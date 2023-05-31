https://ria.ru/20230531/pofessionalitet-1875354712.html

Во всех регионах 1,5 тысячи колледжей подключатся к "Профессионалитету"

Во всех регионах 1,5 тысячи колледжей подключатся к "Профессионалитету" - РИА Новости, 31.05.2023

Во всех регионах 1,5 тысячи колледжей подключатся к "Профессионалитету"

Федеральный проект "Профессионалитет" планируется расширить к 2026 году до 1,5 тыс. колледжей-участников во всех регионах России с привлечением 1,5 тыс... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:05

2023-05-31T16:05

2023-05-31T18:33

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Федеральный проект "Профессионалитет" планируется расширить к 2026 году до 1,5 тыс. колледжей-участников во всех регионах России с привлечением 1,5 тыс. предприятий. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на презентации "Профессионалитет. Новые кадры для экономики: от госкорпораций до малого бизнеса" в Координационном центре правительства России."2024–2026 годы, с учетом поручения президента, ознаменуются расширением "Профессионалитета", количество образовательно-производственных кластеров возрастет. По нашим оценкам, это порядка еще 170 единиц к тем, которые уже имеются. Проектом будут охвачены электронная промышленность, индустрия робототехники, машиностроение, металлургия, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, атомная и другие отрасли, ключевые для обеспечения безопасности и суверенитета нашего государства. Проектом будут охвачены 1,5 тыс. колледжей во всех регионах с привлечением более 3 тыс. наставников из 1,5 тыс. предприятий", – сказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что впервые бизнес, работодатели вовлечены в обеспечение колледжей и техникумов материально-техническим оснащением. Благодаря сотрудничеству с бизнесом программы подготовки кадрового потенциала отвечают потребностям конкретных регионов."На деле мы синхронизируем образовательные возможности и локализацию производства, тем самым специалисты готовятся точечно для индустрий и предприятий и регионы обеспечиваются необходимыми профессиональными ресурсами. За всей этой работой стоит труд педагогов, и в Год педагога и наставника хочу поблагодарить мастеров производственного обучения и преподавателей за тот вклад, который ежедневно вносится в развитие будущего нашей молодежи и нашей страны. Большое внимание уделяется подготовке педагогических кадров. С 2020 года повышение квалификации прошло более 46 тыс. педагогов и мастеров производственного обучения", – информировал Министр просвещения России Сергей Кравцов.Глава ведомства сообщил, что подготовка будущих кадров начинается с общего образования. В настоящее время разработана система профориентационной работы, которая стартует во всех школах с 1 сентября 2023 года."Без сомнения, федеральный проект "Профессионалитет" является флагманом развития системы среднего профессионального образования и удовлетворяет кадровым потребностям регионов страны. Проект отлично зарекомендовал себя: его география расширяется, на сегодня в него входит 201 кластер в 68 регионах России, в том числе два колледжа из Донецкой Народной Республики", – подчеркнул Сергей Кравцов.Министр просвещения привел также примеры успешных проектов колледжей в рамках "Профессионалитета". Он рассказал, что Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского стал первым в России учебным заведением, на базе которого организовано производство минеральной бутилированной воды под брендом колледжа.Татьяна Голикова и Сергей Кравцов также ответили на вопросы студентов колледжей о возможностях, которые предоставляет проект для обучающихся в организациях среднего профессионального и общего образования, а также о современных и востребованных направлениях, которые реализуются в кластерах.В мероприятии приняли участие председатель Комитета по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профориентации РСПП Андрей Комаров и ключевые работодатели, представители ОАО "РЖД", Национального объединения строителей, крымского отеля Mriya Resort and SPA, Раменского приборостроительного завода, ОАО ХБК "Шуйские ситцы" и других компаний.Андрей Комаров рассказал о потребностях работодателей и их участии в "Профессионалитете". Он обратил внимание, что проект позволил работодателю получить механизмы влияния не только на технологии подготовки своих будущих работников, но и на все процессы, происходящие в колледже. Теперь работодатель может войти в управление образовательными учреждениями, стать его соучредителями, сформировать свои запросы к образовательным программам. Он добавил, что принят закон о праве российский компаний, поддерживающих образовательные организации, в том числе колледжи и техникумы, на инвестиционный налоговый вычет. Это, по его словам, значимый шаг в развитии СПО.Приемная кампания в колледжи "Профессионалитета" начнется 19 июня. В проекте участвуют 925 колледжей из 68 регионов страны, 1 сентября 2022 года к учебе приступили 150 тыс. студентов, а в этом году их будет уже более 300 тыс. В формирование образовательных программ активно вовлечены более 900 работодателей, так что с первых дней обучения ребята получают максимум практики на производствах, для них организуют стажировки, а трудоустройство студентов достигает 74%, при этом инвестиции компаний в колледжи к концу 2023 года составят порядка 3,5 млрд рублей.Федеральный проект "Профессионалитет" Министерства просвещения Российской Федерации включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и нацелен на создание в системе СПО принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.В создании и функционировании образовательно-производственных кластеров непосредственное участие принимает потенциальный заказчик кадров – работодатель, который в первую очередь заинтересован в обучении профессиональных кадров, потенциально готовых приступить к работе в отрасли уже в период обучения.

https://na.ria.ru/20230417/kolledzh-1863675754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, татьяна голикова, социальный навигатор, сн_образование, навигатор абитуриента