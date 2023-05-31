https://ria.ru/20230531/peterburg-1875174242.html

Скандал на истфаке: Петербург снова ставит проклятые вопросы нашей истории

Скандал на истфаке: Петербург снова ставит проклятые вопросы нашей истории - РИА Новости, 31.05.2023

Скандал на истфаке: Петербург снова ставит проклятые вопросы нашей истории

В прошлом году студент Института истории СПбГУ (так теперь называется исторический факультет легендарного питерского университета) Федор Соломонов взял... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:00

2023-05-31T08:00

2023-05-31T17:12

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аналитика

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В прошлом году студент Института истории СПбГУ (так теперь называется исторический факультет легендарного питерского университета) Федор Соломонов взял академический отпуск и поехал на фронт. В апреле он погиб, выполняя воинский долг в СВО. Однокурсники и руководители вуза устроили в память героя мемориал. На этом трагическая история должна была бы завершиться.Но она продолжилась в виде совершенно отвратительного фарса. Несколько студентов и их преподаватель начали глумиться над погибшим, травить в соцсетях всех, кто искренне горевал. "Рашизм не пройдет", — сформулировал их, так сказать, духовный вождь — доцент Михаил Белоусов. В соцсетях студенты жаловались, что этот преподаватель форменным образом травит тех, кого считает "рашистами". Общественность возмутилась. В соцсетях пошло обсуждение на повышенных тонах. Руководство вуза некоторое время отмалчивалось: на носу май, выпускные экзамены, многие из студентов — подельников Белоусова — как раз должны были получить дипломы и отправиться сеять разумное, доброе, вечное в российские школы.Только к концу мая мнение народное наконец возобладало. В Минобрнауки посоветовали руководству университета принять меры к Белоусову и раскритиковали высказывания доцента."Белоусов — преподаватель, <...> занимался декабристами, — сказал замминистра Константин Могилевский. — Но вот услышали бы его декабристы, русские офицеры, как бы они отнеслись к таким попыткам дискредитировать российские вооруженные силы?"Ответ, конечно, очевиден. Любой русский офицер вызвал бы доцента на дуэль, тот, естественно, отказался бы и после этого был опозорен на всю жизнь. Никто никогда не подал бы ему руки. Наши предки не знали, что такое информационная война, но добро от зла отличали здорово.В этой истории есть несколько странностей. Первая: почему так долго не реагировало руководство вуза? Любой родитель знает, что, когда ребенок тянет руку к открытому огню, надо быстро и резко сказать ему: "Нельзя!" Скорость реакции тут принципиальна. Именно она дает понять даже совсем крошечному несмышленому существу: шутки кончились и надо слушаться. Со студентами-"снежинками" все это работает точно так же. Да и всему обществу быстрая реакция на духовный терроризм послала бы очень правильный сигнал.В феврале питерский университет (извините, его старинное название звучит куда красивее, чем СПбГУ) проводил круглый стол на тему воспитания молодежи. Там звучало много правильных слов о ценностно-мировоззренческих ориентирах. Однако реальная педагогика — это не только круглые столы. Это еще и ежедневная и изматывающая, бесконечная и довольно неблагодарная работа с людьми. Она включает в себя необходимость быстрых правильных реакций на хамство и подлость.Вопрос воспитания молодежи любят заговаривать мантрами о необходимости идеологии. Мол, пока ее нет, никакого воспитания не будет. Но в реальности это просто предлог, чтобы не работать. Глумиться над погибшим героем — это мерзость для любого нормального человека, будь он коммунист или анархист, монархист или декабрист. И это надо студентам открыто и решительно объяснять. Тем более что, получив дипломы, они пойдут преподавать нашу историю в наши школы.Никакая идеология тут ни при чем. Какой идеологии следует родитель, хватающий трехлетку за шиворот, чтобы тот не выбежал на мостовую под проезжающий грузовик? Ты просто бежишь и хватаешь, потому что ребенка надо спасать.Еще одна странность происходящего: истфак питерского университета полон по-настоящему прекрасных людей. Абсолютное большинство преподавателей и студентов искренне возмущены провокацией, они любят свою страну. В этом их поддерживают и ректор университета, и декан Института истории. Ко всем этим замечательным людям нет никаких претензий.Есть только вопрос: почему же информационное поле истфака стремительно захватывает и загаживает именно крошечное радикальное меньшинство? Речь же идет о полудюжине (ну о десятке) русофобов, не больше. Это печальный парадокс всей нашей современности, на самом деле.Не только в России — во всем мире, наверное, сегодня абсолютное большинство честных, хороших людей, за которыми и правда, и здоровая мораль, и сила коллектива, пассивно стоят и смотрят, как власть — сначала виртуальную, а потом реальную — захватывают персонажи, словно сошедшие со страниц "Бесов" Достоевского.У всех нас перед глазами пример бывшей Украины. Там за одно поколение скачущие нацрадикалы пленили и развратили несколько десятков миллионов человек.Но есть и пример географически более близкий: в конце XIX века в том же питерском университете царила классическая либеральная диктатура, любой патриот здесь по умолчанию становился изгоем. По окончании курса многие студенты шли в бомбисты. Это вообще классический путь либерала-русофоба, посмотрите хоть на нынешних навальнистов.Хотелось бы тут напомнить хорошим людям, что нас много. Нас гораздо больше, чем плохих. Просто нам надо быть вместе, реагировать побыстрее и бороться со злом, пока оно не захватило все. Тут не надо выжидать и стеснительно мяться в стороне, надеясь, что кто-то придет и со всем разберется. Как говорят на полях СВО, где погиб Федор Соломонов, наши не придут, все наши — это мы.

https://ria.ru/20230529/spbgu-1874784948.html

https://ria.ru/20230417/grazhdanstvo-1865746792.html

https://ria.ru/20230321/propaganda-1859475876.html

https://ria.ru/20221222/putin-1840608323.html

https://ria.ru/20230313/znachki-1857504919.html

https://sn.ria.ru/20230516/pedagog-1869231128.html

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санкт-петербург, россия, украина, санкт-петербургский государственный университет, аналитика