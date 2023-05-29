https://ria.ru/20230529/spbgu-1874784948.html

В Минобрнауки прокомментировали скандал с заявлениями доцента СПбГУ об СВО

В Минобрнауки прокомментировали скандал с заявлениями доцента СПбГУ об СВО - РИА Новости, 29.05.2023

В Минобрнауки прокомментировали скандал с заявлениями доцента СПбГУ об СВО

Ситуация с антироссийскими заявлениями доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Белоусова - безобразная и... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:51

2023-05-29T11:51

2023-05-29T11:51

россия

константин могилевский

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ситуация с антироссийскими заявлениями доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Белоусова - безобразная и нетерпимая, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и выразил уверенность, что руководство университета примет необходимые меры. Ранее в соцсети попали высказывания Белоусова против спецоперации и об открытой поддержке украинской армии, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, ушедшему на военную службу добровольно, взяв академический отпуск. "Ситуация безобразная и нетерпимая со всех точек зрения. Героически погиб студент Санкт-Петербургского университета, который добровольцем принимал участие в спецоперации. И вместо того, чтобы почтить память своего товарища, коллеги по университету, проявить нормальные человеческие чувства, мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь к себе внимание антироссийскими политическими заявлениями", - сказал Могилевский. "Как историк я знаю, что исторический факультет СПбГУ является одним из лучших в нашей стране. Там работают профессионалы с гражданской позицией, люди, к которым не относится маленькая группа, устроившая эту провокацию", - добавил замминистра. По словам Могилевского, он ничего не слышал о научных достижениях Белоусова. "Знаю, что отдельные студенты, которые группируются вокруг него, тоже не могут похвастать какими-либо серьезными достижениями в учебе и в научной деятельности", - отметил Могилевский. "Белоусов - преподаватель, доцент, занимался декабристами. Но вот услышали бы его декабристы, русские офицеры, как бы они отнеслись к таким попыткам дискредитировать российские Вооруженные силы? Выступать в борьбе, которую ведет России, фактически на стороне врага?" - заявил собеседник агентства. Как подчеркнул Могилевский, "здесь не видно ни совести, ни исторического сознания, ни университетской чести". "Я уверен, что ректор университета Николай Михайлович Кропачев, человек очень уважаемый в университетской среде, настоящий петербуржец, разберется и сможет принять меры, которые позволят нормализовать ситуацию на историческом факультете", - отметил он. "Напомню призыв Столыпина, на мой взгляд, в данном случае совершенно уместный – оставить политику и вернуться к науке. Ну а если у кого-то не получается заниматься ни наукой, ни учебой, то он пытается самовыразиться таким вот общественно порицаемым способом", - подытожил замминистра.

https://na.ria.ru/20230220/molodezh-1853057509.html

https://ria.ru/20230510/knigi-1869988265.html

https://ria.ru/20230404/vuzy-1862863113.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, константин могилевский, санкт-петербургский государственный университет, общество