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"Империя рушится". В Британии вынесли приговор ЕС после победы Эрдогана - РИА Новости, 31.05.2023
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02:50 31.05.2023 (обновлено: 03:53 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875216704.html
"Империя рушится". В Британии вынесли приговор ЕС после победы Эрдогана
"Империя рушится". В Британии вынесли приговор ЕС после победы Эрдогана - РИА Новости, 31.05.2023
"Империя рушится". В Британии вынесли приговор ЕС после победы Эрдогана
Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрушает миф о том, что у Евросоюза есть какое-либо геополитическое влияние, написал обозреватель... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T02:50
2023-05-31T03:53
в мире
турция
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрушает миф о том, что у Евросоюза есть какое-либо геополитическое влияние, написал обозреватель Telegraph Кон Кафлин."Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции низвергла малейшие претензии Европейского Союза на роль мировой сверхдержавы", — написал журналист.В статье говорится, что еще недавно Брюссель "уговаривал" вступить Турцию в ЕС, однако президентство Эрдогана вряд ли позволит убедить Анкару наладить более тесные связи с Европой."Брюсселю остается лишь проклинать тот день, когда он решил, что Турция может стать полноценным членом альянса. Переизбрание Эрдогана на еще один пятилетний срок &lt;…&gt; ставит ЕС перед серьезным вызовом и подрывает его роль самопровозглашенной сверхдержавы с мягкой силой, равновеликой американской или китайской", — резюмировал Кафлин.Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874912963.html
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в мире, турция, евросоюз, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Евросоюз, Реджеп Тайип Эрдоган
"Империя рушится". В Британии вынесли приговор ЕС после победы Эрдогана

Telegraph: переизбрание Эрдогана разрушило претензии Евросоюза на роль сверхдержавы

© AP Photo / Emrah GurelФлаг ЕС в Турции
Флаг ЕС в Турции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг ЕС в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрушает миф о том, что у Евросоюза есть какое-либо геополитическое влияние, написал обозреватель Telegraph Кон Кафлин.
«
"Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции низвергла малейшие претензии Европейского Союза на роль мировой сверхдержавы", — написал журналист.
В статье говорится, что еще недавно Брюссель "уговаривал" вступить Турцию в ЕС, однако президентство Эрдогана вряд ли позволит убедить Анкару наладить более тесные связи с Европой.
"Брюсселю остается лишь проклинать тот день, когда он решил, что Турция может стать полноценным членом альянса. Переизбрание Эрдогана на еще один пятилетний срок <…> ставит ЕС перед серьезным вызовом и подрывает его роль самопровозглашенной сверхдержавы с мягкой силой, равновеликой американской или китайской", — резюмировал Кафлин.
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Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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