли участие 87 депутатов из 100. "Национальное объединение", представленное 13 парламентариями, еще до начала заседания заявило, что не будет голосовать. Партия "Согласие", насчитывающая 10 депутатов в парламенте, проголосовала в обоих турах против всех.Президент Латвии избирается парламентом сроком на четыре года. Действующий глава государства Эгилс Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок.
https://ria.ru/20230524/rossiya-1873879926.html
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в мире, латвия, эдгарс ринкевичс, эгилс левитс
В мире, Латвия, Эдгарс Ринкевичс, Эгилс Левитс
Парламент Латвии избрал главу МИД Ринкевичса президентом страны

Сейм Латвии избрал главу МИД республики Эдгарса Ринкевичса президентом страны

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Александр Максименко
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сейм Латвии на заседании в третьем туре выборов избрал действующего главу МИД республики Эдгарса Ринкевичса президентом страны, сообщается на сайте парламента.
Ринкевичса поддержали 52 депутата, против были 35. Для избрания кандидату необходимо было набрать как минимум 51 голос. Трансляция заседания велась на сайте сейма.
Работа артиллерийских расчетов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
"Будут сюрпризы". Министр обороны Латвии неожиданно высказалась о России
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В голосовании приняли участие 87 депутатов из 100. "Национальное объединение", представленное 13 парламентариями, еще до начала заседания заявило, что не будет голосовать. Партия "Согласие", насчитывающая 10 депутатов в парламенте, проголосовала в обоих турах против всех.
Президент Латвии избирается парламентом сроком на четыре года. Действующий глава государства Эгилс Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок.
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В миреЛатвияЭдгарс РинкевичсЭгилс Левитс
 
 
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