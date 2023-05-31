https://ria.ru/20230531/prigovor-1875216704.html

"Империя рушится". В Британии вынесли приговор ЕС после победы Эрдогана

"Империя рушится". В Британии вынесли приговор ЕС после победы Эрдогана - РИА Новости, 31.05.2023

"Империя рушится". В Британии вынесли приговор ЕС после победы Эрдогана

Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрушает миф о том, что у Евросоюза есть какое-либо геополитическое влияние, написал обозреватель... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T02:50

2023-05-31T02:50

2023-05-31T03:53

в мире

турция

евросоюз

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрушает миф о том, что у Евросоюза есть какое-либо геополитическое влияние, написал обозреватель Telegraph Кон Кафлин."Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции низвергла малейшие претензии Европейского Союза на роль мировой сверхдержавы", — написал журналист.В статье говорится, что еще недавно Брюссель "уговаривал" вступить Турцию в ЕС, однако президентство Эрдогана вряд ли позволит убедить Анкару наладить более тесные связи с Европой."Брюсселю остается лишь проклинать тот день, когда он решил, что Турция может стать полноценным членом альянса. Переизбрание Эрдогана на еще один пятилетний срок <…> ставит ЕС перед серьезным вызовом и подрывает его роль самопровозглашенной сверхдержавы с мягкой силой, равновеликой американской или китайской", — резюмировал Кафлин.Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874912963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, евросоюз, реджеп тайип эрдоган